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    Volkswagen 2,86 milyon aracı dünya genelinde geri çağırıyor: İşte etkilenen modeller

    Volkswagen, direksiyon sisteminde cıvata kırılması ve kontrol kaybı riski nedeniyle dünya genelinde 2,86 milyon aracı geri çağırıyor. Geri çağırma, Volkswagen ve Audi modellerini kapsıyor.

    Volkswagen 2,86 milyon aracı dünya genelinde geri çağırıyor Tam Boyutta Gör
    Alman otomobil üreticisi Volkswagen, direksiyon sisteminde korozyon nedeniyle cıvata kırılması ve kontrol kaybı yaşanabileceği gerekçesiyle dünya genelinde yaklaşık 2,86 milyon aracı geri çağırıyor. Kampanya Volkswagen ve Audi modellerini kapsıyor.

    Hangi modeller geri çağırılıyor?

    Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Dairesi (KBA) tarafından paylaşılan bilgilere göre geri çağırma, 2013-2024 yılları arasında üretilen Volkswagen Tiguan, Touran, Golf ve Caddy modellerini kapsıyor. Ayrıca 2017-2024 döneminde üretilen yaklaşık 700 bin Audi aracı da sürece dahil edildi .Sorun, 31 Ekim 2017 ile 23 Mayıs 2024 tarihleri arasında banttan indirilen Audi Q3 modellerini kapsıyor.

    Araçlar neden geri çağırılıyor?

    Volkswagen 2,86 milyon aracı dünya genelinde geri çağırıyor Tam Boyutta Gör

    Sorunun kaynağında araçların direksiyon sistemindeki bir bileşende meydana gelen korozyon bulunuyor. Korozyonun ilerlemesi durumunda sistemdeki bir cıvata kırılabiliyor. Bu durum, direksiyon kontrolünün kaybedilmesine ve dolayısıyla sürüş güvenliğinin tehlikeye girmesine yol açabiliyor.

    Volkswagen, sorunun kalite kontrol incelemeleri sırasında tespit edildiğini ve geri çağırmanın önleyici tedbir kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı. Şirket, bugüne kadar olayla bağlantılı herhangi bir yaralanma bildirilmediğini belirtti.

    Geri çağırma farklı ülkelerdeki araçları kapsarken, Almanya'da yaklaşık 900 bin aracın etkilendiği bildiriliyor. Volkswagen İsveç ise ülkede Volkswagen, Audi ve Seat markalarına ait yaklaşık 51 bin aracın geri çağırma kapsamında olduğunu açıkladı.

    Volkswagen, etkilenen araç sahipleriyle iletişime geçileceğini ve gerekli işlemlerin yetkili servislerde ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini bildirdi.

    Şirket, araç sahiplerinin servis randevusu alarak cıvata değişimi yapılana kadar araçlarını kullanmaya devam edebileceğini de belirtti.

    Volkswagen Türkiye destek hattı ise şu açıklamayı yaptı: "Şuan için Türkiye pazarında satışı yapılmış araçlar [için] üreticiden paylaşılmış bir bilgi yok. Ülkemizde etkinenen araçlar olması durumunda Web sitesinden servis aksiyonu bölümünden kontrol edebilirsiniz ve geri çağırma olması durumunda müşterilerimiz ile iletişime geçilerek servise davet edilmektedir."

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