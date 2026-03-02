Giriş
    Volkswagen, elektrikli araç üretiminde 2 milyon sınırını aştı

    Volkswagen elektrikli otomobil üretiminde önemli bir eşiği geride bıraktı. Alman otomobil devi, tamamen elektrikli araçlarının toplam üretiminin 2 milyon adede ulaştığını duyurdu.

    Volkswagen, 2 milyonuncu elektrikli aracını üretti Tam Boyutta Gör
    Volkswagen elektrikli otomobil üretiminde önemli bir eşiği geride bıraktı. Alman otomobil devi, tamamen elektrikli araçlarının toplam üretiminin 2 milyon adede ulaştığını duyurdu. İlginç olan ise bu hedefe ulaşma hızındaki dramatik artış oldu. Şirketin ilk 1 milyon elektrikli otomobil üretmesi 12 yıl sürerken, ikinci 1 milyonluk üretim yalnızca 10 ay içinde gerçekleşti.

    2 milyonuncu araç ID.3 sahibine teslim edildi

    2 milyonuncu elektrikli araç, Almanya’nın Zwickau fabrikasında üretilen Volkswagen ID.3 modeli oldu. Araç daha sonra Dresden’deki Transparent Factory’de bir müşteriye teslim edildi.

    Volkswagen, 2 milyonuncu elektrikli aracını üretti Tam Boyutta Gör
    Volkswagen’in modern elektrikli otomobil yolculuğu 2013 yılında piyasaya çıkan Volkswagen e‑Up! ile başladı. Şirket ayrıca 1980’lerde sınırlı sayıda elektrikli Volkswagen Golf prototipleri üzerinde de çalışmıştı. 2020 yılında tanıtılan ID.3 ise markanın MEB platformuna dayalı elektrikli araç dönemini başlatan model olarak öne çıktı.

    En çok satan model ID.4

    Elektrikli satışların büyük bölümünü SUV modeller oluşturdu. Özellikle Volkswagen ID.4 ve onun fastback kardeşi Volkswagen ID.5, dünya genelinde yaklaşık 901 bin adetlik satışa ulaşarak en çok tercih edilen modeller oldu. Bunu yaklaşık 628 bin adet satışla ID.3 takip ederken, daha büyük ve premium sınıftaki Volkswagen ID.7 ise 132 bin adet civarında satış rakamına ulaştı.

    Volkswagen’in elektrikli araç büyümesinde Avrupa pazarı büyük rol oynuyor. Bölgede satılan her 5 otomobilden yaklaşık biri elektrikli hale gelirken, Volkswagen bu segmentte önemli bir pazar payı elde etti.

    Yeni modeller yolda

    Şirket elektrikli model gamını hızla genişletmeye hazırlanıyor. Bu yıl makyajlı ID.4’ün “ID. Tiguan” adıyla gelmesi bekleniyor. Ayrıca uygun fiyatlı küçük sınıfa yönelik Volkswagen ID. Polo ve markanın ilk elektrikli GTI modeli olan Volkswagen ID. Polo GTI de planlanan modeller arasında. Bunların ardından ID. Cross isimli yeni bir SUV türevi ve tamamen elektrikli Volkswagen ID. Golf modelinin de tanıtılması bekleniyor.

    N
    north face34 2 saat önce

    vw hastalarına umarım bu haber ders olurr .buradaki distribütör maalesef getirmiyor bu araçları Türkiyeye getirsede az birşey

