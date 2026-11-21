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Oynat Volkswagen, efsanevi GTI serisinin 50. yılında pist odaklı elektrikli ID. Polo GTI Clubsport konseptini tanıttı. 362 beygir güç üreten iki kapılı model, 0'dan 100 kilometre hıza 4,7 saniyede çıkıyor. Devasa karbon fiber arka kanadı, geniş çamurlukları ve seramik frenleriyle dikkat çeken konsept, iç mekanda ise minimalist iki kişilik bir kabin sunuyor. Geleceğin performansını simgeleyen araç, 27 Kasım'daki Essen Motor Show'da sergilenecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Volkswagen, GTI markasının 50. yıl dönümünü kutladığı dönemde elektrikli hot hatch ailesini genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, daha önce duyurduğu tamamen elektrikli ID. Polo GTI modelinin çok daha güçlü ve agresif bir versiyonu olan ID. Polo GTI Clubsport konseptini ortaya çıkardı. İki kapılı tasarımı ve motorsporlarından ilham alan aerodinamik parçalarıyla dikkat çeken konsept, elektrikli GTI modellerinin gelecekte ulaşabileceği performans seviyesini gösteriyor.

Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport neler sunuyor?

Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport, standart ID. Polo GTI ile aynı MEB+ platformunu kullanıyor. Ancak konsept modelde daha büyük ve güçlü bir elektrik motoruna yer veriliyor. Volkswagen'in daha büyük elektrikli modellerinde kullandığı APP550 motorunun öne konumlandırılan versiyonu, 270 kW (362 beygir) güç üretiyor. Karşılaştırmak gerekirse standart ID. Polo GTI, 166 kW (233 beygir) güç ve 290 Nm tork sunuyor.

Elektronik kontrollü VAQ ön diferansiyel kilidi sayesinde gücün yola daha verimli aktarıldığı belirtiliyor. Volkswagen'in açıkladığı verilere göre ID. Polo GTI Clubsport, 0-100 km/s hızlanmasını 4,7 saniyede tamamlıyor. Konsept modelde standart ID. Polo GTI ile aynı 52 kWh kapasiteli NMC batarya kullanılıyor. Aracın azami hızı ise 240 km/s olarak açıklanıyor.

Pist kullanımına uygun hale getirilmesi için adaptif DCC süspansiyon sistemi yeniden ayarlanırken frenleme performansını artırmak amacıyla seramik frenlere de yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör ID. Polo GTI Clubsport konseptinin tasarımında standart modelden önemli ölçüde farklılaşan detaylar bulunuyor. Dört kapılı standart modelin aksine iki kapılı gövdeye sahip olan konsept, 100 mm daha uzun ve 30 mm daha alçak bir yapıda. Çamurluklar ise her iki tarafta 50 mm genişletilmiş. Ön bölümde büyük bir motorsporları splitter'ı, arka tarafta genişletilmiş gövde yapısı ve yeni difüzör bulunuyor. Tasarımın en dikkat çekici parçası ise karbon fiberden üretilen devasa arka kanat. Bu parçalar, konseptin pist odaklı karakterini güçlendiriyor.

Tam Boyutta Gör İç mekanda da konfor yerine performans ön planda tutulmuş. İki kişilik minimalist kabinde geleneksel multimedya sistemi bulunmuyor. Bunun yerine sürüş modlarının değiştirilmesi için merkezi bir ekran kullanılıyor. Gösterge paneli ve kapı kaplamalarında kırmızı dikişlerle tamamlanan koyu renkli ArtVelours mikrofiber malzeme tercih edilmiş.

Volkswagen, ID. Polo GTI Clubsport'un seri üretime geçip geçmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Konsept otomobil, 27 Kasım'da başlayacak Essen Motor Show etkinliğinde sergilenecek.

Şirketin elektrikli GTI ailesi ise genişlemeye devam ediyor. ID. Polo GTI için ön siparişler 39.995 euro başlangıç fiyatıyla açılmış durumda. Volkswagen, 2027'nin başlarında arkadan itişli ilk elektrikli GTI modeli olacak ID.3 GTI için de siparişleri almaya başlayacak.

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Volkswagen, 362 beygirlik elektrikli ID. Polo Clubsport'u tanıttı

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