    Volkswagen, 40 yıl sonra yeniden askeri araç üretmeyi planlıyor

    Volkswagen, Almanya’daki Osnabrück fabrikasının geleceğini şekillendirmek için askeri araç üretimi seçeneğini değerlendiriyor. Şirket, geliştirdiği prototipleri savunma fuarında sergiledi.

    Volkswagen, 40 yıl sonra yeniden askeri araç üretmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, Almanya’daki Osnabrück üretim tesisinin geleceğini yeniden şekillendirmek için askeri araç üretimi seçeneğini masaya yatırdı. Şirket, son dönemde geliştirdiği bazı araç prototiplerini savunma sektörünün nabzını tutmak amacıyla bir fuarda sergiledi.

    Tesisin geleceği belirsiz

    Alman otomobil üreticisinin sözcüsüne göre Osnabrück fabrikasında geliştirilen araç konseptleri geçtiğimiz ay düzenlenen savunma ve güvenlik fuarında potansiyel alıcıların ilgisini ölçmek amacıyla tanıtıldı. Bu hamle, şirketin söz konusu tesis için yeni kullanım alanları aradığı bir döneme denk geliyor.

    Volkswagen, yaklaşık 2.300 kişinin çalıştığı Osnabrück tesisini satmayı ya da farklı bir üretim modeline dönüştürmeyi planlıyor. Bu planın temel nedeni ise fabrikada üretilen Volkswagen T‑Roc Cabriolet modelinin 2027 yılında banttan inecek olması. Bu süreçte fabrikanın geleceğine yönelik çeşitli seçenekler değerlendiriliyor ve bunlardan biri de savunma sektörüne yönelik araç üretimi.

    Volkswagen sözcüsü yaptığı açıklamada, son aylarda Osnabrück tesisinde çeşitli araç konseptlerinin geliştirildiğini ve bunların pazar fırsatlarını değerlendirmek amacıyla savunma fuarında sergilendiğini belirtti. Ancak bu girişimin somut projelere dönüşüp dönüşmeyeceğinin henüz net olmadığını da ekledi.

    Amarok ve Crafter temelli askeri araçlar gelebilir

    Volkswagen, 40 yıl sonra yeniden askeri araç üretmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Söz konusu prototipler, geçen ay Almanya’nın Nürnberg kentinde düzenlenen Enforce Tac fuarında sergilendi. Fuara 1.400’den fazla katılımcı şirket ile yaklaşık 26.000 sektör temsilcisi katıldı.

    Savunma sektörü yayını Defence Network tarafından paylaşılan görüntülere göre fuarda iki farklı askeri araç konsepti yer aldı. Bunlardan biri Volkswagen Amarok tabanlı MV.1 adlı zırhlı araç, diğeri ise Volkswagen Crafter temel alınarak geliştirilen MV.2 askeri sınıf panelvan.

    Sergilenen araçların dikkat çeken bir özelliği ise Volkswagen logosunun kullanılmaması oldu. Araçların gövdesinde yalnızca “D.E.S. Defence” adı yer aldı. Aktarılanlara göre bu araçlar askeri kullanım için ciddi şekilde yeniden tasarlanmış durumda. Sivil versiyonlarıyla yalnızca dış görünüş açısından benzerlik taşıyan araçların, güvenlik, dayanıklılık ve operasyonel gereksinimlere uygun özel donanımlarla geliştirildiği belirtiliyor.

    Volkswagen’in askeri geçmişi

    Volkswagen, 40 yıl sonra yeniden askeri araç üretmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, tarih boyunca birkaç farklı dönemde askeri araç üretimi yaptı. Ancak şirketin doğrudan geliştirdiği son askeri araç üretimi 1970’lerin sonu ile 1980’lerde gerçekleşti. En son önemli örnek Volkswagen Iltismodelidir. Bu araç 1978-1988 yılları arasında üretildi ve özellikle Alman ordusu başta olmak üzere bazı NATO ülkeleri tarafından kullanıldı.

    Iltis’ten önce Volkswagen’in bir diğer askeri modeli Volkswagen Type 181 idi. Bu araç 1968-1983 yılları arasında üretildi. Aracın bazı versiyonları askeri kullanım için geliştirildi. Şirketin askeri araç geçmişi aslında çok daha eskiye gidiyor. II. Dünya Savaşı sırasında Volkswagen fabrikaları Alman ordusu için Volkswagen Kübelwagenve amfibik Volkswagen Schwimmwagen gibi araçlar üretti.

