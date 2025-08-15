Volkswagen'den tartışma yaratan uygulama; Abonelik almayanların beygir gücü sınırlandı

Tam Boyutta Gör Netflix, Amazon Prime, Spotify, Apple Music, Game Pass vb. platformların sayısı arttıkça, insanların bu servislere her ay ödediği para da artıyor. Üstelik bu abonelik servisleri artık her alanda karşımıza çıkıyor. Nitekim otomotiv dünyası da bu trende katılmış durumda. Ancak otomobil kullanıcılarının bu durumdan pek memnun olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle Volkswagen, son uygulamasıyla kullanıcıları kızdırmış görünüyor.

Volkswagen ID.3 Pro ve Pro S, donanımları itibarıyla 228 beygir gücüne çıkabiliyorlar. Ne var ki aracınızın performansını buraya çıkarmak istiyorsanız her ay 22 dolar ödemeniz gerekiyor. Çünkü Volkswagen, abonelik servisine (VW Flex) üye olmayanların araçlarını 201 beygir gücü ile sınırlandırıyor.

Kullanıcılar isterlerse aylık 16.5 sterlin (yaklaşık 22 dolar) ödeyerek araçlarındaki bu sınırlamayı kaldırabiliyor. İsteyenler 649 sterlin verip ömür boyu abonelik de alabiliyor. Abonelik paketi kullanıcıya değil araca tanımlandığı için, olası bir satışta bu paket yeni kullanıcıya devrediliyor. VW, performans yükseltmesinin menzili etkilemediğini belirtiyor. Ayrıca aracın fabrika çıkışı zaten 228 beygir olarak tescillendiğini için sigorta şirketine ek bir bildirim yapmak gerekmiyor.

Kullanıcılar, Volkswagen'ın Araçlarını Sınırlandırmasından Rahatsız

Gerek otomobil forumlarında, gerekse sosyal medyada yapılan yorumlar, kullanıcıların "donanım kilidi" olarak gördükleri bu uygulamadan epey rahatsız olduklarını gösteriyor. Hatta bazı kullanıcılar, bu yazılımsal kısıtlamayı “jailbreak” benzeri yöntemlerle nasıl aşabileceklerini bulmaya çalışıyor. Gerçi böyle bir müdahale aracı garanti kapsamından çıkaracağı için pek tavsiye edilmiyor.

Bu uygulamayı savunan Volkswagen ise otomotiv dünyasında zaten benzer bir mantığın uzun süredir var olduğuna dikkat çekiyor. Aynı motor hacmine sahip araçlar, yazılım ayarları veya ufak donanım değişiklikleri yapılarak farklı beygir gücü seçenekleriyle satışa çıkarılıyor. En üst versiyonu almak için kullanıcıların daha fazla para ödemesi gerekiyor. Şimdi ise müşteriler, aracın en donanımlı hâlini daha düşük başlangıç fiyatından alıp, isterlerse daha sonra bir üst pakete geçebiliyorlar. Bu sayede hem araç fiyatı başlangıçta daha düşük tutulmuş oluyor hem de kullanıcılar ihtiyaç duyduklarında performansı yükseltmeyi seçebiliyor.En azından Volkswagen, tepki çeken bu uygulamayı kendince böyle haklı çıkarıyor.

Hatırlarsanız BMW de birkaç yıl önce ısıtmalı koltuk gibi donanımlar için abonelik sistemi başlatmış, yoğun tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı. Görünen o ki, yazılım tabanlı otomobil yükseltmeleri önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacak. Tabii kullanıcı tepkileri Volkswagen'e de geri adım attıracak kadar büyümezse.

