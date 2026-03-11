Volkswagen, Almanya’da 50 bin kişiyi işten çıkaracak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde barındıran Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, Almanya’daki geniş çaplı yeniden yapılanma planının kapsamını netleştirdi. Şirketin açıkladığı son verilere göre grup genelinde yürütülen maliyet azaltma programlarının toplam etkisi yaklaşık 50 bin çalışanın işten ayrılması ile sonuçlanacak. Süreç 2030’a kadar tamamlanacak.

Volkswagen yeniden yapılanıyor

Volkswagen Grubu CEO’su Oliver Blume, söz konusu rakamı şirketin 2025 mali yılı finansal sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hissedarlara gönderdiği mektupta duyurdu. İşten çıkarma planının Almanya’da maliyet düşürme programı yürüten tüm markaları kapsadığı belirtiliyor. Bu kapsamda Audi’de 2029’a kadar 7 bin 500, Porsche’de ise geçici işçiler dahil 3 bin 900 pozisyonun kapatılması planlanıyor. Yazılım birimi Cariad’da kesintilerden payını alacak.

Volkswagen’in yıllık raporuna göre grup, 2024 yılı sonunda Almanya’da yaklaşık 293 bin kişiyi istihdam ediyordu. Planlanan küçülmenin tamamen uygulanması durumunda bu sayı yaklaşık 250 bin çalışana kadar düşebilir. Şirket yönetimi, süreç boyunca sınırlı sayıda yeni işe alım yapılabileceğini de belirtiyor.

İşten çıkarmaların en büyük kısmının Volkswagen ana markasında gerçekleşmesi bekleniyor. Şirket, 2024 yılı sonunda sendikalarla yaptığı anlaşma kapsamında 2030 yılına kadar Almanya’da 35 bin pozisyonu azaltma konusunda uzlaşmıştı. Bu kesintilerin büyük bölümü markanın temel operasyonlarında uygulanacak. Ancak maliyet baskısı yalnızca ana marka ile sınırlı değil. Grup bünyesindeki diğer markalar da benzer şekilde tasarruf hedefleriyle karşı karşıya.

Kârlılık sert şekilde geriledi

Volkswagen Grubu’nun finansal sonuçları, şirketin neden kapsamlı bir tasarruf programına yöneldiğini de ortaya koyuyor. 2025 mali yılında grup 321,9 milyar euro satış geliri elde etti. Bu rakam, bir önceki yıl kaydedilen 324,7 milyar euroya kıyasla yalnızca yüzde 0,8’lik bir düşüşe işaret ediyor. Buna karşın kârlılık tarafında ciddi bir gerileme yaşandı.

Grubun faaliyet kârı yaklaşık 8,9 milyar euroya gerileyerek neredeyse yarı yarıya düştü. Net kâr ise 10,7 milyar eurodan 6,7 milyar euroya inerek yüzde 38 oranında azaldı. Bu gelişmeler sonucunda şirketin operasyonel kâr marjı yüzde 2,8 seviyesine kadar geriledi. Bu oran, Volkswagen’in 2016 yılında Dieselgate skandalının etkilerini yaşadığı dönemden bu yana en düşük seviyelerden biri olarak kayıtlara geçti.

Blume’a göre uygulanacak dönüşüm programı şirketin tüm faaliyet alanlarını kapsayacak. Bu kapsamda Ar-Ge, tedarik, satış, kalite yönetimi ve üretim dahil tüm departmanların maliyetleri düşürmesi gerekecek. Aynı zamanda organizasyon yapısında da sadeleştirilmeye gidilerek bazı kritik işlevler daha merkezi bir yapı altında toplanacak.

