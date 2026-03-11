Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen, Almanya’da 50 bin kişiyi işten çıkaracak

    Volkswagen Grubu, Almanya’da yürüttüğü maliyet azaltma programını netleştirdi. Audi, Porsche ve Cariad’ı da kapsayan plan kapsamında yaklaşık 50 bin kişinin işten çıkarılması öngörülüyor.

    Volkswagen, Almanya’da 50 bin kişiyi işten çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde barındıran Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, Almanya’daki geniş çaplı yeniden yapılanma planının kapsamını netleştirdi. Şirketin açıkladığı son verilere göre grup genelinde yürütülen maliyet azaltma programlarının toplam etkisi yaklaşık 50 bin çalışanın işten ayrılması ile sonuçlanacak. Süreç 2030’a kadar tamamlanacak.

    Volkswagen yeniden yapılanıyor

    Volkswagen Grubu CEO’su Oliver Blume, söz konusu rakamı şirketin 2025 mali yılı finansal sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hissedarlara gönderdiği mektupta duyurdu. İşten çıkarma planının Almanya’da maliyet düşürme programı yürüten tüm markaları kapsadığı belirtiliyor. Bu kapsamda Audi’de 2029’a kadar 7 bin 500, Porsche’de ise geçici işçiler dahil 3 bin 900 pozisyonun kapatılması planlanıyor. Yazılım birimi Cariad’da kesintilerden payını alacak.

    Volkswagen’in yıllık raporuna göre grup, 2024 yılı sonunda Almanya’da yaklaşık 293 bin kişiyi istihdam ediyordu. Planlanan küçülmenin tamamen uygulanması durumunda bu sayı yaklaşık 250 bin çalışana kadar düşebilir. Şirket yönetimi, süreç boyunca sınırlı sayıda yeni işe alım yapılabileceğini de belirtiyor.

    İşten çıkarmaların en büyük kısmının Volkswagen ana markasında gerçekleşmesi bekleniyor. Şirket, 2024 yılı sonunda sendikalarla yaptığı anlaşma kapsamında 2030 yılına kadar Almanya’da 35 bin pozisyonu azaltma konusunda uzlaşmıştı. Bu kesintilerin büyük bölümü markanın temel operasyonlarında uygulanacak. Ancak maliyet baskısı yalnızca ana marka ile sınırlı değil. Grup bünyesindeki diğer markalar da benzer şekilde tasarruf hedefleriyle karşı karşıya.

    Kârlılık sert şekilde geriledi

    Volkswagen Grubu’nun finansal sonuçları, şirketin neden kapsamlı bir tasarruf programına yöneldiğini de ortaya koyuyor. 2025 mali yılında grup 321,9 milyar euro satış geliri elde etti. Bu rakam, bir önceki yıl kaydedilen 324,7 milyar euroya kıyasla yalnızca yüzde 0,8’lik bir düşüşe işaret ediyor. Buna karşın kârlılık tarafında ciddi bir gerileme yaşandı.

    Grubun faaliyet kârı yaklaşık 8,9 milyar euroya gerileyerek neredeyse yarı yarıya düştü. Net kâr ise 10,7 milyar eurodan 6,7 milyar euroya inerek yüzde 38 oranında azaldı. Bu gelişmeler sonucunda şirketin operasyonel kâr marjı yüzde 2,8 seviyesine kadar geriledi. Bu oran, Volkswagen’in 2016 yılında Dieselgate skandalının etkilerini yaşadığı dönemden bu yana en düşük seviyelerden biri olarak kayıtlara geçti.

    Blume’a göre uygulanacak dönüşüm programı şirketin tüm faaliyet alanlarını kapsayacak. Bu kapsamda Ar-Ge, tedarik, satış, kalite yönetimi ve üretim dahil tüm departmanların maliyetleri düşürmesi gerekecek. Aynı zamanda organizasyon yapısında da sadeleştirilmeye gidilerek bazı kritik işlevler daha merkezi bir yapı altında toplanacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 2 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 2 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 3 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 6 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 6 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    man tga 410 kullanıcı yorumları papara açıldı mı lisanssız uçak teknisyeni evde fare olduğu nasıl anlaşılır arçelik vitaminzone buzdolabı kırmızı ışık yanıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 15 pro
    Redmi Note 15 pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Gigabyte A16
    Gigabyte A16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum