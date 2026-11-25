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Oynat Volkswagen, Almanya'da elektrikli araçlarını şarjda tutan sürücülere yıllık 720 euroya kadar bonus ödeyecek. Aralıkta başlayacak sistemde, aracın bağlı kaldığı her saat için 24 sent ödenecek. Bonusu almak için elektriğin şebekeye aktarılması gerekmiyor; aracın en az üç saat bağlı kalması yeterli. Ancak katılmak için uyumlu bir şarj cihazı almak şart. Gelecekte ise bataryadan şebekeye verilecek elektrik için kilovatsaat başına ayrı bir ödeme yapılması hedefleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Volkswagen’in enerji şirketi Elli, V2G hizmetini aralık ayında Almanya’da başlatacak. Kullanıcılara ilk aşamada araçlarının şarj cihazına bağlı kaldığı süre üzerinden bonus verilecek. Şirket, ilerleyen dönemde bataryadan şebekeye aktarılan elektrik için de ayrı ödeme yapmayı planlıyor.

Sistemin mantığı, otomobilin şarj zamanını yönetebilmek. Kullanıcı, uygulamadan aracına ne zaman ihtiyaç duyacağını ve istediği batarya seviyesini belirleyecek. Örneğin sabah saat 08.00’de yüzde 80 şarj isteyen bir sürücünün otomobili, bu hedefe uygun şekilde elektriğin daha ucuz olduğu saatlerde şarj edilebilecek. Araç uzun süre bağlı kaldığında sistemin uygun saatleri seçmesi de kolaylaşacak.

Kullanıcının bonusu ise elektrik fiyatlarına veya yapılan tasarrufa göre değişmeyecek. Açıklanan koşullara göre bağlantıda geçirilen her uygun saat için 24 sent hesaplanacak. Böylece 10 saatlik bağlantı 2,40 euro bonus sağlayacak. Aylık üst sınır ise 60 euro olacak. Buna ulaşmak için 250 saatlik bağlantı gerekecek. Her bağlantının hesaba katılması için en az üç saat sürmesi şart.

Tam Boyutta Gör Bu bonusu almak için bataryadaki elektriğin şebekeye geri verilmesi gerekmiyor. Elli, ilk aşamada şarjın yönetilmesine ve aracın bağlı tutulmasına dayanan bir avantaj sunuyor. Programa katılım için uyumlu otomobil, akıllı elektrik sayacı, Elli’nin çift yönlü şarj cihazı ve ilgili elektrik tarifesi gerekiyor. Hizmet, Volkswagen, Volkswagen Ticari Araç, Cupra ve Skoda’nın uygun modellerini kapsayacak.

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Ancak sisteme katılmanın bir maliyeti var. Elli BiDi Charger 1.995 euroya satılacak; kurulum ayrıca ücretlendirilecek.

Elli, ilerleyen aşamada otomobillerin bataryasından şebekeye elektrik verilmesini de devreye almayı planlıyor. Bu durumda aktarılan elektrik için kilovatsaat başına 40 sent ödeme öngörülüyor. Bu özelliğin başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Hizmetin 2027’de başka Avrupa pazarlarına genişletilmesi hedefleniyor.

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Volkswagen, aracını şarja bağlı tutanlara para ödeyecek

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