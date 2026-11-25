Yapay Zeka Özeti:
- Volkswagen, Almanya'da elektrikli araçlarını şarjda tutan sürücülere yıllık 720 euroya kadar bonus ödeyecek. Aralıkta başlayacak sistemde, aracın bağlı kaldığı her saat için 24 sent ödenecek. Bonusu almak için elektriğin şebekeye aktarılması gerekmiyor; aracın en az üç saat bağlı kalması yeterli. Ancak katılmak için uyumlu bir şarj cihazı almak şart. Gelecekte ise bataryadan şebekeye verilecek elektrik için kilovatsaat başına ayrı bir ödeme yapılması hedefleniyor.
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Sistemin mantığı, otomobilin şarj zamanını yönetebilmek. Kullanıcı, uygulamadan aracına ne zaman ihtiyaç duyacağını ve istediği batarya seviyesini belirleyecek. Örneğin sabah saat 08.00’de yüzde 80 şarj isteyen bir sürücünün otomobili, bu hedefe uygun şekilde elektriğin daha ucuz olduğu saatlerde şarj edilebilecek. Araç uzun süre bağlı kaldığında sistemin uygun saatleri seçmesi de kolaylaşacak.
Kullanıcının bonusu ise elektrik fiyatlarına veya yapılan tasarrufa göre değişmeyecek. Açıklanan koşullara göre bağlantıda geçirilen her uygun saat için 24 sent hesaplanacak. Böylece 10 saatlik bağlantı 2,40 euro bonus sağlayacak. Aylık üst sınır ise 60 euro olacak. Buna ulaşmak için 250 saatlik bağlantı gerekecek. Her bağlantının hesaba katılması için en az üç saat sürmesi şart.
Ancak sisteme katılmanın bir maliyeti var. Elli BiDi Charger 1.995 euroya satılacak; kurulum ayrıca ücretlendirilecek.
Elli, ilerleyen aşamada otomobillerin bataryasından şebekeye elektrik verilmesini de devreye almayı planlıyor. Bu durumda aktarılan elektrik için kilovatsaat başına 40 sent ödeme öngörülüyor. Bu özelliğin başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Hizmetin 2027’de başka Avrupa pazarlarına genişletilmesi hedefleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli