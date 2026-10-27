Volkswagen, Avrupa’da Çin yazılımına geçebilir: Dev tasarruf planı

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Tam Boyutta Gör Volkswagen Grubu, gelecekteki Avrupa modellerinde Çin’de geliştirilen yazılım ve elektronik altyapının kullanımını genişletebilir. Manager Magazin’in haberine göre Volkswagen CEO’su Thomas Schafer, bu teknolojinin grubun yüksek satış hacmine sahip elektrikli otomobillerinde kullanılmasını istiyor.

Öneri hayata geçerse Volkswagen, Skoda ve Cupra’nın gelecekteki birçok modeli, Çin’de geliştirilen elektrik-elektronik mimariye geçebilir. Bu değişiklik, bazı otomobillerde Amerikalı ortak Rivian ile geliştirilen teknolojinin yerine Çin kaynaklı altyapının kullanılmasını gündeme getiriyor. Ancak henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

4 ila 5 milyar euro tasarruf sağlanabilir

Planın temelinde geliştirme maliyetlerini düşürme hedefi var. Haberde aktarılan tahminlere göre Çin’de geliştirilen mimarinin grubun en önemli araç segmentinde kullanılması, 4 ila 5 milyar euro tasarruf sağlayabilir.

İki geliştirme merkezinin maliyetleri arasındaki fark da dikkat çekiyor. Rivian ve Volkswagen’in Palo Alto’daki RVT ortak girişiminde bir saatlik geliştirme çalışmasının, Volkswagen’in Çin’in Hefei kentindeki VCTC merkezine kıyasla yaklaşık dört kat pahalı olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Bu fark, fiyat rekabetinin yoğunlaştığı elektrikli otomobil pazarında Volkswagen için önem taşıyor. Daha düşük geliştirme giderleri, markanın yeni modellerini daha rekabetçi fiyatlarla sunmasına veya kar marjlarını korumasına yardımcı olabilir. Bunun satış fiyatlarına ne ölçüde yansıyacağı ise belirsiz.

Hazır bir Çin yazılımı satın alınmayacak

Söz konusu plan, Volkswagen’in dışarıdan hazır bir yazılım satın almasından ibaret değil. China Electrical Architecture (CEA) olarak adlandırılan mimari, grubun Çin’deki geliştirme faaliyetlerinin bir ürünü.

Temelleri Volkswagen’in 2023’te Xpeng ile başlattığı iş birliğine dayanan altyapı, VCTC bünyesinde grubun yazılım şirketi Cariad ve Çin’deki iştirakiyle birlikte geliştirildi. Habere göre fikri mülkiyet hakları da Volkswagen’e ait.

Elektrikli Golf ve Tiguan da kapsamda olabilir

Schafer’in önerisinin, ID. Polo’dan daha büyük elektrikli modelleri kapsadığı belirtiliyor. Olası uygulamalar arasında ID. Golf, ID. Tiguan’ın halefi ve Passat’ın yerini alabilecek elektrikli bir model bulunuyor.

Volkswagen Grubu, şimdiye kadar Çin’de geliştirilen mimarileri ağırlıklı olarak bu pazardaki otomobillerde kullanmayı planlıyordu. Diğer bölgelerde ise küresel Ar-Ge merkezlerinin geliştirdiği teknolojiler öne çıkıyordu.

Yeni öneri, bu ayrımı değiştirerek Çin’deki mühendislik çalışmalarını Avrupa ürün gamının daha geniş bir bölümüne taşımayı amaçlıyor.

Rivian ortaklığı sona mı erecek?

Çin’de geliştirilen mimarinin daha fazla modelde kullanılması, Volkswagen-Rivian ortaklığının sona ereceği anlamına gelmiyor. Gündemdeki seçenek, iki teknoloji arasında yeni bir görev dağılımı yapılması.

2024’ün ortasında duyurulan ortak girişim, Volkswagen’in uzun süredir yaşadığı yazılım geliştirme sorunlarını aşmak ve yeni nesil elektrik-elektronik mimarisini hızlandırmak amacıyla kurulmuştu.

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Olası yeni düzende CEA, yüksek hacimli modellerde daha fazla rol üstlenirken Rivian altyapısı diğer araçlar ve pazarlar için kullanılmaya devam edebilir. Audi ve Porsche’nin de Amerikan ortaklığına dayanan çalışmaları sürdürmek için kendi ürün ihtiyaçları bulunuyor.

Yönetim kuruluna sunuldu, karar henüz çıkmadı

Habere göre Schafer, önerisini yönetim kuruluna sundu ve ilk değerlendirmeler olumlu oldu. Bununla birlikte maliyetler, geliştirme takvimi ve farklı pazarların düzenleyici gereklilikleri konusunda çözülmesi gereken başlıklar var.

Plan onaylanırsa Volkswagen, Avrupa’daki Çinli rakiplerine karşı rekabet gücünü artırmak için kendi Çin operasyonlarında geliştirdiği teknolojiden daha geniş ölçekte yararlanacak. Bu da grubun yazılım stratejisinde önemli bir değişiklik anlamına gelecek.

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Volkswagen Avrupa’da Çin yazılımına geçebilir: Dev tasarruf planı

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