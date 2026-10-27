Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen, Avrupa’da Çin yazılımına geçebilir: Dev tasarruf planı

    Volkswagen, Çin’de geliştirdiği elektronik mimariyi Avrupa’daki elektrikli modellerine taşımayı değerlendiriyor. Bu plan gruba 4 ila 5 milyar euro arasında geliştirme tasarrufu sağlayabilir.

    Volkswagen Avrupa’da Çin yazılımına geçebilir: Dev tasarruf planı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Grubu, gelecekteki Avrupa modellerinde Çin’de geliştirilen yazılım ve elektronik altyapının kullanımını genişletebilir. Manager Magazin’in haberine göre Volkswagen CEO’su Thomas Schafer, bu teknolojinin grubun yüksek satış hacmine sahip elektrikli otomobillerinde kullanılmasını istiyor.

    Öneri hayata geçerse Volkswagen, Skoda ve Cupra’nın gelecekteki birçok modeli, Çin’de geliştirilen elektrik-elektronik mimariye geçebilir. Bu değişiklik, bazı otomobillerde Amerikalı ortak Rivian ile geliştirilen teknolojinin yerine Çin kaynaklı altyapının kullanılmasını gündeme getiriyor. Ancak henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

    4 ila 5 milyar euro tasarruf sağlanabilir

    Planın temelinde geliştirme maliyetlerini düşürme hedefi var. Haberde aktarılan tahminlere göre Çin’de geliştirilen mimarinin grubun en önemli araç segmentinde kullanılması, 4 ila 5 milyar euro tasarruf sağlayabilir.

    İki geliştirme merkezinin maliyetleri arasındaki fark da dikkat çekiyor. Rivian ve Volkswagen’in Palo Alto’daki RVT ortak girişiminde bir saatlik geliştirme çalışmasının, Volkswagen’in Çin’in Hefei kentindeki VCTC merkezine kıyasla yaklaşık dört kat pahalı olduğu belirtiliyor.

    Volkswagen Avrupa’da Çin yazılımına geçebilir: Dev tasarruf planı Tam Boyutta Gör
    Bu fark, fiyat rekabetinin yoğunlaştığı elektrikli otomobil pazarında Volkswagen için önem taşıyor. Daha düşük geliştirme giderleri, markanın yeni modellerini daha rekabetçi fiyatlarla sunmasına veya kar marjlarını korumasına yardımcı olabilir. Bunun satış fiyatlarına ne ölçüde yansıyacağı ise belirsiz.

    Hazır bir Çin yazılımı satın alınmayacak

    Söz konusu plan, Volkswagen’in dışarıdan hazır bir yazılım satın almasından ibaret değil. China Electrical Architecture (CEA) olarak adlandırılan mimari, grubun Çin’deki geliştirme faaliyetlerinin bir ürünü.

    Temelleri Volkswagen’in 2023’te Xpeng ile başlattığı iş birliğine dayanan altyapı, VCTC bünyesinde grubun yazılım şirketi Cariad ve Çin’deki iştirakiyle birlikte geliştirildi. Habere göre fikri mülkiyet hakları da Volkswagen’e ait.

    Elektrikli Golf ve Tiguan da kapsamda olabilir

    Schafer’in önerisinin, ID. Polo’dan daha büyük elektrikli modelleri kapsadığı belirtiliyor. Olası uygulamalar arasında ID. Golf, ID. Tiguan’ın halefi ve Passat’ın yerini alabilecek elektrikli bir model bulunuyor.

    Volkswagen Grubu, şimdiye kadar Çin’de geliştirilen mimarileri ağırlıklı olarak bu pazardaki otomobillerde kullanmayı planlıyordu. Diğer bölgelerde ise küresel Ar-Ge merkezlerinin geliştirdiği teknolojiler öne çıkıyordu.

    Yeni öneri, bu ayrımı değiştirerek Çin’deki mühendislik çalışmalarını Avrupa ürün gamının daha geniş bir bölümüne taşımayı amaçlıyor.

    Rivian ortaklığı sona mı erecek?

    Volkswagen Avrupa’da Çin yazılımına geçebilir: Dev tasarruf planı
    Çin’de geliştirilen mimarinin daha fazla modelde kullanılması, Volkswagen-Rivian ortaklığının sona ereceği anlamına gelmiyor. Gündemdeki seçenek, iki teknoloji arasında yeni bir görev dağılımı yapılması.

    2024’ün ortasında duyurulan ortak girişim, Volkswagen’in uzun süredir yaşadığı yazılım geliştirme sorunlarını aşmak ve yeni nesil elektrik-elektronik mimarisini hızlandırmak amacıyla kurulmuştu.

    Olası yeni düzende CEA, yüksek hacimli modellerde daha fazla rol üstlenirken Rivian altyapısı diğer araçlar ve pazarlar için kullanılmaya devam edebilir. Audi ve Porsche’nin de Amerikan ortaklığına dayanan çalışmaları sürdürmek için kendi ürün ihtiyaçları bulunuyor.

    Yönetim kuruluna sunuldu, karar henüz çıkmadı

    Habere göre Schafer, önerisini yönetim kuruluna sundu ve ilk değerlendirmeler olumlu oldu. Bununla birlikte maliyetler, geliştirme takvimi ve farklı pazarların düzenleyici gereklilikleri konusunda çözülmesi gereken başlıklar var.

    Plan onaylanırsa Volkswagen, Avrupa’daki Çinli rakiplerine karşı rekabet gücünü artırmak için kendi Çin operasyonlarında geliştirdiği teknolojiden daha geniş ölçekte yararlanacak. Bu da grubun yazılım stratejisinde önemli bir değişiklik anlamına gelecek.

    Kaynakça https://www.manager-magazin.de/unternehmen/mobilitaet/volkswagen-vw-will-china-software-fuer-zentrale-modelle-und-nicht-rivian-a-a386637e-a07c-4cc9-b6a4-697abf813916 https://www.motor1.com/news/813348/vw-report-chinese-software-european-cars/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    Profil resmi
    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    samsung 75qn70f megane 3 1.5 dci ateşleme bobini arızası dünyanın en büyük sayısı okunuşu kia sportage 2026 yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 20 Pro
    Tecno Camon 20 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG Zephyrus G14
    ASUS ROG Zephyrus G14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum