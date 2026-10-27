Volkswagen, Avrupa’da Çin yazılımına geçebilir: Dev tasarruf planı

Öneri hayata geçerse Volkswagen, Skoda ve Cupra’nın gelecekteki birçok modeli, Çin’de geliştirilen elektrik-elektronik mimariye geçebilir. Bu değişiklik, bazı otomobillerde Amerikalı ortak Rivian ile geliştirilen teknolojinin yerine Çin kaynaklı altyapının kullanılmasını gündeme getiriyor. Ancak henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
4 ila 5 milyar euro tasarruf sağlanabilir
Planın temelinde geliştirme maliyetlerini düşürme hedefi var. Haberde aktarılan tahminlere göre Çin’de geliştirilen mimarinin grubun en önemli araç segmentinde kullanılması, 4 ila 5 milyar euro tasarruf sağlayabilir.
İki geliştirme merkezinin maliyetleri arasındaki fark da dikkat çekiyor. Rivian ve Volkswagen’in Palo Alto’daki RVT ortak girişiminde bir saatlik geliştirme çalışmasının, Volkswagen’in Çin’in Hefei kentindeki VCTC merkezine kıyasla yaklaşık dört kat pahalı olduğu belirtiliyor.
Hazır bir Çin yazılımı satın alınmayacak
Söz konusu plan, Volkswagen’in dışarıdan hazır bir yazılım satın almasından ibaret değil. China Electrical Architecture (CEA) olarak adlandırılan mimari, grubun Çin’deki geliştirme faaliyetlerinin bir ürünü.
Temelleri Volkswagen’in 2023’te Xpeng ile başlattığı iş birliğine dayanan altyapı, VCTC bünyesinde grubun yazılım şirketi Cariad ve Çin’deki iştirakiyle birlikte geliştirildi. Habere göre fikri mülkiyet hakları da Volkswagen’e ait.
Elektrikli Golf ve Tiguan da kapsamda olabilir
Schafer’in önerisinin, ID. Polo’dan daha büyük elektrikli modelleri kapsadığı belirtiliyor. Olası uygulamalar arasında ID. Golf, ID. Tiguan’ın halefi ve Passat’ın yerini alabilecek elektrikli bir model bulunuyor.
Volkswagen Grubu, şimdiye kadar Çin’de geliştirilen mimarileri ağırlıklı olarak bu pazardaki otomobillerde kullanmayı planlıyordu. Diğer bölgelerde ise küresel Ar-Ge merkezlerinin geliştirdiği teknolojiler öne çıkıyordu.
Yeni öneri, bu ayrımı değiştirerek Çin’deki mühendislik çalışmalarını Avrupa ürün gamının daha geniş bir bölümüne taşımayı amaçlıyor.
Rivian ortaklığı sona mı erecek?
2024’ün ortasında duyurulan ortak girişim, Volkswagen’in uzun süredir yaşadığı yazılım geliştirme sorunlarını aşmak ve yeni nesil elektrik-elektronik mimarisini hızlandırmak amacıyla kurulmuştu.
Olası yeni düzende CEA, yüksek hacimli modellerde daha fazla rol üstlenirken Rivian altyapısı diğer araçlar ve pazarlar için kullanılmaya devam edebilir. Audi ve Porsche’nin de Amerikan ortaklığına dayanan çalışmaları sürdürmek için kendi ürün ihtiyaçları bulunuyor.
Yönetim kuruluna sunuldu, karar henüz çıkmadı
Habere göre Schafer, önerisini yönetim kuruluna sundu ve ilk değerlendirmeler olumlu oldu. Bununla birlikte maliyetler, geliştirme takvimi ve farklı pazarların düzenleyici gereklilikleri konusunda çözülmesi gereken başlıklar var.
Plan onaylanırsa Volkswagen, Avrupa’daki Çinli rakiplerine karşı rekabet gücünü artırmak için kendi Çin operasyonlarında geliştirdiği teknolojiden daha geniş ölçekte yararlanacak. Bu da grubun yazılım stratejisinde önemli bir değişiklik anlamına gelecek.Kaynakça https://www.manager-magazin.de/unternehmen/mobilitaet/volkswagen-vw-will-china-software-fuer-zentrale-modelle-und-nicht-rivian-a-a386637e-a07c-4cc9-b6a4-697abf813916 https://www.motor1.com/news/813348/vw-report-chinese-software-european-cars/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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