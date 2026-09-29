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    Volkswagen ve Gotion güçlerini birleştirdi: Avrupa’da LFP batarya üretimi başlıyor

    Volkswagen, Çinli batarya üreticisi Gotion ile ortaklığını genişleterek Avrupa’da LFP batarya üretimine başlayacak. Anlaşma kapsamında İspanya, Slovakya ve Fas’ta yeni üretim yatırımları yapılacak.

    Volkswagen Avrupa’da LFP batarya üretimine giriyor Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, uygun fiyatlı elektrikli otomobil hedefini gerçekleştirmek ve Çin merkezli batarya tedarik zincirine olan bağımlılığını azaltmak için Çinli batarya üreticisi Gotion ile ortaklığını genişletiyor. İki şirket, Avrupa’da lityum demir fosfat (LFP) batarya üretimini geliştirmek amacıyla üç ortak girişim kuracak.

    Volkswagen Grubu tarafından açıklanan anlaşma, şirketin Avrupa'da uygun maliyetli elektrikli otomobiller için gerekli batarya altyapısını oluşturma planının önemli bir parçasını oluşturuyor. Volkswagen, yeni nesil elektrikli araçlarında farklı batarya kimyalarını desteklemesi planlanan "Unified Cell" adı verilen standart prizmatik hücre mimarisini kullanmayı hedefliyor.

    Bu stratejide LFP bataryalar önemli bir konuma sahip. Nikel ve kobalt içeren alternatiflere kıyasla daha düşük maliyetli ve dayanıklı olan LFP hücreleri, özellikle Çin'de elektrikli otomobillerde yaygın şekilde kullanılıyor. Enerji yoğunluğu konusunda geçmişte geride kalan teknoloji, son yıllardaki gelişmelerle birlikte daha uzun menzil sunan elektrikli araçlarda da kullanılmaya başlandı.

    Volkswagen, Avrupa'da LFP bataryaların elektrikli araçlardaki payının bugün yaklaşık yüzde 10 seviyesinde olduğunu ve bu oranın 2030'a kadar yüzde 40 ila 60 seviyesine çıkabileceğini öngörüyor. Şirket ayrıca Avrupa'da şu anda kayda değer bir LFP batarya üretim kapasitesinin bulunmadığına dikkat çekiyor.

    Gotion, İspanya'daki Volkswagen fabrikasına ortak olacak

    Anlaşmanın en önemli ayağını İspanya'nın Valencia kentindeki PowerCo batarya fabrikası oluşturuyor. Gotion, Volkswagen'in batarya şirketi PowerCo'nun Valencia'daki tesisinin yüzde 49 hissesi için 1,25 milyar dolar yatırım yapacak. Volkswagen ve Gotion tarafından ortak yönetilecek tesis, LFP tabanlı Unified Cell bataryalarının Avrupa'daki üretim merkezi haline getirilecek. Fabrikanın toplam üretim kapasitesinin 29,1 GWh olması planlanıyor.

    Volkswagen de Gotion'un Slovakya'daki fabrikasına yüzde 49 ortak olmak ve Fas'ta yeni bir üretim tesisi kurmak için 2030'a kadar yaklaşık 535 milyon dolar yatırım yapacak. Slovakya'daki tesisin 8,4 GWh üretim kapasitesine sahip olması ve elektrikli araçların yanı sıra enerji depolama sistemleri için LFP hücreleri üretmesi planlanıyor. Fas'ta kurulması planlanan tesis ise LFP bataryaların temel bileşenlerinden biri olan katot malzemelerinin üretimine odaklanacak.

    Batıda LFP batarya yatırımları hız kazandı

    Avrupa'da Volkswagen'in yanı sıra Stellantis ve Çinli CATL de İspanya'nın Zaragoza kentinde 50 GWh kapasiteli bir LFP batarya fabrikası kuruyor. Tesisin gelecek yıl üretime başlaması planlanıyor.

    ABD'de de benzer yatırımlar gerçekleştiriliyor. Ford, Çinli CATL'nin teknolojisini lisanslayarak Michigan'da kendi LFP hücrelerini üretmeye hazırlanırken, Gotion'un Illinois'deki fabrikası Slate'in elektrikli pickup modeli için LFP hücreleri sağlayacak. Tesla ve LG ise ABD'de enerji depolama sistemlerine yönelik LFP hücrelerinin üretimine başladı.

    Kaynakça https://insideevs.com/news/809952/volkswagen-gotion-cheaper-lfp-batteries-europe/ https://www.volkswagen-group.com/en/press-releases/volkswagen-group-powerco-and-gotion-deepen-strategic-partnership-20710
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