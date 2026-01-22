Giriş
    Volkswagen, Avrupa'da Tesla'yı geride bıraktı: Elektriklide lider oldu

    2025 yılında Avrupa’da en fazla elektrikli araç satan marka Volkswagen oldu ve uzun süredir lider olan Tesla'yı tahtından indirdi. İşte satış rakamları...      

    Volkswagen, Avrupa'da Tesla'yı geride bıraktı: Liderliğe yerleşti Tam Boyutta Gör
    Tesla geçen yıl Avrupa’da zorlu bir dönem geçirdi. Uzun süre boyunca geleneksel otomobil üreticilerini elektrikli araç satışlarında geride bırakan marka, 2025’te gerileme yaşadı. Birkaç yıl öncesine kadar elektrikli otomobil yarışının lideri olan Tesla, bugün çok farklı bir geçmişe sahip olan köklü bir rakibin gerisinde kalmış durumda.

    Volkswagen, Avrupa’da Tesla’yı geride bıraktı

    2025 yılında Avrupa’da en fazla tamamen elektrikli araç satan marka Volkswagen oldu. Autonews’in aktardığı ve Dataforce verilerine dayanan rakamlara göre, Volkswagen markası 2025’te Avrupa’da 274.417 adet tamamen elektrikli araç sattı. Bu, 2024’teki 175.654 adetlik satışa kıyasla yüzde 56’lık ciddi bir artış anlamına geliyor.

    Tesla’nın Avrupa satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 27 azalarak 326.714’ten 238.765 adede geriledi. Buna rağmen Tesla Model Y, 151.331 adetle Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili olmayı sürdürdü. Ancak bu rakam bile, 2024’te satılan 210.265 adetle kıyaslandığında yüzde 28’lik bir düşüşe işaret ediyor. Skoda Elroq ise 2025’te 94.106 adet satarak ikinci sıraya yerleşti. 

    Avrupa'da en çok satan elektrikli modeller

    Sıralama Model 2025 2024
    1 Tesla Model Y 151.331 210.265
    2 Skoda Elroq 94.106 46
    3 Tesla Model 3 86.261 112.967
    4 Renault 5 E-Tech 81.517 13.097
    5 VW ID.4 80.123 64.729
    6 VW ID.3 78.667 54.467
    7 VW ID.7 76.368 32.192
    8 BMW iX1 69.816 53.272
    9 Kia EV3 66.802 4.960
    10 Skoda Enyaq 65.787 67.331
    TOPLAM 2.582.595 1.990.956

    Volkswagen’in Tesla’yı geçmesindeki en önemli etkenlerden biri, daha geniş bir elektrikli araç yelpazesine sahip olması. Örneğin, VW ID.4 geçen yıl 80.123 adet satılarak %23,8'lik bir artış kaydetti. Toplamda 78.667 adet VW ID.3 satılarak %44,4'lük bir artış sağlandı. ID.7 de büyüme göstererek 76.368 adet satıldı ve %137,2'lik bir artış kaydetti. Tesla Model 3, 86.261 adetle tekil modeller arasında VW’nin her bir modelini geride bıraksa da, 2024’e göre %23,6 oranında düşüş yaşadı.

    Avrupa'nın en çok satana elektrikli araç markaları

    Sıralama Marka Satış 2024'e göre fark
    1 VW 274.417 %56
    2 Tesla 238.765 -%27
    3 BMW 193.186 %15
    4 Skoda 172.100 %117
    5 Audi 153.848 %51

    Volkswagen diğer segmentlerde de lider

    Volkswagen’in başarısı yalnızca tam elektrikli araçlarla sınırlı kalmadı. Marka, şarj edilebilir hibrit segmentinde de 159.173 adet satışla liderliği ele geçirdi. Bu rakam, bir önceki yıla göre %205 artış anlamına geliyor. Volkswagen’i bu alanda BMW ve Mercedes-Benz takip etti.

    Ayrıca Volkswagen, benzinli araçlarda 737.821 adet, dizel araçlarda 269.277 adet satışla Avrupa liderliğini korudu. Dizel satışlar düşüşte olsa da Mercedes’i az farkla geride bırakmayı başardı. Volkswagen’in lider olamadığı tek segment klasik hibrit araçlar oldu. Bu alanda Toyota, 626.675 satışla zirvede yer aldı. Ancak Alman dev bu yıl piyasaya süreceği hibrit motorlu yeni T-Roc, dengeleri değiştirebilir.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2026/01/europe-just-replaced-tesla-with-a-new-ev-sales-champion/ https://www.autonews.com/europe/ane-europe-segments-fuel-type-december-2025-12-months-0120/
