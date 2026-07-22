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    Volkswagen direksiyonu devrediyor: Çinli devle Seviye 3 otonom dönemi

    Volkswagen, Çinli yapay zeka devi Horizon Robotics ile Seviye 3 otonom sürüş teknolojisi için el sıkıştı. Sürücüsüz araç teknolojisinde yeni dönem 2027'nin ikinci yarısında seri üretime geçiyor.

    Küresel otomotiv pazarında yapay zeka ve otonom sürüş rekabeti kızışırken Volkswagen, en büyük pazarı Çin'de dikkat çeken bir hamleye imza attı. Alman otomotiv devi, yapay zeka uzmanı Horizon Robotics ile ortaklığını genişleterek kendi Seviye 3 otonom sürüş sistemlerini geliştireceğini resmen duyurdu.

    İki şirketin yazılım kolu Cariad üzerinden kurduğu Carizon ortaklığı, 2027 yılının ikinci yarısından itibaren Seviye 3 otonom sürüş teknolojisini seri üretime hazır hale getirmeyi hedefliyor.

    Seviye 3 otonom sürüş ne anlama geliyor?

    Volkswagen'de direksiyon Çin'e emanet: Seviye 3 otonom dönemi Tam Boyutta Gör
    Seviye 3 (L3) otonom sürüş teknolojisinde araç; belirli koşullar altında (örneğin otoyollarda veya sıkışık trafikte) sürüş sorumluluğunu tamamen üstleniyor.

    Bu sistemde sürücülerin trafiği anlık olarak sürekli izlemesi gerekmiyor. Ancak sistem uyarı verdiğinde sürücünün kontrolü yeniden devralmaya hazır olması bekleniyor. Volkswagen'in geliştirdiği bu yeni altyapı, gelecekte insan müdahalesine hiç ihtiyaç duymayan Seviye 4 (L4) otonom sürüşe geçişi de destekleyecek şekilde tasarlanıyor.

    Volkswagen Group CEO'su Oliver Blume, "Çin; yazılım, yapay zeka ve otonom sürüş alanında bizim için en kritik teknoloji merkezlerinden biri" ifadelerini kullandı.

    Bu stratejik hamle kapsamında geliştirilen yazılım ve yapay zeka altyapısı, Volkswagen’in Çin pazarına özel yeni platformu (CSP) ve CEA 2.0 (China Electronic Architecture) elektronik mimarisine entegre edilecek.

    Carizon, otonom sürüş sensör verilerini anlık işlemek için 500 ila 700 TOPS işlem gücüne sahip kendi donanım çipini (SoC) de geliştirecek. Şirket, kendi çipini tamamen üretime alana kadar 2026 yılından itibaren araçlarında Seviye 2++ sistemlerini üçüncü taraf çiplerle sunmaya başlayacak.

    Yeni rota Çin ve İngiltere

    Volkswagen, geçen ay Alman tedarikçi Bosch ile olan üst düzey otonom sürüş geliştirme ortaklığını sonlandırdı. Alman basınında yer alan iddialara göre şirket, Seviye 3 teknolojisini küresel pazarlara taşımak için İngiltere merkezli yapay zeka şirketi Wayve ile de görüşmeler yürütüyor.

    Çinli üreticilerin otonom sürüş alanındaki hızlı yükselişi karşısında pazar payını korumak isteyen Volkswagen, Çin'de ürettiği bu yapay zeka altyapısını gelecekte yasal mevzuatların uygun olduğu diğer uluslararası pazarlara da ihraç etmeyi planlıyor.

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