    Volkswagen de robotaksi yarışında: Gen.Urban aracını test ediyor

    Wolkswagen, direksiyon ve gaz pedalı olmayan, tamamen otonom olarak hareket eden Gen.Urban isimli aracının testlerini sürdürüyor.                               

    Volkswagen de robotaksi yarışında: Gen.Urban aracını test ediyor Tam Boyutta Gör
    Robotaksi rekabeti giderek kızışırken, Volkswagen’in Gen.Urban adlı araştırma aracı yeni bir test aşamasına geçti. Şimdiye kadar çok fazla dikkat çekmeyen bu prototip, yaklaşık bir yıldır yoğun testlerden geçiriliyor.

    Wolfsburg trafiğinde test ediliyor

    Bu çalışmalar sayesinde Gen.Urban artık Wolfsburg trafiğinde otonom olarak yol alabiliyor. Volkswagen araçla ilgili fazla teknik detay paylaşmasa da, modelde klasik direksiyon ve pedalların bulunmadığı biliniyor. Buna rağmen güvenlik amacıyla, ön yolcu koltuğunda bir görevli yer alıyor. Bu kişi, gerektiğinde joystick içeren özel olarak geliştirilmiş bir kontrol paneli ile araca müdahale edebiliyor.

    Gen.Urban, tasarım açısından futuristik bir ID.3 izlenimi veriyor. Akıcı hatlara sahip gövdesi, geniş bir ön ızgara, üst bölümde uzanan bir ışık şeridi ve alt konumlu farlarıyla dikkatleri çekiyor. Araçta ayrıca gizli kapı kolları ve dijital yan aynalar bulunuyor. En dikkat çekici unsurlardan biri ise tavanda yer alan dört ya da beş sensör. Bunlara önde konumlandırılmış bir kamera da eşlik ediyor.

    Volkswagen de robotaksi yarışında: Gen.Urban aracını test ediyor Tam Boyutta Gör
    Volkswagen teknik detayları açıklamasa da, son test sürecinin odağında yolcu deneyimi yer alıyor. Şirket, Gen.Urban ile kullanıcı davranışları ve araçla etkileşim hakkında kapsamlı veriler toplamayı hedefliyor. İncelenen konular arasında, yolcuların sürücüsüz bir araçta zamanlarını nasıl geçirdikleri ve kendilerini ne kadar rahat hissettikleri bulunuyor. Ayrıca çocuklardan yaşlılara kadar farklı yaş gruplarının otonom araçlarla nasıl etkileşime girdiği de araştırılıyor.

    Volkswagen, elde edilen verilerin gelecekteki modellerin iç mekan tasarımını ve kullanıcı deneyimini geliştirmede önemli rol oynayacağını belirtiyor. İlginç bir detay ise kişiselleştirmenin araç içine binmeden önce başlaması. Kullanıcılar bir uygulama üzerinden, araç gelmeden önce kabin sıcaklığından ambiyans aydınlatmasına kadar birçok ayarı yapabiliyor. Araç içine geçildiğinde yolcu sürücü koltuğuna oturuyor ve koltuk otomatik olarak tercih edilen konuma ayarlanıyor. Karşısında ise çeşitli bilgileri gösteren geniş bir ön ekran yer alıyor.

    https://www.carscoops.com/2025/12/vw-unveils-new-robotaxi-that-lacks-a-steering-wheel/ https://www.volkswagen-group.com/en/press-releases/volkswagen-group-launches-autonomous-vehicle-testing-with-its-genurban-in-wolfsburg-20029
