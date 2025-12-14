Volkswagen de robotaksi yarışında: Gen.Urban aracını test ediyor

Wolfsburg trafiğinde test ediliyor
Bu çalışmalar sayesinde Gen.Urban artık Wolfsburg trafiğinde otonom olarak yol alabiliyor. Volkswagen araçla ilgili fazla teknik detay paylaşmasa da, modelde klasik direksiyon ve pedalların bulunmadığı biliniyor. Buna rağmen güvenlik amacıyla, ön yolcu koltuğunda bir görevli yer alıyor. Bu kişi, gerektiğinde joystick içeren özel olarak geliştirilmiş bir kontrol paneli ile araca müdahale edebiliyor.
Gen.Urban, tasarım açısından futuristik bir ID.3 izlenimi veriyor. Akıcı hatlara sahip gövdesi, geniş bir ön ızgara, üst bölümde uzanan bir ışık şeridi ve alt konumlu farlarıyla dikkatleri çekiyor. Araçta ayrıca gizli kapı kolları ve dijital yan aynalar bulunuyor. En dikkat çekici unsurlardan biri ise tavanda yer alan dört ya da beş sensör. Bunlara önde konumlandırılmış bir kamera da eşlik ediyor.
Volkswagen, elde edilen verilerin gelecekteki modellerin iç mekan tasarımını ve kullanıcı deneyimini geliştirmede önemli rol oynayacağını belirtiyor. İlginç bir detay ise kişiselleştirmenin araç içine binmeden önce başlaması. Kullanıcılar bir uygulama üzerinden, araç gelmeden önce kabin sıcaklığından ambiyans aydınlatmasına kadar birçok ayarı yapabiliyor. Araç içine geçildiğinde yolcu sürücü koltuğuna oturuyor ve koltuk otomatik olarak tercih edilen konuma ayarlanıyor. Karşısında ise çeşitli bilgileri gösteren geniş bir ön ekran yer alıyor.