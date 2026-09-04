Volkswagen'de deprem: Modellerin yarısı iptal, 50 bin kişi işten çıkarılacak

Alman üretici, elektrikli araç dönüşümünde yaşanan zorluklar ve Avrupa pazarındaki talep düşüşü nedeniyle Avrupa’daki üretim tesislerinde 500.000 adetten fazla atıl kapasite olduğunu açıkladı.
Modellerin yarısı siliniyor
Volkswagen, odağını yalnızca "en çok satan ve karlı" araçlara kaydıracağını bildirdi. Bu radikal stratejinin detayları şu şekilde:
- Model gamında kesinti: 2035 yılına kadar mevcut model yelpazesinin yaklaşık %50'si tedavülden kaldırılacak.
- Karmaşıklığa son: Hayatta kalan modellerdeki versiyon, motor ve donanım çeşitliliği %75 oranında azaltılacak. Şirket bu sayede model başına daha yüksek üretim hacmi ve ölçek ekonomisi elde etmeyi hedefliyor.
- Kuzey Amerika hamlesi: ABD ve Kanada'da yalnızca en karlı segmentlere odaklanılacak. Bu durumun, daha önce sızdırılan raporlardaki gibi Jetta modelinin sonunu getirebileceği belirtiliyor.
50 bin işçi çıkarılacak, 4 dev fabrika tehlikede
Şirket ayrıca, 2031-2034 yılları arasında Almanya’daki Emden, Zwickau, Hannover ve Neckarsulm fabrikalarının geleceğini garanti edemediklerini ve bu tesisler için "alternatif kullanım senaryolarının" değerlendirildiğini açıkça duyurdu. Bu tesislerde şu kritik modeller üretiliyor:
- Audi: A5, A6, A8, e-tron GT, Q4 e-tron / Q4 Sportback e-tron
- Volkswagen: ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 / ID.7 Tourer, ID. Buzz
- Cupra: Born
Stratejik olmayan varlıklar satışa çıkıyor
Volkswagen Grubu, ana iş koluna doğrudan ve net bir finansal katkı sağlamayan "stratejik olmayan" faaliyetlerinin üçte birini satmayı veya yeniden yapılandırmayı hedefliyor. Bu süreçte gayrimenkul portföyü de inceleme altına alınacak ve bazı gayrimenkullerin satışı gerçekleştirilecek.
Tüm bu ağır kesintilere rağmen grup, yıllık 9 milyon adetlik küresel satış hacmini korumayı hedefliyor. Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume yaptığı açıklamada, "Gelecek Planı 2030, grubun geleceği için güçlü bir sinyaldir. Tüm iş gücümüz ve sanayi istihdamı için sorumluluk alıyoruz. İkonik markalarımızı daha çekici ve rekabetçi kılmak için önümüzdeki yıllarda 100 milyar Euro'yu aşan devasa yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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