Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen'de deprem: Modellerin yarısı iptal, 50 bin kişi işten çıkarılacak

    Volkswagen Denetleme Kurulu, grup tarihinin en radikal küçülme kararı olan "Gelecek Planı 2030"u onayladı. Plan kapsamında 50 bin çalışan işten çıkarılacak, model gamı yarı yarıya düşecek.

    Volkswagen'de tarihi kesinti: Modellerin yarısı iptal edilecek
    Volkswagen Grubu, aylardır süren spekülasyonların ardından şirket tarihinin en sert ve kapsamlı dönüşüm programını resmi olarak duyurdu. Denetleme Kurulu tarafından oy birliğiyle kabul edilen "Gelecek Planı 2030", maliyetleri düşürmek ve karlılığı artırmak adına devasa işten çıkarmaları, fabrika kapatmalarını ve model iptallerini beraberinde getiriyor.

    Alman üretici, elektrikli araç dönüşümünde yaşanan zorluklar ve Avrupa pazarındaki talep düşüşü nedeniyle Avrupa’daki üretim tesislerinde 500.000 adetten fazla atıl kapasite olduğunu açıkladı.

    Modellerin yarısı siliniyor

    Volkswagen, odağını yalnızca "en çok satan ve karlı" araçlara kaydıracağını bildirdi. Bu radikal stratejinin detayları şu şekilde:

    • Model gamında kesinti: 2035 yılına kadar mevcut model yelpazesinin yaklaşık %50'si tedavülden kaldırılacak.
    • Karmaşıklığa son: Hayatta kalan modellerdeki versiyon, motor ve donanım çeşitliliği %75 oranında azaltılacak. Şirket bu sayede model başına daha yüksek üretim hacmi ve ölçek ekonomisi elde etmeyi hedefliyor.
    • Kuzey Amerika hamlesi: ABD ve Kanada'da yalnızca en karlı segmentlere odaklanılacak. Bu durumun, daha önce sızdırılan raporlardaki gibi Jetta modelinin sonunu getirebileceği belirtiliyor.

    50 bin işçi çıkarılacak, 4 dev fabrika tehlikede

    Volkswagen'de tarihi kesinti: Modellerin yarısı iptal edilecek
    Planın en sancılı kısmı ise istihdam ve üretim tesisleri tarafında yaşanacak. İş gücü kapasitesini "ekonomik gerçeklerle" uyumlu hale getireceğini belirten grup, yönetim kadroları da dahil olmak üzere yaklaşık 50.000 çalışanın işine son vermeyi planlıyor.

    Şirket ayrıca, 2031-2034 yılları arasında Almanya’daki Emden, Zwickau, Hannover ve Neckarsulm fabrikalarının geleceğini garanti edemediklerini ve bu tesisler için "alternatif kullanım senaryolarının" değerlendirildiğini açıkça duyurdu. Bu tesislerde şu kritik modeller üretiliyor:

    • Audi: A5, A6, A8, e-tron GT, Q4 e-tron / Q4 Sportback e-tron
    • Volkswagen: ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 / ID.7 Tourer, ID. Buzz
    • Cupra: Born

    Stratejik olmayan varlıklar satışa çıkıyor

    Volkswagen Grubu, ana iş koluna doğrudan ve net bir finansal katkı sağlamayan "stratejik olmayan" faaliyetlerinin üçte birini satmayı veya yeniden yapılandırmayı hedefliyor. Bu süreçte gayrimenkul portföyü de inceleme altına alınacak ve bazı gayrimenkullerin satışı gerçekleştirilecek.

    Tüm bu ağır kesintilere rağmen grup, yıllık 9 milyon adetlik küresel satış hacmini korumayı hedefliyor. Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume yaptığı açıklamada, "Gelecek Planı 2030, grubun geleceği için güçlü bir sinyaldir. Tüm iş gücümüz ve sanayi istihdamı için sorumluluk alıyoruz. İkonik markalarımızı daha çekici ve rekabetçi kılmak için önümüzdeki yıllarda 100 milyar Euro'yu aşan devasa yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    CWaRRioR +81 CleanCoders +53 Nz9 +52 Cosster +42 idrisezman +42 RadioactiveBlackBox +42 Ronades +41 oly1786 +41 madprospar +39 Boldrex +36
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    148 Kişi Okuyor (36 Üye, 112 Misafir) 25 Masaüstü 123 Mobil
    Guest, Guest, Guest ve 32 üye daha okuyor
    G
    G
    G
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1701 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Volkswagen, Teknoloji Haberleri ve Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı369b
    TikTok Sayfası3,7b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    electrolux süpürge yorumları megane 3 otomatik toyota servis istanbul webos tv apk yükleme ösym sonuç belgesi indirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    TI14N37-370412F
    TI14N37-370412F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum