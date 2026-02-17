Giriş
    Volkswagen'de tasarruf planı sertleşiyor: Maliyetlerde %20'ye varan kesinti

    Volkswagen Grubu, küresel rekabet ve düşen kârlılık nedeniyle tasarruf planlarını genişletiyor. Şirketin 2028’e kadar tüm markalarda %20 maliyet kesintisi hedeflediği öne sürülüyor.

    Volkswagen Grubu, küresel rekabet ve artan maliyet baskıları nedeniyle tasarruf planlarını daha da sertleştirmeye hazırlanıyor. Şirketin Almanya’da 35 binden fazla kişiyi etkileyecek işten çıkarma planlarının ardından şimdi de tüm markalarda yüzde 20’ye varan maliyet kesintisi hedeflediği öne sürülüyor. Yeni planın 2028 yılı sonuna kadar uygulanması amaçlanıyor.

    60 milyar euroya yakın tasarruf hedefi

    Volkswagen'de tasarruf planı sertleşiyor: %20'ye varan kesinti Tam Boyutta Gör
    Alman ekonomi yayını Manager Magazin’in haberine göre Volkswagen yöneticileri geçen ay Berlin’de düzenlenen toplantıda kapsamlı bir tasarruf programını masaya yatırdı. Toplantıda CEO Oliver Blume ile CFO Arno Antlitz, şirket genelinde “büyük ölçekli” maliyet azaltma planını yöneticilere sundu. İddialara göre Volkswagen’in toplamda yaklaşık 60 milyar euro tasarruf sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.

    Şirket, daha önce alınan önlemlerle çift haneli milyar euro seviyesinde tasarruf sağlandığını açıklasa da mevcut koşulların ek kesintileri zorunlu kıldığı ifade ediliyor. Planın nasıl uygulanacağı netleşmese de fabrika kapatmalarının gündemde olabileceği konuşuluyor.

    Fabrika kapatma ihtimali gündemde

    Haberlere göre Volkswagen yönetimi, geçen yıl aralık ayında Almanya’daki Dresden tesisinde araç üretimini sonlandırmasının ardından yeni fabrika kapatmalarını da değerlendirebilir. Bir dönem Phaeton modelinin üretildiği “Transparent Factory”, ID.3 üretiminin sona ermesiyle şirketin 88 yıl sonra Almanya’da kapattığı ilk üretim tesisi olmuştu.

    Daha önce Wolfsburg, Emden ve Zwickau fabrikalarında uygulanan maliyet düşürme adımlarının beklenen sonucu vermemesi de daha sert önlemlerin gündeme gelmesinde etkili oldu.

    Çin pazarı ve tarifeler baskı yaratıyor

    Volkswagen Grubu'nun maliyetleri azaltma kararında birkaç önemli faktör öne çıkıyor. Şirketin en büyük pazarı olan Çin’de satışlar düşüş trendine girdi. 2024’te yüzde 8 gerileyerek 2,69 milyon araca düşen satışlar, 2019’daki 4,23 milyon seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 36’lık kayba işaret ediyor.

    Buna ek olarak ABD’nin uyguladığı gümrük tarifeleri, küresel otomotiv sektöründe artan rekabet ve elektrikli araç yatırımlarının beklenenden yavaş geri dönüş sağlaması şirketin kârlılığını baskılıyor. Bu gelişmelerin etkisiyle Volkswagen Group’un faaliyet kârı 2025’in ilk yarısında yüzde 33 düşerken, yalnızca ABD tarifelerinin şirkete 1,5 milyar dolar ek maliyet getirdiği açıklanmıştı.

