    Volkswagen'den "1.0 TSI motor bitiyor" iddialarına yönelik açıklama

    Volkswagen’in efsane 1.0 TSI motoru için yolun sonu iddiaları vardı. Ancak Euro 7 sonrası planlar değişti. Alman dev, küçük hacimli motor için kapıyı tamamen kapatmadı.

    Volkswagen, sıkılaşan emisyon kuralları nedeniyle küçük hacimli motorlardan vazgeçeceği yönündeki iddiaları yalanladı. Özellikle Audi’nin beş silindirli motorunun Avrupa’da sona yaklaşması, grubun diğer motorları için de benzer bir karar alacağı beklentisini doğurmuştu. Ancak 1.0 litre üç silindirli motor için durum farklı.

    Küçük modellerde varlığını sürdürecek

    Volkswagen, EA 211 kodlu 1.0 TSI motoru tamamen rafa kaldırmadığını açıkladı. Şirketin Ürün İletişimi Başkanı Stefan Voswinkel’e göre, Euro 7 emisyon standartlarının ilk taslakları oldukça katı olduğu için bu motorun geliştirme süreci geçici olarak durduruldu. Ancak Avrupa Birliği’nin daha esnek bir düzenleme üzerinde uzlaşması, planların yeniden gözden geçirilmesini sağladı.

    Yeni değerlendirmeye göre 1.0 TSI motor, başta Polo ve T-Cross gibi küçük modeller olmak üzere bazı Avrupa pazarlarında kullanılmaya devam edebilir. Yani motorun geleceği tamamen iptal edilmiş değil, ancak kullanım alanı daha sınırlı olacak.

    Öte yandan Volkswagen Grubu, kompakt sınıfta önemli bir değişikliğe zaten gitmiş durumda. Daha önce Golf, Octavia, Leon ve A3 gibi modellerde sunulan üç silindirli motorlar artık bu segmentte yer almıyor. Bu araçlarda giriş seviyesinde bile 1.5 litrelik dört silindirli motor kullanılıyor. 114 beygirlik baz versiyonun yanı sıra 148 beygire kadar çıkan daha güçlü seçenekler de mevcut. Performans odaklı modellerde ise 2.0 litrelik motorlar tercih ediliyor.

    Bugün itibarıyla 1.0 TSI motor; Polo, T-Cross, Fabia, Ibiza ve üretimi sona yaklaşan Audi A1 gibi daha küçük sınıf modellerde yaşamını sürdürüyor. Bazı pazarlarda atmosferik 1.0 litrelik motor seçeneği de bulunurken, turbo beslemeli versiyonlar 94 ila 114 beygir arasında güç üretiyor.

    Üç silindirli motorlar genellikle titreşim ve ses karakteri nedeniyle eleştirilse de daha büyük motorlara göre daha uygun maliyetli olması, özellikle giriş seviyesi modeller için önemli bir avantaj sağlıyor.

    Sonuç olarak Volkswagen, 1.0 TSI motoru tamamen bırakmak yerine daha dar bir kullanım alanıyla yoluna devam etmeyi planlıyor. Euro 7 düzenlemeleri bu motorun sonunu getirmedi, ancak gelecekte tamamen vedalaşılması da hala ihtimaller arasında.

    D
    Dr.Perga 5 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 5 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

