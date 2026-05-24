    Volkswagen'den 1.468 km menzilli Passat

    Volkswagen'in Çin pazarı için geliştirdiği neredeyse 1.500 km menzil sunan Passat ortaya çıktı. Yeni nesil PHEV platformunu kullanan model markanın en yeni tasarım dilini benimsiyor.

    SAIC-Volkswagen bildiğiniz üzere Çin pazarında Passat geleneğini sürdürüyor. Ortak girişim yakında yeni Passat ePro ve Tiguan L ePro modellerini tanıtacak. Özellikle Passat ePro tek depo yakıt ve tam şarjla sunduğu devasa menziliyle daha şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

    Aktarılan bilgilere göre 29 Mayıs'ta resmi lansmanı yapılacak olan bu yeni nesil şarj edilebilir hibrit (PHEV) modeller, Volkswagen'in Çin pazarına yönelik geliştirdiği en yeni hibrit platformunun ilk temsilcileri olarak piyasada boy gösterecek.

    Passat ePro'nun tam şarj ve dolu yakıt deposuyla toplam 1.468 kilometre menzil sunacağı belirtiliyor. Bu değer Çin'de kullanılan ve gerçek kullanım koşullarına göre daha iyimser sonuçlar veren CLTC ölçüm standartlarını temsil etse de, seri üretim hibrit otomobiller için oldukça yüksek kabul ediliyor.

    Güçlü ve verimli hibrit sistem

    Aracın kaputunun altında verimliliğiyle bilinen 1.5 litrelik EA211 turbo benzinli motor ve güçlü bir elektrik motoru yer alıyor. Benzinli ünite 129 beygir güç üretirken elektrik motoru 197 beygir gücünde performans sergilemekte. Sistem 22 kWh kapasiteli bir batarya kullanıyor. TQ251 şanzıman sayesinde hem yakıt tasarrufu hem de pürüzsüz bir sürüş deneyimi hedeflenmiş.

    Tasarım ve iç mekan

    Yeni Passat ePro standart modellerden ayrışan bir tasarıma sahip. 5 metreyi aşan uzunluğuyla (5.017 mm) heybetli bir görünüme sahip olan araç ince LED farları, boydan boya uzanan ışık şeridi ve aydınlatmalı Volkswagen logosuyla daha modern ve "elektrikli" bir karaktere bürünmüş durumda.

    Gelelim iç mekana. Ön panelde 10.3 inçlik dijital gösterge paneli ve 12.9 inçlik merkezi multimedya ekranı var. Bu kısımda ayrıca ön yolcu için özel bir üçüncü ekrana daha yer verilmiş. Orta konsolun yatay ve bütünleşik tasarımı sayesinde iç mekan genel olarak daha ferah ve geniş hissettiriyor.

