100 km'de 2.8 litre yakan Volkswagen ID Era 5S, iç mekanını gösterdi

Tam 2.000 km menzil: Ezber bozan tüketim verileri
- Saf Elektrikli Menzil: 160 km (CLTC)
- Toplam Karma Menzil: 2.000 km+
- Motor Gücü: 107 beygirlik içten yanmalı motor + 174 beygirlik (130 kW) elektrik motoru
Kokpitte "bulut evi" esintisi ve ileri seviye otonom
Resmi olarak paylaşılan görseller, Volkswagen'in Çin pazarı için geliştirdiği "Cloud Habitat" (Bulut Yaşam Alanı) felsefesini gözler önüne seriyor. Tamamen minimalist bir çizgiye sahip olan kabinde sürücüyü iki kollu, altı ve üstü düzleştirilmiş bir direksiyon karşılıyor.
4836 mm uzunluğa, 1880 mm genişliğe ve 2766 mm aks mesafesine sahip olan ID. Era 5S, Avrupa'daki güncel Passat B9 modeline göre 28 mm daha geniş bir gövdeye sahip. Bu da araca dışarıdan bakıldığında daha kaslı ve yere yakın bir duruş kazandırıyor.
Yılın üçüncü çeyreğinde Çin'de satışa sunulacak olan modelin, yoğun rekabet nedeniyle oldukça agresif bir fiyat etiketiyle pazara girmesi bekleniyor.
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Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş