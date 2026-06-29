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    100 km'de 2.8 litre yakan Volkswagen ID Era 5S, iç mekanını gösterdi

    Volkswagen, Çinli ortağı SAIC ile geliştirdiği ve tek depoyla 2.000 kilometreden fazla yol yapabilen yeni şarj edilebilir hibrit (PHEV) sedan modeli ID. Era 5S'in resmi iç mekan görsellerini paylaştı.

    Tam 2.000 km menzil: Ezber bozan tüketim verileri

    Volkswagen'den 100 km'de 2.8 litre yakan hibrit sedan Tam Boyutta Gör
    Çin pazarında yoğun bir rekabete girişen SAIC-VW ortaklığı, ID. Era serisinin ilk sedan modeli olan 5S ile doğrudan bütçe ve menzil odaklı tüketicileri hedefliyor. Aracın en dikkat çekici yanı şüphesiz bataryası tükendiğinde bile 100 kilometrede sadece 2.82 litre yakıt harcayan 1.5 litrelik hibrit sistemi.
    • Saf Elektrikli Menzil: 160 km (CLTC)
    • Toplam Karma Menzil: 2.000 km+
    • Motor Gücü: 107 beygirlik içten yanmalı motor + 174 beygirlik (130 kW) elektrik motoru

    Kokpitte "bulut evi" esintisi ve ileri seviye otonom

    Resmi olarak paylaşılan görseller, Volkswagen'in Çin pazarı için geliştirdiği "Cloud Habitat" (Bulut Yaşam Alanı) felsefesini gözler önüne seriyor. Tamamen minimalist bir çizgiye sahip olan kabinde sürücüyü iki kollu, altı ve üstü düzleştirilmiş bir direksiyon karşılıyor.

    Volkswagen'den 100 km'de 2.8 litre yakan hibrit sedan Tam Boyutta Gör
    Vites kolunun direksiyon sütununa taşınmasıyla orta konsolda devasa bir boşluk elde edilmiş; burada kablosuz şarj ünitesi, gizli bölmeler ve ikili bardaklık yer alıyor. Konsolu boydan boya kaplayan ambiyans aydınlatması iç mekanın teknolojik algısını pekiştiriyor. Ayrıca araç, Volkswagen logolu modeller arasında şehir içi navigasyonlu otonom sürüş (City NOA) yapabilen ilk küresel model unvanını taşıyor.

    4836 mm uzunluğa, 1880 mm genişliğe ve 2766 mm aks mesafesine sahip olan ID. Era 5S, Avrupa'daki güncel Passat B9 modeline göre 28 mm daha geniş bir gövdeye sahip. Bu da araca dışarıdan bakıldığında daha kaslı ve yere yakın bir duruş kazandırıyor.

    Yılın üçüncü çeyreğinde Çin'de satışa sunulacak olan modelin, yoğun rekabet nedeniyle oldukça agresif bir fiyat etiketiyle pazara girmesi bekleniyor.

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    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

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    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 2 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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