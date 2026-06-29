100 km'de 2.8 litre yakan Volkswagen ID Era 5S, iç mekanını gösterdi

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Tam 2.000 km menzil: Ezber bozan tüketim verileri

Tam Boyutta Gör Çin pazarında yoğun bir rekabete girişen SAIC-VW ortaklığı, ID. Era serisinin ilk sedan modeli olan 5S ile doğrudan bütçe ve menzil odaklı tüketicileri hedefliyor. Aracın en dikkat çekici yanı şüphesiz bataryası tükendiğinde bile 100 kilometrede sadece 2.82 litre yakıt harcayan 1.5 litrelik hibrit sistemi.

Saf Elektrikli Menzil: 160 km (CLTC)

160 km (CLTC) Toplam Karma Menzil: 2.000 km+

2.000 km+ Motor Gücü: 107 beygirlik içten yanmalı motor + 174 beygirlik (130 kW) elektrik motoru

Kokpitte "bulut evi" esintisi ve ileri seviye otonom

Resmi olarak paylaşılan görseller, Volkswagen'in Çin pazarı için geliştirdiği "Cloud Habitat" (Bulut Yaşam Alanı) felsefesini gözler önüne seriyor. Tamamen minimalist bir çizgiye sahip olan kabinde sürücüyü iki kollu, altı ve üstü düzleştirilmiş bir direksiyon karşılıyor.

Tam Boyutta Gör Vites kolunun direksiyon sütununa taşınmasıyla orta konsolda devasa bir boşluk elde edilmiş; burada kablosuz şarj ünitesi, gizli bölmeler ve ikili bardaklık yer alıyor. Konsolu boydan boya kaplayan ambiyans aydınlatması iç mekanın teknolojik algısını pekiştiriyor. Ayrıca araç, Volkswagen logolu modeller arasında şehir içi navigasyonlu otonom sürüş (City NOA) yapabilen ilk küresel model unvanını taşıyor.

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4836 mm uzunluğa, 1880 mm genişliğe ve 2766 mm aks mesafesine sahip olan ID. Era 5S, Avrupa'daki güncel Passat B9 modeline göre 28 mm daha geniş bir gövdeye sahip. Bu da araca dışarıdan bakıldığında daha kaslı ve yere yakın bir duruş kazandırıyor.

Yılın üçüncü çeyreğinde Çin'de satışa sunulacak olan modelin, yoğun rekabet nedeniyle oldukça agresif bir fiyat etiketiyle pazara girmesi bekleniyor.

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Volkswagen'den 100 km'de 2.8 litre yakan hibrit sedan

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