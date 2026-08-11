Volkswagen'in 100 km'de 2.8 litre yakan yeni uygun fiyatlı sedanı satışa çıktı: İşte fiyatı

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Tam Boyutta Gör SAIC Volkswagen ortak girişimi tarafından geliştirilen yeni şarj edilebilir hibrit (PHEV) sedan Volkswagen ID. Era 5S, Çin'de resmen siparişe açıldı. Mayıs ayında Çin Sanayi Bakanlığı veri tabanında ortaya çıkan ve Haziran ayında tasarımı tamamen gözler önüne serilen modelin donanım seçenekleri ile ön satış fiyatları da netleşti.

Tükettiğinden daha fazla elektrik üreten elektrikli otomobil 2 gün önce eklendi

ID. Era 5S, Volkswagen'in SAIC grubuyla ortaklaşa geliştirdiği "ID.Era" ailesinin sedan gövde tipindeki ilk temsilcisi olma özelliğini taşıyor. Ön bölümde pürüzsüz ve sade bir yüzey tercih edilirken, geniş hava girişi tamponun alt kısmına konumlandırılmış. İki kademeli far grubu, boydan boya uzanan yekpare arka stop lambaları ve yarı gizli kapı kolları ise aracın öne çıkan dış tasarım detayları arasında yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Boyutları açısından Volkswagen Jetta'dan daha büyük, Passat'tan ise daha küçük olan araç 4.836 mm uzunluğa, 1.880 mm genişliğe, 1.505 mm yüksekliğe ve 2.766 mm aks mesafesine sahip. Ayrıca donanım seviyesine göre 17, 18 veya 19 inçlik jant seçenekleriyle sunulduğunu belirtelim.

İç mekan ve teknolojiler

Otomobilin kabininde sürücüyü 8.8 inçlik dijital gösterge paneli ve 15.6 inçlik geniş multimedya ekranı karşılıyor. İki kollu direksiyon simidi ve çift katmanlı orta konsolun yer aldığı iç mekanda, vites seçimi direksiyon kolonuna konumlandırılan kol üzerinden yapılıyor. Multimedya sistemi yapay zeka destekli sesli asistan özelliği sunarken, aracın bagaj hacmi ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

Tam Boyutta Gör Zengin donanım paketlerine sahip otomobilin baz versiyonunda otomatik klima, geri görüş kamerası ve hız sabitleyici standart olarak yer alıyor. Üst donanım paketlerine geçildiğinde ise panoramik tavan, 360 derecelik çevre görüş kamerası, tüm koltuklarda ısıtma, ön koltuklarda havalandırma ve masaj gibi üst düzey konfor özellikleri devreye giriyor. En üst versiyonda daha gelişmiş sürüş destek sistemlerine yer verilmiş.

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2.8 litre tüketim ve 2.000 km menzil

Volkswagen ID. Era 5S'in tüm donanım versiyonlarında aynı teknik altyapı mevcut. Araçta 109 beygir gücünde 1.5 litrelik benzinli motor ile 177 beygir güç üreten elektrik motoru birlikte görev yapıyor. Bu kombinasyon sayesinde araç, bataryası boşken 100 kilometrede 2.82 litre yakıt tüketimi sunuyor.

Tam Boyutta Gör Tamamen elektrikli modda CLTC normlarına göre 160 kilometre yol katedebilen sedan, benzin ve elektrik motorunun bir arada çalıştığı hibrit modda ise toplamda 2.000 kilometreye varan muazzam bir menzil vaat ediyor.

Aracın ön satış fiyatları donanım seviyesine göre 119.900 ile 149.900 yuan (17.770 - 22.215 dolar) arasında değişiyor. Ancak ilk müşterilere özel ilk müşterilere özel bir kampanya uygulanacak. Bu kapsamda araç, 115.900 ile 145.900 yuan (17.175 - 21.620 dolar) arasındaki indirimli fiyatlarla satın alınabilecek.

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Volkswagen'den 100 km'de 2.8 litre yakan uygun fiyatlı sedan

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