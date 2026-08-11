Volkswagen'in 100 km'de 2.8 litre yakan yeni uygun fiyatlı sedanı satışa çıktı: İşte fiyatı

ID. Era 5S, Volkswagen'in SAIC grubuyla ortaklaşa geliştirdiği "ID.Era" ailesinin sedan gövde tipindeki ilk temsilcisi olma özelliğini taşıyor. Ön bölümde pürüzsüz ve sade bir yüzey tercih edilirken, geniş hava girişi tamponun alt kısmına konumlandırılmış. İki kademeli far grubu, boydan boya uzanan yekpare arka stop lambaları ve yarı gizli kapı kolları ise aracın öne çıkan dış tasarım detayları arasında yer alıyor.
İç mekan ve teknolojiler
Otomobilin kabininde sürücüyü 8.8 inçlik dijital gösterge paneli ve 15.6 inçlik geniş multimedya ekranı karşılıyor. İki kollu direksiyon simidi ve çift katmanlı orta konsolun yer aldığı iç mekanda, vites seçimi direksiyon kolonuna konumlandırılan kol üzerinden yapılıyor. Multimedya sistemi yapay zeka destekli sesli asistan özelliği sunarken, aracın bagaj hacmi ise henüz resmi olarak açıklanmadı.
2.8 litre tüketim ve 2.000 km menzil
Volkswagen ID. Era 5S'in tüm donanım versiyonlarında aynı teknik altyapı mevcut. Araçta 109 beygir gücünde 1.5 litrelik benzinli motor ile 177 beygir güç üreten elektrik motoru birlikte görev yapıyor. Bu kombinasyon sayesinde araç, bataryası boşken 100 kilometrede 2.82 litre yakıt tüketimi sunuyor.
Aracın ön satış fiyatları donanım seviyesine göre 119.900 ile 149.900 yuan (17.770 - 22.215 dolar) arasında değişiyor. Ancak ilk müşterilere özel ilk müşterilere özel bir kampanya uygulanacak. Bu kapsamda araç, 115.900 ile 145.900 yuan (17.175 - 21.620 dolar) arasındaki indirimli fiyatlarla satın alınabilecek.
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