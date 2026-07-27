Avrupa’da Çin korkusu: Volkswagen'den Çinli PHEV’ler için ek vergi çağrısı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume, Çinli şarj edilebilir hibrit (PHEV) otomobillerin Avrupa pazarında hızla güç kazanmasının ardından AB’ye ek gümrük vergilerini gecikmeden devreye alma çağrısı yaptı. Şirket, ABD tarifeleri ve Çinli üreticilerden gelen artan rekabet nedeniyle 2026 gelir beklentisini aşağı yönlü revize etmişti.

Çinli PHEV’ler Avrupa'da zirveye oynuyor

24 Temmuz'da analistlerle gerçekleştirilen ilk yarı finans sonuçları toplantısında konuşan Blume, "Kaybedecek zamanımız yok" ifadelerini kullanarak Avrupa Birliği'nin önümüzdeki aylarda ortak bir strateji üzerinde uzlaşmasını beklediğini söyledi. Blume'a göre bu adım, Avrupa otomotiv pazarında daha adil rekabet koşulları oluşturacak.

Pazar araştırma şirketi Dataforce verilerine göre Çinli markalar 2026'nın ilk altı ayında Avrupa'da 208 bin 368 adet PHEV satışı gerçekleştirerek pazarın yüzde 28,3'ünü ele geçirdi.

Dönemin en çok satan üç şarj edilebilir hibrit modeli de Çinli üreticilere ait oldu. Listenin zirvesinde BYD Seal U, ikinci sırada BYD Atto 2, üçüncü sırada ise Jaecoo 7 yer aldı. Geçen yılın lider modeli olan Volkswagen Tiguan ise dördüncü sıraya geriledi.

Saf elektriklilerde ek vergi zaten vardı

Tam Boyutta Gör

Blume, Avrupa Birliği'nin Çin'de üretilen bataryalı elektrikli araçlara (BEV) uyguladığı mevcut tarife modelinin şarj edilebilir hibrit araçlar için de hayata geçirilmesini istiyor. Halihazırda Çin üretimi elektrikli otomobiller, standart yüzde 10 ithalat vergisine ek olarak yüzde 35'e varan ilave gümrük vergisiyle karşı karşıya bulunuyor. Blume, bu sistemin elektrikli araçlarda etkili olduğunu söylüyor. CEO şimdi de bir benzerini PHEV segmenti için istiyor.

120 araçlık Citroen koleksiyonu: Markanın kendi müzesiyle yarışır 7 sa. önce eklendi

Geçtiğimiz aylarda da Avrupa Birliği'nin Çin'den ithal edilen PHEV modellerine ek vergi uygulanmasını değerlendirdiği öne sürülmüştü.

Şarj edilebilir hibrit araçlar hem Çinli hem de Avrupalı üreticiler açısından önem taşıyor. Bu modeller, AB'nin karbon emisyonu hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlarken bazı ülkelerde vergi teşviklerinden de yararlanabiliyor.

Çinli markaların Avrupa pazar payı %9,5’e ulaştı

Yılın ilk altı ayında Çinli markaların Avrupa satışları yüzde 101 artarak 685 bin 990 adede ulaştı. Aynı dönemde Avrupa otomobil pazarı yüzde 5,9 büyüyerek 7,2 milyon adet seviyesine çıktı. Çinli markaların pazar payı geçen yılki yüzde 5 seviyesinden yüzde 9,5'e yükseldi.

Blume, “Çinli rakipler kendi iç pazarlarında baskı altında ve ihracat, başarılı olmaları için tek fırsatları” dedi. Öte yandan Volkswagen CEO'su, yalnızca gümrük vergilerinin yeterli olmayacağını belirterek Avrupa Birliği'nin planladığı "Made in Europe" sanayi politikasının da hızla uygulanmasını istedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Volkswagen'den AB'ye Çinli PHEV’ler için ek vergi çağrısı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: