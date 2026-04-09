Volkswagen'den bütçe dostu hamle: 11.500 dolara kompakt SUV

Yeni Taigun, tasarım konusunda Volkswagen Tiguan ve Tayron modellerinden ilham almış. Geniş radyatör ızgarası, LED şerit ile birleşen çekik farlar ve arkada aydınlatmalı Volkswagen logosu aracın dış görünüşündeki en belirgin yenilikler olarak sıralanabilir. Daha sportif bir karakter arayanlar için sunulan GT versiyonunda ise krom detayların yerini siyah tasarım unsurları alıyor.
Motor seçenekleri ve fiyat
Taigun mevcut motor seçeneklerini korumakta. 115 beygir güç üreten 1.0 litrelik ünitenin yanı sıra 150 beygir güce sahip 1.5 litrelik turbo benzinli motor seçenekleri sunuluyor. Ancak önemli bir güncelleme de var. 1.0 litrelik motor seçeneğinde 6 ileri otomatiğin yerini yeni 8 ileri otomatik şanzıman aldı. Buna karşın 1.5 litrelik motor 7 ileri DSG şanzımanla gelmeye devam ediyor.
.
