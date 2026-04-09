Volkswagen'den bütçe dostu hamle: 11.500 dolara kompakt SUV

Tam Boyutta Gör Volkswagen, merakla beklenen makyajlı 2026 Taigun modelini tanıttı. Hindistan'da üretilen ve ilk olarak bu pazarda görücüye çıkan kompakt SUV sınıfındaki araç markanın en erişilebilir seçeneği olarak dikkat çekiyor.

Yeni Taigun, tasarım konusunda Volkswagen Tiguan ve Tayron modellerinden ilham almış. Geniş radyatör ızgarası, LED şerit ile birleşen çekik farlar ve arkada aydınlatmalı Volkswagen logosu aracın dış görünüşündeki en belirgin yenilikler olarak sıralanabilir. Daha sportif bir karakter arayanlar için sunulan GT versiyonunda ise krom detayların yerini siyah tasarım unsurları alıyor.

Tam Boyutta Gör İç mekanda teknoloji tarafı ciddi şekilde güçlendirilmiş. 10.25 inç dijital gösterge paneli ve 10.1 inç yeni multimedya ekranı segment standartlarını yukarı taşıyor. Bagaj hacmi 385 litre olarak korunurken, donanım listesine panoramik tavan, elektrikli ve havalandırmalı koltuklar gibi üst segment özellikler eklenmiş durumda.

Motor seçenekleri ve fiyat

Taigun mevcut motor seçeneklerini korumakta. 115 beygir güç üreten 1.0 litrelik ünitenin yanı sıra 150 beygir güce sahip 1.5 litrelik turbo benzinli motor seçenekleri sunuluyor. Ancak önemli bir güncelleme de var. 1.0 litrelik motor seçeneğinde 6 ileri otomatiğin yerini yeni 8 ileri otomatik şanzıman aldı. Buna karşın 1.5 litrelik motor 7 ileri DSG şanzımanla gelmeye devam ediyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Taigun'un başlangıç fiyatı yaklaşık 11.500 dolar (1.06 milyon rupi) olarak açıklandı. Bu da aracı Volkswagen'in küresel ölçekteki en ulaşılabilir kompakt SUV modellerinden biri haline getiriyor.

