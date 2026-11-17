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Oynat Volkswagen, GTI efsanesinin ellinci yılına özel olarak geliştirdiği heyecan verici konsept modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Geniş çamurlukları ve dev arka kanadıyla öne çıkan bu sıra dışı araç, markanın genç stajyerleri ile deneyimli mühendislerinin ortak imzasını taşıyor. İddialı tasarımıyla dikkat çeken konseptin benzinli mi yoksa elektrikli mi olacağı ise şimdilik merak konusu. Merakla beklenen otomobil yirmi Kasım tarihinde resmi olarak sergilenecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Volkswagen, GTI rozetinin 50. yılını sıra dışı bir konseptle kutlamaya hazırlanıyor. Kırmızı bir örtünün altında gösterilen otomobil için marka, “GTI rozeti taşıyan en çılgın Volkswagen olabilir” ifadesini kullanıyor.

Paylaşılan görsel, otomobilin tasarımını tamamen gizleyemiyor. Belirgin biçimde genişletilmiş çamurluklar, büyük arka kanat ve kaput üzerindeki havalandırma açıklıkları, alışılmış GTI modellerinden daha iddialı bir tasarıma işaret ediyor. Örtünün ardından görünen ince farlar ve bunları birleştiren yatay LED şerit de ön bölümün ilk ipuçlarını veriyor.

Volkswagen’in eğitim programında geliştirildi

Yeni konsept, Volkswagen’in kendi eğitim programı kapsamında çıraklar, tasarımcılar ve mühendislerin ortak çalışmasıyla hazırlandı. Ancak şirket henüz otomobilin adını, hangi model üzerine geliştirildiğini veya teknik özelliklerini açıklamadı. Benzinli mi yoksa elektrikli mi olduğu da bilinmiyor.

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Konseptin gelecekteki bir Golf GTI Clubsport’a işaret edebileceği ya da Polo temelli bir çalışma olabileceği konuşuluyor.

Marka, yıl dönümü kapsamında daha önce 320 beygirlik Golf GTI Edition 50’yi tanıtmıştı. Yeni çalışma ise şimdilik bir konsept olarak kalıyor; seri üretime aktarılacağına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor. Otomobilin üzerindeki örtü 20 Kasım 2026’da kaldırılacak.

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