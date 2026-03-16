Volkswagen’den makyajlı Caddy ve Multivan T7 için ilk ipuçları

Tam Boyutta Gör Volkswagen'in ticari araçlar bölümü, 2026 Yıllık Medya Konferansı’nda gelecekteki ticari modellere dair ilk ipuçlarını paylaştı. Şirket, makyajlı Volkswagen Caddy ve Volkswagen Multivan T7 için hazırlanan resmi taslakları yayımladı. Her iki model de bu yıl içinde yenilenen tasarım detayları ve güncellenmiş iç mekân özellikleriyle tanıtılacak.

Paylaşılan çizimlere göre Caddy’nin ön bölümünde yeni bir tampon tasarımı yer alıyor. Önceki gövde rengi ızgara deseninin yerini daha geleneksel hava girişleri alırken, taslakta aydınlatmalı ızgara detayının bulunmaması dikkat çekiyor.

Multivan T7’de de benzer bir makyaj uygulanıyor. Modelin ön kısmında ızgarayı boydan boya geçen LED ışık şeridi korunurken, farlarda yeni LED grafikler kullanılmış. Buna ek olarak, ön tampon da daha sportif görünecek şekilde elden geçirilmiş ve hava girişlerinde dalgalı motifler yerine düz çizgiler tercih edilmiş.

Daha büyük ekranlar ve sadeleştirilmiş menüler

Tam Boyutta Gör Volkswagen’e göre asıl yenilikler kabin tarafında olacak. Her iki modelde de daha büyük bilgi-eğlence ekranları ve sadeleştirilmiş menüler sunulacak. Şirket, bu değişikliklerin günlük kullanımda sistemi daha pratik hâle getireceğini belirtiyor.

2026 model yılı güncellemelerinin Multivan T7’nin camper versiyonu olan California modeline de uygulanacağı doğrulandı. Şimdilik motor seçeneklerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor ve mevcut motorların büyük ölçüde korunacağı ifade ediliyor.

Volkswagen ayrıca 2026’da diğer ticari araçlarında elektrik destekli seçenekleri artırmayı planlıyor. Buna göre Ford altyapısını kullanan Volkswagen Transporter ve Volkswagen Caravelle modelleri ilk kez şarj edilebilir hibrit motor seçeneklerine kavuşacak. Tamamen elektrikli ID. Buzz için ise araçtan harici cihazlara elektrik sağlayabilen V2L özelliği, “Good Night” paketi ve kamp modu gibi yeni özellikler hazırlanıyor.

Öte yandan markanın amiral gemisi karavan modeli Volkswagen Grand California müşteri geri bildirimleri doğrultusunda kapsamlı şekilde yenilenecek. Volkswagen Crafter ise üç yönlü damperli kasa seçeneğiyle sunulacak.

