Volkswagen’den makyajlı Caddy ve Multivan T7 için ilk ipuçları

Paylaşılan çizimlere göre Caddy’nin ön bölümünde yeni bir tampon tasarımı yer alıyor. Önceki gövde rengi ızgara deseninin yerini daha geleneksel hava girişleri alırken, taslakta aydınlatmalı ızgara detayının bulunmaması dikkat çekiyor.
Multivan T7’de de benzer bir makyaj uygulanıyor. Modelin ön kısmında ızgarayı boydan boya geçen LED ışık şeridi korunurken, farlarda yeni LED grafikler kullanılmış. Buna ek olarak, ön tampon da daha sportif görünecek şekilde elden geçirilmiş ve hava girişlerinde dalgalı motifler yerine düz çizgiler tercih edilmiş.
Daha büyük ekranlar ve sadeleştirilmiş menüler
2026 model yılı güncellemelerinin Multivan T7’nin camper versiyonu olan California modeline de uygulanacağı doğrulandı. Şimdilik motor seçeneklerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor ve mevcut motorların büyük ölçüde korunacağı ifade ediliyor.
Volkswagen ayrıca 2026’da diğer ticari araçlarında elektrik destekli seçenekleri artırmayı planlıyor. Buna göre Ford altyapısını kullanan Volkswagen Transporter ve Volkswagen Caravelle modelleri ilk kez şarj edilebilir hibrit motor seçeneklerine kavuşacak. Tamamen elektrikli ID. Buzz için ise araçtan harici cihazlara elektrik sağlayabilen V2L özelliği, “Good Night” paketi ve kamp modu gibi yeni özellikler hazırlanıyor.
Öte yandan markanın amiral gemisi karavan modeli Volkswagen Grand California müşteri geri bildirimleri doğrultusunda kapsamlı şekilde yenilenecek. Volkswagen Crafter ise üç yönlü damperli kasa seçeneğiyle sunulacak.
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur