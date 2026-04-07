Volkswagen'den önemli karar: 3 silindirli 1.0 TSI motor kalkıyor

Tam Boyutta Gör Volkswagen, yeni Euro 7 emisyon standarlarına hazırlık kapsamında stratejik bir değişikliğe gitme kararı aldı. Alman marka ikonik 1.0 litrelik 3 silindirli motorlarını üretimden kaldırmaya hazırlanıyor. Otomotiv dünyasında uzun süredir hüküm süren downsizing (motor hacmini küçültme) akımına ters düşen bu karar, markanın ürün stratejisinde köklü bir değişime işaret ediyor.

Piyasadaki en güvenilir 3 silindirli ünitelerden biri olarak kabul edilen bu motorun yerini, kademeli olarak 1.5 ve 2.0 litrelik 4 silindirli motorlar alacak. Yapılan planlamaya göre, 150 beygir güce kadar olan modellerde T-Roc'ta şu anda sunulan 1.5 eTSI motor kullanılacak. Daha yüksek güç isteyen modellerde ise 2.0 TSI turbo benzinli motorlara geçilecek. Dizel cephesinde ise 116 ile 193 beygir arasında güç sunan 2.0 TDI motor, markanın tek dizel seçeneği olarak kalmaya devam edecek.

Hangi modeller etkilenecek?

Yeni dönemde 1.0 motorun yerini alacak olan dört silindirli ünitelerin tamamı, elektrik destekli bir altyapıyla (MHEV, PHEV veya tam hibrit) sunulacak. Özellikle tam hibrit teknolojisinin, 2026 yılı içinde T-Roc modeliyle birlikte devreye girmesi bekleniyor.

2012 yılından bu yana 14 yıldır yollarda olan ve grubun giriş seviyesi modellerinde sıkça tercih edilen 1.0 motorun vedası, geniş bir yelpazeyi etkileyecek. Başta Volkswagen Polo ve T-Cross olmak üzere grup bünyesindeki Seat ve Skoda markalarının birçok modeli de bu motor değişiminden payını alacak. Volkswagen geçtiğimiz Eylül ayında efsanevi 2.5 litrelik 5 silindirli motorun da 2027 yılında Avrupa pazarından çekileceğini duyurmuştu.

