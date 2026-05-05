Volkswagen'den pist canavarı: En etkileyici Golf R

Volkswagen’in Wolfsburg’daki performans departmanı tarafından geliştirilen bu özel model, 2002’de başlayan Golf R32 geleneğini bambaşka bir noktaya taşıyacak. Sekizinci nesil Golf R temel alınsa da ortaya çıkan otomobil, neredeyse baştan yaratılmış bir yarış makinesi.
Bu Golf R tamamen pist için üretildi
Arka bölümde ise klasik hatchback formu terk edilmiş. Bagaj camı kaldırılarak yerine dev bir kanadı taşıyan kapalı bir panel yerleştirilmiş. Genişletilmiş çamurluklar, dev difüzör ve hava çıkışlarına sahip ön çamurluklar, bu otomobilin standart bir Golf R olmadığını açıkça ortaya koyuyor.
Egzoz detayı kafaları karıştırdı ama gerçek farklı
Volkswagen R departmanının başındaki isim Reinhold Ivenz, iddialı konuşuyor: Bu model, şimdiye kadar üretilmiş en etkileyici Golf R olacak. Ancak bu canavarın yollara çıkmasını bekleyenler için haberler pek iç açıcı değil. Golf R 24H, tamamen pist odaklı bir yarış aracı olarak planlanıyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Dünya Katılım Bankasına 1GV2ZB6W Kodu İle Kayıt Ol 0.1Gr Altın Kazanmaya Başla Kampanya 30 Haziranda Bitiyor