    Volkswagen'den pist canavarı: En etkileyici Golf R

    Volkswagen, Nürburgring için geliştirdiği Golf R 24H ile sahneye çıkıyor. Pist odaklı bu özel model, agresif tasarımı ve iddialı yapısıyla markanın en uç Golf R’ı olmaya aday.

    Volkswagen, hot hatch dünyasında ezberleri bozacak yeni bir projeyle sahneye çıkıyor. Alman üretici, R modellerinin 25. yılını kutlamak için Nürburgring’e özel, pist odaklı bir canavar hazırlıyor. Ancak bu model, alıştığımız Golf R’lardan tamamen farklı.

    Volkswagen’in Wolfsburg’daki performans departmanı tarafından geliştirilen bu özel model, 2002’de başlayan Golf R32 geleneğini bambaşka bir noktaya taşıyacak. Sekizinci nesil Golf R temel alınsa da ortaya çıkan otomobil, neredeyse baştan yaratılmış bir yarış makinesi.

    Bu Golf R tamamen pist için üretildi

    Model, motor sporları ekibi Max Kruse Racing ile birlikte geliştiriliyor ve şimdiden radikal değişimleriyle dikkat çekiyor. En belirgin fark ise agresif aerodinamik paket. Devasa ön kanat, neredeyse bir kar küreme aparatı kadar iddialı görünüyor.

    Arka bölümde ise klasik hatchback formu terk edilmiş. Bagaj camı kaldırılarak yerine dev bir kanadı taşıyan kapalı bir panel yerleştirilmiş. Genişletilmiş çamurluklar, dev difüzör ve hava çıkışlarına sahip ön çamurluklar, bu otomobilin standart bir Golf R olmadığını açıkça ortaya koyuyor.

    Egzoz detayı kafaları karıştırdı ama gerçek farklı

    İlk bakışta dörtlü egzoz çıkışlarının olmaması, modelin elektrikli olabileceğini düşündürüyor. Ancak durum öyle değil. Kaput üzerindeki hava çıkışları içten yanmalı bir motoru işaret ederken, yan tarafta konumlandırılmış egzoz sistemi de bu detayı doğruluyor.

    Volkswagen R departmanının başındaki isim Reinhold Ivenz, iddialı konuşuyor: Bu model, şimdiye kadar üretilmiş en etkileyici Golf R olacak. Ancak bu canavarın yollara çıkmasını bekleyenler için haberler pek iç açıcı değil. Golf R 24H, tamamen pist odaklı bir yarış aracı olarak planlanıyor.

