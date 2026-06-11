Volkswagen'den uzatılmış menzilli (EREV) SUV: 345 km saf elektrikli sürüş

Ön bölümde boydan boya uzanan LED ışık şeridi ve gündüz farları yer alırken, ana far grupları dikey konumlandırılmış. Parlak siyah ön ızgara, aktif hava girişleri, siyah çamurluklar ve siyah yan aynalar aracın öne çıkan tasarım detayları arasında bulunuyor. Arka tarafta ise LED ışık şeridi ve aydınlatmalı Volkswagen logosu dikkat çekiyor.
Boyutlarına bakıldığında ID.Era 8X; 5.020 mm uzunluğa, 1.997 mm genişliğe ve 1.750 mm yüksekliğe sahip. Modelin aks mesafesi ise 2.970 mm olarak açıklandı. Daha büyük olan ID.9X ise 5.207 mm uzunluğunda ve 3.070 mm aks mesafesiyle daha geniş yaşam alanı sunuyor.
Giriş seviyesindeki versiyon, 51,1 kWsa kapasiteli batarya paketi ve elektrik motoruyla birlikte toplam 295 beygir güç üretiyor. Bu versiyon yalnızca elektrikle 260 kilometre menzil sunarken, daha hafif bir versiyonda bu değer 275 kilometreye çıkıyor.
Volkswagen ayrıca daha büyük 65,2 kWsa batarya paketine sahip iki farklı versiyon da sunacak. Bu modeller sırasıyla 330 kilometre ve 345 kilometre saf elektrikli sürüş menzili sağlayacak.
Volkswagen henüz modelin fiyatını açıklamazken, tüm teknik detayların ve satış takviminin yılın ilerleyen dönemlerinde netleşmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: