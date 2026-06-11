Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen'den uzatılmış menzilli (EREV) SUV: 345 km saf elektrikli sürüş

    Volkswagen, Çin'e özel yeni ID.Era 8X'i gün yüzüne çıkardı. Menzil uzatıcı motora sahip büyük SUV, tek şarjla 345 km'ye kadar elektrikli sürüş menzili sunuyor.    

    Volkswagen'den SUV hamlesi: Hem elektrikli hem menzil uzatıcı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, Çin pazarına yönelik geliştirdiği yeni nesil SUV modeli ID.Era 8X'i sahaya sürmeye hazırlanıyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın (MIIT) yayınladığı görseller sayesinde ortaya çıkan model, markanın amiral gemisi konumundaki ID.9X'e oldukça benzer bir tasarıma sahip.

    Ön bölümde boydan boya uzanan LED ışık şeridi ve gündüz farları yer alırken, ana far grupları dikey konumlandırılmış. Parlak siyah ön ızgara, aktif hava girişleri, siyah çamurluklar ve siyah yan aynalar aracın öne çıkan tasarım detayları arasında bulunuyor. Arka tarafta ise LED ışık şeridi ve aydınlatmalı Volkswagen logosu dikkat çekiyor.

    Boyutlarına bakıldığında ID.Era 8X; 5.020 mm uzunluğa, 1.997 mm genişliğe ve 1.750 mm yüksekliğe sahip. Modelin aks mesafesi ise 2.970 mm olarak açıklandı. Daha büyük olan ID.9X ise 5.207 mm uzunluğunda ve 3.070 mm aks mesafesiyle daha geniş yaşam alanı sunuyor.

    Volkswagen'den SUV hamlesi: Hem elektrikli hem menzil uzatıcı Tam Boyutta Gör
    ID.Era 8X'in en dikkat çekici özelliği ise uzatılmış menzilli (EREV) güç ünitesi. Tüm versiyonlarda 1,5 litrelik turbo beslemeli dört silindirli benzinli motor yalnızca jeneratör görevi üstleniyor ve bataryayı besliyor. Aracın tekerleklerini ise tamamen elektrik motoru hareket ettiriyor.

    Giriş seviyesindeki versiyon, 51,1 kWsa kapasiteli batarya paketi ve elektrik motoruyla birlikte toplam 295 beygir güç üretiyor. Bu versiyon yalnızca elektrikle 260 kilometre menzil sunarken, daha hafif bir versiyonda bu değer 275 kilometreye çıkıyor.

    Volkswagen ayrıca daha büyük 65,2 kWsa batarya paketine sahip iki farklı versiyon da sunacak. Bu modeller sırasıyla 330 kilometre ve 345 kilometre saf elektrikli sürüş menzili sağlayacak.

    Volkswagen henüz modelin fiyatını açıklamazken, tüm teknik detayların ve satış takviminin yılın ilerleyen dönemlerinde netleşmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rektoskopi yorumları oxford 5000 kelime türkçe pdf egea 1.4 lpg yakıt tüketimi yorumları bizler tarihin ortanca çocuklarıyız cs kendini attırma kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum