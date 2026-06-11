Volkswagen'den uzatılmış menzilli (EREV) SUV: 345 km saf elektrikli sürüş

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Tam Boyutta Gör Volkswagen, Çin pazarına yönelik geliştirdiği yeni nesil SUV modeli ID.Era 8X'i sahaya sürmeye hazırlanıyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın (MIIT) yayınladığı görseller sayesinde ortaya çıkan model, markanın amiral gemisi konumundaki ID.9X'e oldukça benzer bir tasarıma sahip.

Ön bölümde boydan boya uzanan LED ışık şeridi ve gündüz farları yer alırken, ana far grupları dikey konumlandırılmış. Parlak siyah ön ızgara, aktif hava girişleri, siyah çamurluklar ve siyah yan aynalar aracın öne çıkan tasarım detayları arasında bulunuyor. Arka tarafta ise LED ışık şeridi ve aydınlatmalı Volkswagen logosu dikkat çekiyor.

Boyutlarına bakıldığında ID.Era 8X; 5.020 mm uzunluğa, 1.997 mm genişliğe ve 1.750 mm yüksekliğe sahip. Modelin aks mesafesi ise 2.970 mm olarak açıklandı. Daha büyük olan ID.9X ise 5.207 mm uzunluğunda ve 3.070 mm aks mesafesiyle daha geniş yaşam alanı sunuyor.

Tam Boyutta Gör ID.Era 8X'in en dikkat çekici özelliği ise uzatılmış menzilli (EREV) güç ünitesi. Tüm versiyonlarda 1,5 litrelik turbo beslemeli dört silindirli benzinli motor yalnızca jeneratör görevi üstleniyor ve bataryayı besliyor. Aracın tekerleklerini ise tamamen elektrik motoru hareket ettiriyor.

Giriş seviyesindeki versiyon, 51,1 kWsa kapasiteli batarya paketi ve elektrik motoruyla birlikte toplam 295 beygir güç üretiyor. Bu versiyon yalnızca elektrikle 260 kilometre menzil sunarken, daha hafif bir versiyonda bu değer 275 kilometreye çıkıyor.

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Volkswagen ayrıca daha büyük 65,2 kWsa batarya paketine sahip iki farklı versiyon da sunacak. Bu modeller sırasıyla 330 kilometre ve 345 kilometre saf elektrikli sürüş menzili sağlayacak.

Volkswagen henüz modelin fiyatını açıklamazken, tüm teknik detayların ve satış takviminin yılın ilerleyen dönemlerinde netleşmesi bekleniyor.

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Volkswagen'den SUV hamlesi: Hem elektrikli hem menzil uzatıcı

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