Volkswagen’den tarihi küçülme: Mevcut modellerin yarısı artık üretilmeyecek

Model sayısı yarıya, kapasite 9 milyona inecek
Volkswagen’den yapılan açıklamada, şirketin ürün yelpazesini kademeli olarak yüzde 50'ye kadar küçülteceği belirtildi. Marka bundan sonra kaynaklarını en yüksek talep gören ve en kârlı pazar segmentlerine yönlendirecek. Aynı kapsamda şirketin yıllık üretim kapasitesi de 10 milyon araçtan 9 milyon araca düşürülecek. Covid-19'dan önce kapasite 12 milyon seviyesindeydi.
Volkswagen CEO’su Oliver Blume, “Son on iki ayda küresel durum kötüleşmeye devam etti. Bu yüzden şimdi harekete geçiyoruz.” ifadelerini kullandı.
100 bin kişi işten çıkarılabilir
Volkswagen, Almanya'daki yüksek üretim maliyetleri ve zayıflayan talebin yanı sıra Çinli üreticilerle artan rekabet nedeniyle son yıllarda ciddi baskı altında bulunuyor. Şirketin kâr marjı 2021-2025 döneminde yaklaşık yarıya geriledi.
Reuters'ın ulaştığı verilere göre Volkswagen'in Almanya'daki fabrikalarının kapasite kullanım oranının 2026'da yüzde 81, on yılın sonunda ise yüzde 73'e düşmesi bekleniyor Kapanma ihtimali bulunan tesisler arasında yer alan Zwickau fabrikasının kapasite kullanım oranının 2026'da yüzde 88 seviyesinde olacağı ancak 2030'a kadar yüzde 42'ye düşeceği tahmin ediliyor.
Volkswagen grubunın net karının Mart 2026 çeyreğinde %28 düşüşle 1,56 milyar avroya, gelirlerinin ise %2 azalarak 75,7 milyar avroya gerilediği açıklanmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: