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    Volkswagen’den tarihi küçülme: Mevcut modellerin yarısı artık üretilmeyecek

    Volkswagen, maliyetleri düşürmek için yeniden yapılanmaya gidiyor. Şirket, model sayısını yarıya indirmeyi ve yıllık üretim kapasitesini 10 milyondan 9 milyon araca düşürmeyi planlıyor.

    Volkswagen’den tarihi küçülme kararı: Model sayısı yarıya inecek Tam Boyutta Gör
    Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, son yılların en kapsamlı yeniden yapılanma planını duyurdu. Şirket, artan maliyetler, düşük kârlılık, Çinli üreticilerin yükselen rekabeti ve ABD'nin ithalat tarifeleri nedeniyle model gamını önemli ölçüde daraltacak ve üretim kapasitesini azaltacak.

    Model sayısı yarıya, kapasite 9 milyona inecek

    Volkswagen’den yapılan açıklamada, şirketin ürün yelpazesini kademeli olarak yüzde 50'ye kadar küçülteceği belirtildi. Marka bundan sonra kaynaklarını en yüksek talep gören ve en kârlı pazar segmentlerine yönlendirecek. Aynı kapsamda şirketin yıllık üretim kapasitesi de 10 milyon araçtan 9 milyon araca düşürülecek. Covid-19'dan önce kapasite 12 milyon seviyesindeydi.

    Volkswagen CEO’su Oliver Blume, “Son on iki ayda küresel durum kötüleşmeye devam etti. Bu yüzden şimdi harekete geçiyoruz.” ifadelerini kullandı.

    100 bin kişi işten çıkarılabilir

    Volkswagen’den tarihi küçülme kararı: Model sayısı yarıya inecek Tam Boyutta Gör
    Reuters'a konuşan kaynaklara göre Volkswagen yönetimi, Almanya'daki Hanover, Emden, Zwickau ve Audi'nin Neckarsulm tesislerini kapatma seçeneğini değerlendiriyor. Ayrıca şirketin 100 bin kişiye kadar işten çıkarma (işgücünün %15'inden fazlası) seçeneğini masada tuttuğunu öne sürüyor. Volkswagen ise bu iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Belirsizlik altında birçok yerde çalışanlar protestolarda bulundu.

    Volkswagen, Almanya'daki yüksek üretim maliyetleri ve zayıflayan talebin yanı sıra Çinli üreticilerle artan rekabet nedeniyle son yıllarda ciddi baskı altında bulunuyor. Şirketin kâr marjı 2021-2025 döneminde yaklaşık yarıya geriledi.

    Reuters'ın ulaştığı verilere göre Volkswagen'in Almanya'daki fabrikalarının kapasite kullanım oranının 2026'da yüzde 81, on yılın sonunda ise yüzde 73'e düşmesi bekleniyor Kapanma ihtimali bulunan tesisler arasında yer alan Zwickau fabrikasının kapasite kullanım oranının 2026'da yüzde 88 seviyesinde olacağı ancak 2030'a kadar yüzde 42'ye düşeceği tahmin ediliyor.

    Volkswagen grubunın net karının Mart 2026 çeyreğinde %28 düşüşle 1,56 milyar avroya, gelirlerinin ise %2 azalarak 75,7 milyar avroya gerilediği açıklanmıştı.

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