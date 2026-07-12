Volkswagen'in uygun fiyatlı elektrikli sedanı Jetta M6 gün yüzüne çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen Jetta uzun yıllardır ülkemizde satılmıyor olsa da, Çin'de şirkete bağlı ayrı bir marka olarak devam ediyor. Jetta'nın ilk tamamen elektrikli sedan modeli Jetta M6, resmi düzenleyici belgeler aracılığıyla gün yüzüne çıkardı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na (MIIT) sunulan belgeler, aracın tasarımı ve teknik özelliklerini doğrularken, modelin 2026'nın ikinci yarısında satışa sunulacağı da kesinleşti.

Jetta M6 neler sunacak?

Jetta M6, coupe benzeri fastback tasarımı ve 2.820 mm aks mesafesi ile geniş bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor. Otomobil 4.806 mm uzunluğa, 1.500 mm yüksekliğe ve donanım seviyesine bağlı olarak 1.868 mm veya 1.895 mm genişliğe sahip olacak. Dış tasarımda yarı gizli kapı kolları dikkat çekerken, şarj soketi ön sağ çamurluğa konumlandırılmış.

Tam Boyutta Gör Elektrikli sedan, tek elektrik motoruyla satışa çıkacak. Düzenleyici belgelerde çift motorlu veya dört tekerlekten çekişli bir versiyona yer verilmezken, iki farklı güç seçeneği bulunuyor. Giriş seviyesindeki model 113 kW maksimum güç ve 57 kW sürekli güç üretirken 166 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Daha güçlü versiyon ise 145 kW maksimum güç ve 62 kW sürekli güç sunuyor. Bu versiyonun maksimum hızı ise 172 km/s olarak açıklanıyor.

Her iki versiyonda da Çinli batarya üreticisi CALB tarafından tedarik edilen lityum iyon bataryalar kullanılıyor. Batarya paketlerinin nihai montajı ise FAW-Volkswagen ortak girişimi tarafından gerçekleştiriliyor.

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Jetta M6'nın boş ağırlığı tercih edilen güç ünitesine göre 1.557 kg ile 1.628 kg arasında değişiyor. Donanım seçenekleri arasında panoramik cam tavan, köpekbalığı yüzgeci anten, yan kamera sistemi ve doğrudan veya dolaylı lastik basınç izleme sistemi de yer alıyor.

Volkswagen, Jetta M6 ile Çin'deki uygun fiyatlı elektrikli otomobil pazarında daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyor. Marka daha önce yaklaşık 102 bin yuan (15 bin dolar) seviyesindeki elektrikli otomobil segmentine girmeyi planladığını açıklamıştı. M6 da bu stratejinin ilk önemli ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor ve başta BYD olmak üzere yerli üreticilerle rekabet etmeyi amaçlıyor.

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Volkswagen'den uygun fiyatlı elektrikli sedan: Jetta M6

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