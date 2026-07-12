Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen'in uygun fiyatlı elektrikli sedanı Jetta M6 gün yüzüne çıktı

    Volkswagen'in Çin'deki markası Jetta, ilk tamamen elektrikli sedan modeli Jetta M6'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 15 bin dolar seviyesinde fiyattan piyasaya çıkması beklenen otomobil neler sunacak?

    Volkswagen'den uygun fiyatlı elektrikli sedan: Jetta M6 Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Jetta uzun yıllardır ülkemizde satılmıyor olsa da, Çin'de şirkete bağlı ayrı bir marka olarak devam ediyor. Jetta'nın ilk tamamen elektrikli sedan modeli Jetta M6, resmi düzenleyici belgeler aracılığıyla gün yüzüne çıkardı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na (MIIT) sunulan belgeler, aracın tasarımı ve teknik özelliklerini doğrularken, modelin 2026'nın ikinci yarısında satışa sunulacağı da kesinleşti.

    Jetta M6 neler sunacak?

    Jetta M6, coupe benzeri fastback tasarımı ve 2.820 mm aks mesafesi ile geniş bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor. Otomobil 4.806 mm uzunluğa, 1.500 mm yüksekliğe ve donanım seviyesine bağlı olarak 1.868 mm veya 1.895 mm genişliğe sahip olacak. Dış tasarımda yarı gizli kapı kolları dikkat çekerken, şarj soketi ön sağ çamurluğa konumlandırılmış.

    Volkswagen'den uygun fiyatlı elektrikli sedan: Jetta M6 Tam Boyutta Gör
    Elektrikli sedan, tek elektrik motoruyla satışa çıkacak. Düzenleyici belgelerde çift motorlu veya dört tekerlekten çekişli bir versiyona yer verilmezken, iki farklı güç seçeneği bulunuyor. Giriş seviyesindeki model 113 kW maksimum güç ve 57 kW sürekli güç üretirken 166 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Daha güçlü versiyon ise 145 kW maksimum güç ve 62 kW sürekli güç sunuyor. Bu versiyonun maksimum hızı ise 172 km/s olarak açıklanıyor.

    Her iki versiyonda da Çinli batarya üreticisi CALB tarafından tedarik edilen lityum iyon bataryalar kullanılıyor. Batarya paketlerinin nihai montajı ise FAW-Volkswagen ortak girişimi tarafından gerçekleştiriliyor.

    Jetta M6'nın boş ağırlığı tercih edilen güç ünitesine göre 1.557 kg ile 1.628 kg arasında değişiyor. Donanım seçenekleri arasında panoramik cam tavan, köpekbalığı yüzgeci anten, yan kamera sistemi ve doğrudan veya dolaylı lastik basınç izleme sistemi de yer alıyor.

    Volkswagen, Jetta M6 ile Çin'deki uygun fiyatlı elektrikli otomobil pazarında daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyor. Marka daha önce yaklaşık 102 bin yuan (15 bin dolar) seviyesindeki elektrikli otomobil segmentine girmeyi planladığını açıklamıştı. M6 da bu stratejinin ilk önemli ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor ve başta BYD olmak üzere yerli üreticilerle rekabet etmeyi amaçlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bendy and the ink machine türkçe yama lustral kullanıp memnun kalanlar pioneer mehmet s24 ultra server kayıt enjeksiyonu kontrol ettirin ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OPPO A5
    OPPO A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum