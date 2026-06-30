Volkswagen'den fabrika kapatmaya karşı Çin formülü

"Çinli modelleri kendi fabrikalarımızda üretelim"
Volkswagen'in yüzde 20 oy hakkına sahip ikinci en büyük hissedarı olan Aşağı Saksonya eyaletinin Başbakanı Olaf Lies, bu devasa istihdam krizini önlemek için radikal bir teklif sundu. Lies, fabrikaların atıl kalan kapasitelerini doldurmak için şu an sadece Çin pazarında geliştirilip üretilen özel Volkswagen modellerinin üretim hatlarının Almanya'ya kaydırılmasını önerdi.
Eyalet Başbakanı Lies, Alman DPA ajansına verdiği röportajda, "Başkalarının Almanya dışında yeni fabrikalar kurmasını izlemek yerine, şu anda Çin'de ürettiğimiz araçları burada üreterek iç pazardaki fabrikalarımızın kapasite kullanımını sabitleyebilir, istihdamı ve inovasyonu koruyabiliriz" dedi.
Porsche de Cayenne’i Almanya’ya geri getiriyor
Gruptaki kapasite krizini doğrulayan bir diğer çarpıcı hamle ise lüks üretici Porsche’den geldi. Alman basınında yer alan raporlara göre Porsche, Leipzig fabrikasındaki boş kapasiteyi doldurmak ve üretimi canlandırmak adına, uzun yıllardır Slovakya'da ürettiği amiral gemisi Cayenne SUV modelinin üretimini tamamen Almanya’ya taşımayı planlıyor.
Ancak bu taşınmanın gerçekleşmesi, Almanya'daki yüksek işçi maliyetleri nedeniyle sendikaların ve işçilerin maaş kesintisini kabul etmesine bağlı. Otomotiv dünyasında taşları yerinden oynatacak bu devasa kemer sıkma ve yapılanma planları, Temmuz ayının ilk haftasında yapılacak Volkswagen denetleme kurulu toplantısında resmiyet kazanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş