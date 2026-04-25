Volkswagen’den yeni nesil sedan hamlesi! Renault Scenic Türkiye fiyatı şaşırttı

Mercedes’ten 762 km menzil, BYD’den hızlı şarj, Volkswagen’den yeni nesil sedan ve Renault’dan Türkiye’ye gelen iddialı SUV. Haftanın en kritik elektrikli otomobil gelişmeleri bu videoda.

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:03 - Renault Scenic E-Tech Electric Türkiye fiyatı

09:10 - Volkswagen ID. UNYX 09 elektrikli sedan

17:56 - Yeni BYD Atto 3 tanıtıldı: 9 dakikada şarj

23:38 - Tamamen elektrikli Mercedes-Benz C-Serisi tanıtıldı

34:47 - Hyundai Ioniq 3'ün standart versiyonu ortaya çıktı

41:00 - Kapanış

Renault Scenic E-Tech Türkiye fiyat ve özellikleri

Elektrikli SUV pazarında iddiasını artıran Renault, yeni Renault Scenic E-Tech Electric modelini Türkiye’de satışa sundu. 2024 Avrupa’da Yılın Otomobili seçilen model, 604 km’ye varan menzil, 220 beygir güç ve 150 kW hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor. Scenic E-Tech, geniş iç hacmi, Google tabanlı OpenR Link multimedya sistemi ve gelişmiş sürüş destek teknolojileriyle özellikle aile odaklı elektrikli SUV arayanlar için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

BYD Atto 3 yenilendi: 630 km menzil ve hızlı şarj

BYD, popüler elektrikli SUV modeli BYD Atto 3’ü yenileyerek menzil ve performans tarafında önemli iyileştirmeler yaptı. Yeni versiyon, 57,5 kWsa ve 68,5 kWsa batarya seçenekleriyle 540 km ve 630 km’ye kadar menzil sunarken, daha güçlü motor seçenekleriyle 322 beygire kadar güç üretebiliyor. Geliştirilen batarya teknolojisi ve ultra hızlı şarj özellikleri sayesinde model, elektrikli SUV segmentinde rekabeti artırmayı hedeflerken, büyüyen boyutlarıyla daha geniş iç mekân ve konfor da sunuyor.

Volkswagen Unyx 09

Volkswagen, Çin pazarına özel geliştirdiği yeni nesil elektrikli sedan modeli Volkswagen ID. Unyx 09 ile Passat sonrası döneme güçlü bir alternatif sunuyor. Markanın ID. Unyx alt markası altında konumlanan bu model, tamamen elektrikli altyapısı, modern tasarımı ve yeni nesil elektronik mimarisiyle dikkat çekiyor. Büyük boyutları ve gelişmiş yazılım altyapısı sayesinde Tesla Model 3 gibi rakiplerle rekabet etmeyi hedefleyen Unyx serisi, Volkswagen’in Çin’deki elektrikli dönüşüm stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Mercedes elektrikli C-Serisi: 762 km menzil ile yeni dönem

Mercedes-Benz, tamamen elektrikli yeni C-Serisi modeliyle premium elektrikli sedan segmentinde çıtayı yukarı taşıyor. 762 km’ye kadar menzil sunan bu model, yüksek verimlilik, gelişmiş batarya teknolojisi ve aerodinamik tasarımıyla öne çıkarken, markanın elektrikli dönüşüm stratejisinde kritik bir rol oynuyor.