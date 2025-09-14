Volkswagen, uygun fiyatlı elektrikli araçları için yeni güç ünitelerini tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen, elektrikli araçlara ilk adımlarını attığında işler pek yolunda gitmemişti, ancak Alman üretici artık güçlü bir şekilde ilerliyor. Satışların artmasıyla birlikte şirket, yeni nesil elektrikli modellerinde dokunmatik kaydırma kontrollerini kaldırıp fiziksel düğmeleri geri getireceğini açıkladı. Bununla da kalmayıp, araçların altyapısında da önemli yenilikler planlıyor.

Geçtiğimiz hafta Münih’te düzenlenen IAA Mobility fuarında Volkswagen Grubu, uygun fiyatlı yeni küçük elektrikli otomobillerinde (ID. Polo ve ID. Cross) kullanacağı batarya, motor ve elektronik sistemleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

Küçük elektrikli araçları için yeni motor

Alman otomobil devi fuarda yeni bir elektrikli tahrik ünitesi tanıttı: APP290. Grubun Skoda, Cupra ve VW markalarında satılacak tüm “Electric Urban Car Family” araçlarında kullanılacak bu motor, şirketin kendi geliştirdiği bir sabit mıknatıslı ünite. Yaklaşık 290 Nm tork ve 214 beygir (160 kW) güç sunabilen motor, küçük elektrikli araçlara fazlasıyla yetecek gücü sunabiliyor.

Tam Boyutta Gör Bunun yanında Volkswagen, kendi geliştirdiği ilk inverteri de tanıttı. Silisyum karbür (SiC) tabanlı bu inverter, enerji kayıplarını azaltarak verimliliği artıracak.

Yeni Renault Clio şaşırttı! - DH Oto Gündem 1 gün önce eklendi

Birleşik hücre tasarımıyla farklı pil kimyaları sunulacak

Batarya tarafında ise şirket, maliyetleri düşük tutmak için “birleşik hücre” (unified cell) tasarımını kullanan iki farklı seçenek sunacak. Daha uygun fiyatlı modellerde uzun ömürlü ve düşük maliyetli LFP (lityum demir fosfat) hücreli 38 kWh batarya paketi bulunacak. Daha yüksek menzil isteyenler içinse NMC (nikel mangan kobalt) kimyasına sahip 56 kWh’lik bir paket mevcut olacak. Her iki batarya da %10’dan %80’e 25 dakikanın altında hızlı şarj edilebilecek. Büyük NMC batarya yaklaşık 450 km menzil sağlayacak. Küçük LFP batarya için resmi açıklama yapılmasa da menzilin 300 km civarında olacağı tahmin ediliyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen’nin prizmatik hücreleri Samsung SDI, SK On, Gotion, CATL, LG Energy Solution ve grubun kendi iştiraki PowerCo gibi tedarikçilerden temin edilecek. Hücreden pakete (cell-to-pack) yöntemi sayesinde ağırlık ve hacim azaltılırken, üstte yer alan soğutma plakasıyla sıcaklık kontrol altında tutulacak.

Tüm bu gelişmeler, Volkswagen ve kardeş markalarının Avrupa’da uygun fiyatlı ve rekabetçi elektrikli modeller sunarak Çinli üreticilere karşı daha iyi rekabet etmesine yardımcı olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Volkswagen, elektrikli araçları için yeni güç ünitelerini tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: