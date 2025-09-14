Volkswagen, uygun fiyatlı elektrikli araçları için yeni güç ünitelerini tanıttı

Geçtiğimiz hafta Münih’te düzenlenen IAA Mobility fuarında Volkswagen Grubu, uygun fiyatlı yeni küçük elektrikli otomobillerinde (ID. Polo ve ID. Cross) kullanacağı batarya, motor ve elektronik sistemleri hakkında detaylı bilgiler verdi.
Küçük elektrikli araçları için yeni motor
Alman otomobil devi fuarda yeni bir elektrikli tahrik ünitesi tanıttı: APP290. Grubun Skoda, Cupra ve VW markalarında satılacak tüm “Electric Urban Car Family” araçlarında kullanılacak bu motor, şirketin kendi geliştirdiği bir sabit mıknatıslı ünite. Yaklaşık 290 Nm tork ve 214 beygir (160 kW) güç sunabilen motor, küçük elektrikli araçlara fazlasıyla yetecek gücü sunabiliyor.
Birleşik hücre tasarımıyla farklı pil kimyaları sunulacak
Batarya tarafında ise şirket, maliyetleri düşük tutmak için “birleşik hücre” (unified cell) tasarımını kullanan iki farklı seçenek sunacak. Daha uygun fiyatlı modellerde uzun ömürlü ve düşük maliyetli LFP (lityum demir fosfat) hücreli 38 kWh batarya paketi bulunacak. Daha yüksek menzil isteyenler içinse NMC (nikel mangan kobalt) kimyasına sahip 56 kWh’lik bir paket mevcut olacak. Her iki batarya da %10’dan %80’e 25 dakikanın altında hızlı şarj edilebilecek. Büyük NMC batarya yaklaşık 450 km menzil sağlayacak. Küçük LFP batarya için resmi açıklama yapılmasa da menzilin 300 km civarında olacağı tahmin ediliyor.
Tüm bu gelişmeler, Volkswagen ve kardeş markalarının Avrupa'da uygun fiyatlı ve rekabetçi elektrikli modeller sunarak Çinli üreticilere karşı daha iyi rekabet etmesine yardımcı olacak.
