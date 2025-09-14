Giriş
    Volkswagen, uygun fiyatlı elektrikli araçları için yeni güç ünitelerini tanıttı

    Münih’te düzenlenen IAA Mobility fuarında Volkswagen, uygun fiyatlı yeni küçük elektrikli otomobillerinde kullanacağı batarya, motor ve elektronik sistemleri hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

    Volkswagen, elektrikli araçları için yeni güç ünitelerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, elektrikli araçlara ilk adımlarını attığında işler pek yolunda gitmemişti, ancak Alman üretici artık güçlü bir şekilde ilerliyor. Satışların artmasıyla birlikte şirket, yeni nesil elektrikli modellerinde dokunmatik kaydırma kontrollerini kaldırıp fiziksel düğmeleri geri getireceğini açıkladı. Bununla da kalmayıp, araçların altyapısında da önemli yenilikler planlıyor.

    Geçtiğimiz hafta Münih’te düzenlenen IAA Mobility fuarında Volkswagen Grubu, uygun fiyatlı yeni küçük elektrikli otomobillerinde (ID. Polo ve ID. Cross) kullanacağı batarya, motor ve elektronik sistemleri hakkında detaylı bilgiler verdi. 

    Küçük elektrikli araçları için yeni motor

    Alman otomobil devi fuarda yeni bir elektrikli tahrik ünitesi tanıttı: APP290. Grubun Skoda, Cupra ve VW markalarında satılacak tüm “Electric Urban Car Family” araçlarında kullanılacak bu motor, şirketin kendi geliştirdiği bir sabit mıknatıslı ünite. Yaklaşık 290 Nm tork ve 214 beygir (160 kW) güç sunabilen motor, küçük elektrikli araçlara fazlasıyla yetecek gücü sunabiliyor.

    Volkswagen, elektrikli araçları için yeni güç ünitelerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Bunun yanında Volkswagen, kendi geliştirdiği ilk inverteri de tanıttı. Silisyum karbür (SiC) tabanlı bu inverter, enerji kayıplarını azaltarak verimliliği artıracak.

    Birleşik hücre tasarımıyla farklı pil kimyaları sunulacak

    Batarya tarafında ise şirket, maliyetleri düşük tutmak için “birleşik hücre” (unified cell) tasarımını kullanan iki farklı seçenek sunacak. Daha uygun fiyatlı modellerde uzun ömürlü ve düşük maliyetli LFP (lityum demir fosfat) hücreli 38 kWh batarya paketi bulunacak. Daha yüksek menzil isteyenler içinse NMC (nikel mangan kobalt) kimyasına sahip 56 kWh’lik bir paket mevcut olacak. Her iki batarya da %10’dan %80’e 25 dakikanın altında hızlı şarj edilebilecek. Büyük NMC batarya yaklaşık 450 km menzil sağlayacak. Küçük LFP batarya için resmi açıklama yapılmasa da menzilin 300 km civarında olacağı tahmin ediliyor.

    Volkswagen, elektrikli araçları için yeni güç ünitelerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen’nin prizmatik hücreleri Samsung SDI, SK On, Gotion, CATL, LG Energy Solution ve grubun kendi iştiraki PowerCo gibi tedarikçilerden temin edilecek. Hücreden pakete (cell-to-pack) yöntemi sayesinde ağırlık ve hacim azaltılırken, üstte yer alan soğutma plakasıyla sıcaklık kontrol altında tutulacak.

    Tüm bu gelişmeler, Volkswagen ve kardeş markalarının Avrupa’da uygun fiyatlı ve rekabetçi elektrikli modeller sunarak Çinli üreticilere karşı daha iyi rekabet etmesine yardımcı olacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

