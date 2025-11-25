Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen'den tarihi adım: Elektrikli araçlar tamamen Çin'de tasarlanıp üretilebilecek

    Volkswagen, elektrikli araçlarını tamamen Çin'de üretebilecek noktaya geldiğini açıkladı. Şirket, bu sayede geliştirme sürecini kısaltıp maliyetleri %50’ye kadar düşürmeyi planlıyor.

    Volkswagen elektrikli araçlarını tamamen Çin'de üretebilecek Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, tarihinde ilk kez Almanya dışında tamamen yeni araçlar geliştirebilecek noktaya geldiğini açıkladı. Şirket, elektrikli araçları Çin’de üretmenin, geliştirme sürecini kısalıp maliyetleri düşüreceğini belirtiyor.

    Volkswagen, Çin’de ürettiği elektrikli araçları ihraç edecek

    Volkswagen Çin’in Hefei kentinde ilk test atölyesini açtığını duyurdu. Böylece şirket, kendi ülkesinin dışında bağımsız biçimde yeni araçlar geliştirip piyasaya sürebilecek. Volkswagen’in “Çin’de Çin için” stratejisi kapsamında inşa edilen yeni geliştirme merkezi, akıllı ve bağlantılı araçların tasarlanmasını, test edilmesini ve yerel olarak üretilmesini mümkün kılıyor.

    Açılışta konuşan CEO Oliver Blume, bu adımın şirketi daha hızlı ve daha verimli hale getireceğini söyledi. Volkswagen, yeni tesisin geliştirme süresini %30 kısaltabileceğini ve yerel teknoloji ile tedarikçilerden yararlanarak maliyetleri %50’ye kadar azaltabileceğini iddia ediyor.

    Volkswagen'in büyük Ar-Ge merkezi

    Volkswagen Group China Technology Company (VCTC), şirketin elektrikli, akıllı ve bağlantılı araçlara odaklanmış en büyük Ar-Ge üssü konumunda. Yerel teknoloji firmalarıyla çalışarak Volkswagen, Çin pazarında öne çıkan eğilimlerle (otonom sürüş, dijital kokpit, dijitalleşme ve gelişmiş sürücü destek sistemleri gibi) aynı hızda ilerlemeyi hedefliyor. Şirket, ilk yazılım tanımlı platformu olan China Electric Architecture (CEA) üzerinde çalışıyor ve bu platforma sahip araçların 18 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.

    Hefei’deki bu merkez, donanım-yazılım testleri, batarya ve güç aktarma organı doğrulama süreçleri ve platform kontrolü için 100’den fazla laboratuvara sahip. Batarya ve Güç Aktarma Sistemi Test Merkezi’nde mühendisler yılda 500’e kadar batarya sistemini test edebiliyor. Bu testler, performans, ömür, güvenlik ve çevresel dayanıklılık gibi pek çok alanı kapsıyor. Ayrıca elektrik motoru, termal yönetim, elektronik ve hücre bileşenleri de inceleniyor.

    Volkswagen, bu yeni tesisle birlikte geliştirdiği elektrikli araçları Ortadoğu ve Güneydoğu Asya gibi dış pazarlara da ihraç etmeyi planlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pimapen tuvalet kapı kilidi nasıl açılır araç alırken plaka değişimi kadıköyden fatihe nasıl gidilir hgs geçmediğim halde para çekmiş en iyi çatı izolasyonu hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OnePlus 12R
    OnePlus 12R
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum