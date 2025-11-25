Volkswagen'den tarihi adım: Elektrikli araçlar tamamen Çin'de tasarlanıp üretilebilecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen, tarihinde ilk kez Almanya dışında tamamen yeni araçlar geliştirebilecek noktaya geldiğini açıkladı. Şirket, elektrikli araçları Çin’de üretmenin, geliştirme sürecini kısalıp maliyetleri düşüreceğini belirtiyor.

Volkswagen, Çin’de ürettiği elektrikli araçları ihraç edecek

Volkswagen Çin’in Hefei kentinde ilk test atölyesini açtığını duyurdu. Böylece şirket, kendi ülkesinin dışında bağımsız biçimde yeni araçlar geliştirip piyasaya sürebilecek. Volkswagen’in “Çin’de Çin için” stratejisi kapsamında inşa edilen yeni geliştirme merkezi, akıllı ve bağlantılı araçların tasarlanmasını, test edilmesini ve yerel olarak üretilmesini mümkün kılıyor.

Açılışta konuşan CEO Oliver Blume, bu adımın şirketi daha hızlı ve daha verimli hale getireceğini söyledi. Volkswagen, yeni tesisin geliştirme süresini %30 kısaltabileceğini ve yerel teknoloji ile tedarikçilerden yararlanarak maliyetleri %50’ye kadar azaltabileceğini iddia ediyor.

Volkswagen'in büyük Ar-Ge merkezi

Volkswagen Group China Technology Company (VCTC), şirketin elektrikli, akıllı ve bağlantılı araçlara odaklanmış en büyük Ar-Ge üssü konumunda. Yerel teknoloji firmalarıyla çalışarak Volkswagen, Çin pazarında öne çıkan eğilimlerle (otonom sürüş, dijital kokpit, dijitalleşme ve gelişmiş sürücü destek sistemleri gibi) aynı hızda ilerlemeyi hedefliyor. Şirket, ilk yazılım tanımlı platformu olan China Electric Architecture (CEA) üzerinde çalışıyor ve bu platforma sahip araçların 18 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.

Hefei’deki bu merkez, donanım-yazılım testleri, batarya ve güç aktarma organı doğrulama süreçleri ve platform kontrolü için 100’den fazla laboratuvara sahip. Batarya ve Güç Aktarma Sistemi Test Merkezi’nde mühendisler yılda 500’e kadar batarya sistemini test edebiliyor. Bu testler, performans, ömür, güvenlik ve çevresel dayanıklılık gibi pek çok alanı kapsıyor. Ayrıca elektrik motoru, termal yönetim, elektronik ve hücre bileşenleri de inceleniyor.

Volkswagen, bu yeni tesisle birlikte geliştirdiği elektrikli araçları Ortadoğu ve Güneydoğu Asya gibi dış pazarlara da ihraç etmeyi planlıyor.

