Volkswagen elektrikli bisiklet çıkardı: Ekranı ve geri görüş kamerası var

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Otomobil dünyasının dev ismi Volkswagen, mikromobilite alanında vites yükselterek teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak bir adım attı. Alman üretici, n+ firması ile iş birliği yaparak geliştirdiği Sport eBike ve Crossover eBike adındaki iki yeni elektrikli bisiklet modelini duyurdu.

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Otomobil teknolojisi gidona taşındı

Bu yeni modeller, sadece birer ulaşım aracı olmanın ötesinde, modern otomobillerde görmeye alışık olduğumuz yüksek teknolojik özelliklerle donatılmış durumda. Bisikletlerin gidon kısmında bulunan geniş ekranlı kokpit, Volkswagen’in elektrikli otomobil serisindeki grafik arayüzünü kullanıyor. En dikkat çekici yenilik ise güvenliği artırmak amacıyla entegre edilen geri görüş kamerası; bu kamera, arkadan bir araç yaklaştığında sürücüyü uyarmak için devreye giriyor. Ayrıca bisikletlerde Apple Find My (Bul) takip sistemi de standart olarak sunuluyor.

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İhtiyaca göre iki farklı model

Her iki bisiklette de Yamaha'nın güçlü bir motoru (85 Nm tork) kullanılıyor; bu da yokuşları çok rahat çıkmanızı sağlıyor. Avrupa kuralları gereği hızları saatte 25 km ile sınırlandırılmış olsa da, tam dolu batarya ile yol koşullarına bağlı olarak 160 kilometreye kadar yol gidebileceği belirtiliyor.

Sport eBike: Daha çok hız ve performans odaklı, kapalı kadro yapısına sahip bir model.

Daha çok hız ve odaklı, kapalı kadro yapısına sahip bir model. Crossover eBike: Konfor arayanlar için tasarlanmış; engebeli yollar için süspansiyonlu çatala ve eşyalarınızı taşımanız için bir arka bagaja sahip.

Akıllı Kask: Fren yaptığınızda yanan stop lambası ve dönüşlerde kullanılan sinyalleri var. Hatta bir kaza anında bunu algılayıp belirlediğiniz kişilere otomatik SMS atabiliyor.

Fren yaptığınızda yanan stop lambası ve dönüşlerde kullanılan sinyalleri var. Hatta bir kaza anında bunu algılayıp belirlediğiniz kişilere otomatik SMS atabiliyor. Akıllı Gözlük: Gözünüzün önüne hızınızı, navigasyon bilgilerini ve kör noktadaki araçları yansıtan özel bir ekrana sahip.

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Fiyat ve çıkış tarihi

Bu teknolojik bisikletlerin fiyatları biraz yüksek:

Sport eBike: 3.999 Euro

Crossover eBike: 4.349 Euro

Akıllı Kask ve Gözlük: Her biri 499 Euro

Fransa'da ön siparişe açılan bu modellerin teslimatlarının 2026 yılının sonbaharında başlaması planlanıyor.

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