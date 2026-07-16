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    Volkswagen elektrikli bisiklet çıkardı: Ekranı ve geri görüş kamerası var

    Volkswagen, n+ firmasıyla iş birliği yaparak otomobillerindeki teknolojiyi iki tekerleğe taşıyan yeni elektrikli bisiklet modellerini tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı.

    Volkswagen elektrikli bisiklet çıkardı: Geri görüş kamerası var Tam Boyutta Gör
    Otomobil dünyasının dev ismi Volkswagen, mikromobilite alanında vites yükselterek teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak bir adım attı. Alman üretici, n+ firması ile iş birliği yaparak geliştirdiği Sport eBike ve Crossover eBike adındaki iki yeni elektrikli bisiklet modelini duyurdu.

    Otomobil teknolojisi gidona taşındı 

    Bu yeni modeller, sadece birer ulaşım aracı olmanın ötesinde, modern otomobillerde görmeye alışık olduğumuz yüksek teknolojik özelliklerle donatılmış durumda. Bisikletlerin gidon kısmında bulunan geniş ekranlı kokpit, Volkswagen’in elektrikli otomobil serisindeki grafik arayüzünü kullanıyor. En dikkat çekici yenilik ise güvenliği artırmak amacıyla entegre edilen geri görüş kamerası; bu kamera, arkadan bir araç yaklaştığında sürücüyü uyarmak için devreye giriyor. Ayrıca bisikletlerde Apple Find My (Bul) takip sistemi de standart olarak sunuluyor.

    Volkswagen elektrikli bisiklet çıkardı: Geri görüş kamerası var Tam Boyutta Gör

    İhtiyaca göre iki farklı model

    Her iki bisiklette de Yamaha'nın güçlü bir motoru (85 Nm tork) kullanılıyor; bu da yokuşları çok rahat çıkmanızı sağlıyor. Avrupa kuralları gereği hızları saatte 25 km ile sınırlandırılmış olsa da, tam dolu batarya ile yol koşullarına bağlı olarak 160 kilometreye kadar yol gidebileceği belirtiliyor.

    • Sport eBike: Daha çok hız ve performans odaklı, kapalı kadro yapısına sahip bir model.
    • Crossover eBike: Konfor arayanlar için tasarlanmış; engebeli yollar için süspansiyonlu çatala ve eşyalarınızı taşımanız için bir arka bagaja sahip.
    Volkswagen elektrikli bisiklet çıkardı: Geri görüş kamerası var Tam Boyutta Gör
    Volkswagen bisikletlerle birlikte iki ilginç aksesuarı da opsiyonel olarak sunuyor:
    • Akıllı Kask: Fren yaptığınızda yanan stop lambası ve dönüşlerde kullanılan sinyalleri var. Hatta bir kaza anında bunu algılayıp belirlediğiniz kişilere otomatik SMS atabiliyor.
    • Akıllı Gözlük: Gözünüzün önüne hızınızı, navigasyon bilgilerini ve kör noktadaki araçları yansıtan özel bir ekrana sahip.

    Volkswagen elektrikli bisiklet çıkardı: Geri görüş kamerası var Tam Boyutta Gör

    Fiyat ve çıkış tarihi

    Bu teknolojik bisikletlerin fiyatları biraz yüksek:

    • Sport eBike: 3.999 Euro
    • Crossover eBike: 4.349 Euro
    • Akıllı Kask ve Gözlük: Her biri 499 Euro

    Fransa'da ön siparişe açılan bu modellerin teslimatlarının 2026 yılının sonbaharında başlaması planlanıyor.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 21 saat önce

    Aman dikkat

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