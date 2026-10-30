Volkswagen, elektrikli Golf projesini askıya aldı

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Tam Boyutta Gör Volkswagen, ikonik Golf modelinin tamamen elektrikli versiyonu için yürüttüğü çalışmalara belirsiz süreyle ara verme kararı aldı. Şirketin Finans Direktörü David Powels, şirketin son çeyrek raporunda yaptığı açıklamada, gerekli yatırımlar güvence altına alınana kadar gelecekteki ID. Golf modelinin geliştirme çalışmalarının geçici olarak durdurulacağını belirtti.

Volkswagen'in finansal sıkıntıları kararda etkili oldu

Kararın arkasındaki temel nedenlerden biri Volkswagen'in finansal performansındaki zayıflama. Şirketin binek otomobil bölümü, 2026'nın ilk dokuz ayında yalnızca yüzde 1,3 faaliyet kâr marjı elde etti. Bu oran, daha önce belirlenen beklentilerin oldukça altında kaldı.

Volkswagen, Avrupa'da elektrikli otomobillere yönelik talebi karşılamakta zorlanmasına rağmen elektrikli dönüşümün şirket üzerinde ciddi bir maliyet oluşturduğunu belirtiyor. Elektrikli modellere geçiş, özellikle daha yüksek kâr marjı sağlayan içten yanmalı motorlu araçların satış hacmini olumsuz etkiliyor. Bu nedenle şirket, yeni yatırımları daha dikkatli değerlendirmeye ve mevcut kaynaklarını önceliklendirmeye çalışıyor.

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Elektrikli Golf'in çıkışı 2031'i bulabilir

Volkswagen'in ikinci nesil elektrikli Golf modeli, başlangıçta 2028 yılında tanıtılmak üzere planlanmıştı. Modelin, Volkswagen ile Rivian'ın ortaklaşa geliştirdiği Scalable Systems Platform (SSP) mimarisini kullanması bekleniyordu.

Ancak Volkswagen markasının CEO'su Thomas Schäfer, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada elektrikli Golf'ün lansmanının 2030'a ertelendiğini doğrulamıştı. Geliştirme çalışmalarının şimdi tamamen duraklatılması ise takvimin daha da ileriye kayabileceğine işaret ediyor.

Mevcut gelişmeler, elektrikli Golf'ün 2031'den önce satışa sunulmasını zorlaştırıyor. Bununla birlikte Volkswagen henüz projeyi iptal etmiş değil. Şirketin açıklaması, yalnızca yatırımların karşılanabilir seviyeye gelmesine kadar geliştirme çalışmalarına ara verildiği yönünde.

Volkswagen, bu süreçte mevcut elektrikli otomobil ailesine güveniyor. Yakın zamanda kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçen ID.3 Neo'nun ürün ömrü uzatılırken, daha uygun fiyatlı ID. Polo ve ID. Cross modellerinin Avrupa'daki başarısı da markanın önümüzdeki yıllardaki ürün stratejisini destekliyor.

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Volkswagen, elektrikli Golf projesini askıya aldı

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