Volkswagen elektrikli Golf'ün çıkış tarihini erteledi

İlk etapta 2028’de tanıtılması planlanan elektrikli Golf, Volkswagen Grubu’nun Rivian iş birliğiyle geliştirdiği yeni SSP platformunu kullanacak. Platform ayrıca 800V elektrik sistemine, daha gelişmiş batarya teknolojisine ve Rivian ile iş birliği içinde geliştirilen yeni bir yazılım mimarisine sahip olacak. Ancak hem platform geliştirme sürecindeki gecikmeler hem de şirketin mevcut elektrikli ürün gamına duyduğu güven nedeniyle proje ileri bir tarihe kaydırıldı.

"2028’de elektrikli bir Golf’e ihtiyacımız yok"

Schäfer, “Şu an elimizde harika bir ürün yelpazesi var ve 2028’de elektrikli bir Golf’e ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı. CEO’ya göre markanın mevcut elektrikli modelleri, önümüzdeki yıllar için yeterli olacak.

Volkswagen kısa süre önce kompakt elektrikli hatchback modeli ID.3’ü makyajlayarak “ID.3 Neo” adıyla yeniden konumlandırmıştı. Boyut olarak mevcut Golf’e oldukça yakın olan modelin, elektrikli Golf gelene kadar markanın bu segmentteki ana oyuncusu olması bekleniyor.

Şirket ayrıca ID. Polo ve yaklaşan ID. Cross modelleri üzerinde çalışırken, daha küçük ve uygun fiyatlı ID.1’in de gelecek yıl tanıtılması planlanıyor. Bu modelin Renault Twingo ve Kia EV1 gibi şehir odaklı elektrikli araçlarla rekabet etmesi hedefleniyor.

Büyük merak uyandırdı: Honda'dan yeni nesil hibrit fastback 15 sa. önce eklendi

Volkswagen’in yeni nesil SSP platformunun ilk olarak Audi modellerinde, ardından Porsche araçlarında kullanılacağı belirtildi. Ancak Porsche’nin daha önce SSP tabanlı olması planlanan amiral gemisi SUV projesinden vazgeçmesi, platformun geleceğine dair soru işaretlerini artırmış durumda.

Schäfer, SSP platformundaki gecikmenin temel nedenlerinden birinin maliyet hesapları olduğunu söyledi. Çinli üreticilerden gelen yoğun rekabetin, platformun malzeme ve yatırım planlarını yeniden gözden geçirmelerine yol açtığını ifade etti.

Elektrikli Golf nihayet piyasaya çıktığında Almanya’daki Wolfsburg fabrikasında üretilecek. İçten yanmalı motorlu Golf’ün üretimi ise Meksika’ya taşınacak.