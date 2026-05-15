Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen elektrikli Golf'ün çıkış tarihini erteledi

    Volkswagen, tamamen elektrikli yeni nesil Golf modelinin çıkışını erteledi. Şirket CEO’su Thomas Schäfer, elektrikli Golf’ün artık 2030'a doğru piyasaya çıkacağını açıkladı.

    Volkswagen elektrikli Golf'ün çıkış tarihini erteledi Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv devi Volkswagen, tamamen elektrikli yeni nesil Golf modelinin çıkışını erteledi. Şirket CEO’su Thomas Schäfer, Londra’da düzenlenen FT Future of the Car etkinliğinde yaptığı açıklamada, elektrikli Golf’ün artık 2030'a doğru piyasaya çıkacağını doğruladı.

    Yeni platform ve yeni yazılım mimarisiyle gelecek

    İlk etapta 2028’de tanıtılması planlanan elektrikli Golf, Volkswagen Grubu’nun Rivian iş birliğiyle geliştirdiği yeni SSP platformunu kullanacak. Platform ayrıca 800V elektrik sistemine, daha gelişmiş batarya teknolojisine ve Rivian ile iş birliği içinde geliştirilen yeni bir yazılım mimarisine sahip olacak. Ancak hem platform geliştirme sürecindeki gecikmeler hem de şirketin mevcut elektrikli ürün gamına duyduğu güven nedeniyle proje ileri bir tarihe kaydırıldı.

    "2028’de elektrikli bir Golf’e ihtiyacımız yok"

    Schäfer, “Şu an elimizde harika bir ürün yelpazesi var ve 2028’de elektrikli bir Golf’e ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı. CEO’ya göre markanın mevcut elektrikli modelleri, önümüzdeki yıllar için yeterli olacak.

    Volkswagen kısa süre önce kompakt elektrikli hatchback modeli ID.3’ü makyajlayarak “ID.3 Neo” adıyla yeniden konumlandırmıştı. Boyut olarak mevcut Golf’e oldukça yakın olan modelin, elektrikli Golf gelene kadar markanın bu segmentteki ana oyuncusu olması bekleniyor.

    Şirket ayrıca ID. Polo ve yaklaşan ID. Cross modelleri üzerinde çalışırken, daha küçük ve uygun fiyatlı ID.1’in de gelecek yıl tanıtılması planlanıyor. Bu modelin Renault Twingo ve Kia EV1 gibi şehir odaklı elektrikli araçlarla rekabet etmesi hedefleniyor.

    Volkswagen’in yeni nesil SSP platformunun ilk olarak Audi modellerinde, ardından Porsche araçlarında kullanılacağı belirtildi. Ancak Porsche’nin daha önce SSP tabanlı olması planlanan amiral gemisi SUV projesinden vazgeçmesi, platformun geleceğine dair soru işaretlerini artırmış durumda.

    Schäfer, SSP platformundaki gecikmenin temel nedenlerinden birinin maliyet hesapları olduğunu söyledi. Çinli üreticilerden gelen yoğun rekabetin, platformun malzeme ve yatırım planlarını yeniden gözden geçirmelerine yol açtığını ifade etti.

    Elektrikli Golf nihayet piyasaya çıktığında Almanya’daki Wolfsburg fabrikasında üretilecek. İçten yanmalı motorlu Golf’ün üretimi ise Meksika’ya taşınacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    amasya cehennem bölüğü hocalara geldik pdf ücretsiz flashscore oranı düşen maçlar cs2 en hızlı xp kasma en iyi lpg markası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme 12 LİTE
    Realme 12 LİTE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 15 in&#231; MacBook Air
    Apple M5 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum