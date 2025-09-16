Giriş
    Volkswagen, elektrikli Golf ve T-Roc'un çıkışını erteledi

    Volkswagen, en çok satan modellerinden Golf ve T-Roc’u tamamen elektrikli olarak yeniden piyasaya sürmeyi planlıyor. Ancak maliyet gerekçesiyle modellerin çıkışının ertelendiği belirtiliyor.

    Volkswagen, elektrikli Golf ve T-Roc'un çıkışını erteledi Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, en çok satan modellerinden Golf ve T-Roc’u tamamen elektrikli olarak yeniden piyasaya sürmeyi planlıyor. Başlangıçta elektrikli Golf’ün 2028’de satışa çıkması bekleniyordu, ancak bu tarih artık 2029'a kaymış durumda.

    Elektrikli Golf 2029'da, T-Roc 2030'da gelecek

    Bloomberg’in aktardığına göre şirket, yaklaşık 9 aylık bir gecikme öngörüyor. Gecikmenin nedeni ise Golf’ün üretildiği Wolfsburg tesisindeki yeniden yapılanma sürecinden kaynaklanan maliyet artışları ve talebin beklendiği kadar yüksek olmaması. Geçen yıl Volkswagen, benzinli Golf üretimini Meksika’ya kaydıracağını açıklamıştı. Planlara göre ID.Golf 2027’de devreye girecekti. Ancak fabrika dönüşüm masrafları bütçeyi zorladığı için takvim ertelendi.

    VW şu anda, tüm küresel fabrikalarının kapasite kullanımını belirlemek ve önümüzdeki beş yıl için mali planlama yapmak amacıyla Denetim Kurulu’nun önemli bir toplantısına hazırlanıyor. Şirket geçen yıl 15 milyar euro tasarruf etti ve bu yıl daha fazla kesinti planlıyor. Şirketin yeni platformlar ve fabrika dönüşümleri için milyarlarca yatırım yapmaya istekli olduğu ancak mevcut kaynakları daha dikkatli kullanmak istediği belirtiliyor.

    Wolfsburg’daki üretim hattı, yeni nesil elektrikli araçlara uygun hale getiriliyor. Bunların arasında Golf’ün yanı sıra elektrikli T-Roc da bulunuyor ve onun lansmanı da ertelenmiş durumda. ID.Roc'un 2029 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanıyordu ancak lansmanın 2030'un yazına ertelendiği belirtiliyor.

    Volkswagen, elektrikli Golf ve T-Roc'un çıkışını erteledi Tam Boyutta Gör
    Mevcut Golf’ün Meksika’ya taşınması planı da ötelenmiş görünüyor çünkü iki yeni elektrikli modelin üretim altyapısı için yapılacak harcamaların farklı bir döneme kaydırılması gerekiyor.

    Fabrikanın içinde de huzursuzluk artıyor. Kaynaklara göre ekipman arızaları nedeniyle üretim hatları sık sık duruyor ve bu durum her hafta binlerce aracın üretilememesine yol açabilir.

    Satışlar beklendiği kadar güçlü değil

    Şirket içinden bir kaynağa göre, elektrikli otomobil satışları VW'nin umduğu kadar güçlü olmadı. Alman yayın organına konuşan şirket içinden bir kaynak, “Birim satışları artsa da, ilk yatırımlarımız çok daha yüksek hacimlere göre planlanmıştı. Tamamen aşırı yatırım yapmış durumdayız” dedi.

    Volkswagen, elektrikli Golf ve T-Roc'un çıkışını erteledi Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, Çinli rakipler BYD gibi hızlı büyüyen markalara karşı rekabet edebilmek için daha uygun fiyatlı elektrikli araç ailesi geliştirmeyi hedefliyor. Geçen hafta düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında şirket; ID.Polo ve T-Cross’un elektrikli kardeşi ID.Cross modellerini sergiledi. ID.Polo’nun gelecek yılın ilk yarısında yaklaşık 25.000 euro başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkması, ardından ID.Cross’un ve ID.EVERY1 tabanlı küçük bir modelin gelmesi planlanıyor.
    Kaynakça https://electrek.co/2025/09/15/volkswagen-delaying-golf-ev-an-electric-suv-and-more/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-12/vw-delays-electric-golf-as-cost-cuts-stall-factory-revamp?embedded-checkout=true https://www.carscoops.com/2025/09/vw-could-delay-two-key-evs-amid-cost-cutting/
    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    POOPY 4 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

