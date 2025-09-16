Volkswagen, elektrikli Golf ve T-Roc'un çıkışını erteledi

Elektrikli Golf 2029'da, T-Roc 2030'da gelecek
Bloomberg’in aktardığına göre şirket, yaklaşık 9 aylık bir gecikme öngörüyor. Gecikmenin nedeni ise Golf’ün üretildiği Wolfsburg tesisindeki yeniden yapılanma sürecinden kaynaklanan maliyet artışları ve talebin beklendiği kadar yüksek olmaması. Geçen yıl Volkswagen, benzinli Golf üretimini Meksika’ya kaydıracağını açıklamıştı. Planlara göre ID.Golf 2027’de devreye girecekti. Ancak fabrika dönüşüm masrafları bütçeyi zorladığı için takvim ertelendi.
VW şu anda, tüm küresel fabrikalarının kapasite kullanımını belirlemek ve önümüzdeki beş yıl için mali planlama yapmak amacıyla Denetim Kurulu’nun önemli bir toplantısına hazırlanıyor. Şirket geçen yıl 15 milyar euro tasarruf etti ve bu yıl daha fazla kesinti planlıyor. Şirketin yeni platformlar ve fabrika dönüşümleri için milyarlarca yatırım yapmaya istekli olduğu ancak mevcut kaynakları daha dikkatli kullanmak istediği belirtiliyor.
Wolfsburg’daki üretim hattı, yeni nesil elektrikli araçlara uygun hale getiriliyor. Bunların arasında Golf’ün yanı sıra elektrikli T-Roc da bulunuyor ve onun lansmanı da ertelenmiş durumda. ID.Roc'un 2029 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanıyordu ancak lansmanın 2030'un yazına ertelendiği belirtiliyor.
Fabrikanın içinde de huzursuzluk artıyor. Kaynaklara göre ekipman arızaları nedeniyle üretim hatları sık sık duruyor ve bu durum her hafta binlerce aracın üretilememesine yol açabilir.
Satışlar beklendiği kadar güçlü değil
Şirket içinden bir kaynağa göre, elektrikli otomobil satışları VW'nin umduğu kadar güçlü olmadı. Alman yayın organına konuşan şirket içinden bir kaynak, "Birim satışları artsa da, ilk yatırımlarımız çok daha yüksek hacimlere göre planlanmıştı. Tamamen aşırı yatırım yapmış durumdayız" dedi.Kaynakça https://electrek.co/2025/09/15/volkswagen-delaying-golf-ev-an-electric-suv-and-more/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-12/vw-delays-electric-golf-as-cost-cuts-stall-factory-revamp?embedded-checkout=true https://www.carscoops.com/2025/09/vw-could-delay-two-key-evs-amid-cost-cutting/
