Volkswagen Grubu, Elli şarj ve enerji markasıyla yeni bir iş segmentine giriyor. Değer zincirindeki ortaklarıyla birlikte büyük ölçekli sabit depolama sistemleri geliştirip inşa edecekler.

Volkswagen ve Elli enerjide yeni atılımlar yapıyor

Gelecekte Elli'nin endüstriyel enerji depolama sistemleri müşterilere enerji sağlamak ve elektrik piyasasında arbitraj işlemleri için kullanılacak. Bu şekilde Elli, akıllı bir enerji şirketine dönüşümü hızlandırıyor ve enerji şebekelerinin istikrara kavuşturulmasına ve verimliliğinin artırılmasına önemli bir katkı sağlıyor.

İlk Elli pil depolama projeleri gelecek yılın başlarında başlatılabilir. Elli projesi kapsamındaki en büyük projeler şu anda 350 MW'a kadar kapasiteye ve 700 MWh depolama kapasitesine sahip. Bu tür projeler Almanya'da şu anda yaklaşık bir GWh civarında olan toplam depolama kapasitesini neredeyse iki katına çıkaracak.

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Yalnızca 2023 yılında ara depolama seçeneklerinin bulunmaması nedeniyle Almanya'da yenilenebilir elektrik kaynaklarından yaklaşık 10.500 GWh üretilemedi. Bu miktardaki elektrik, bir yıl boyunca yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrikle 3,2 milyondan fazla elektrikli araca güç sağlamak için yeterli olacaktı.

Yenilenebilir enerjilerdeki değişkenliği telafi etmek amacıyla Fraunhofer Enstitüsü, 2030 yılına kadar pil depolama sistemlerine yönelik talebin 100 GWh'nin üzerinde olacağını tahmin ediyor.

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Volkswagen endüstriyel enerji depolama işine giriyor