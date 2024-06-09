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    Volkswagen endüstriyel enerji depolama işine giriyor

    Volkswagen grubu markası Elli, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı ev şarj çözümleri için yeni adımlar atıyor. Yeni ortaklılarla birlikte endüstriyel enerji dopalama sektöründe büyüme hedefi belirlendi.
    Volkswagen endüstriyel enerji depolama işine giriyor
    Volkswagen Grubu, Elli şarj ve enerji markasıyla yeni bir iş segmentine giriyor. Değer zincirindeki ortaklarıyla birlikte büyük ölçekli sabit depolama sistemleri geliştirip inşa edecekler.

    Volkswagen ve Elli enerjide yeni atılımlar yapıyor

    Gelecekte Elli'nin endüstriyel enerji depolama sistemleri müşterilere enerji sağlamak ve elektrik piyasasında arbitraj işlemleri için kullanılacak. Bu şekilde Elli, akıllı bir enerji şirketine dönüşümü hızlandırıyor ve enerji şebekelerinin istikrara kavuşturulmasına ve verimliliğinin artırılmasına önemli bir katkı sağlıyor.

    İlk Elli pil depolama projeleri gelecek yılın başlarında başlatılabilir. Elli projesi kapsamındaki en büyük projeler şu anda 350 MW'a kadar kapasiteye ve 700 MWh depolama kapasitesine sahip. Bu tür projeler Almanya'da şu anda yaklaşık bir GWh civarında olan toplam depolama kapasitesini neredeyse iki katına çıkaracak.

    Yalnızca 2023 yılında ara depolama seçeneklerinin bulunmaması nedeniyle Almanya'da yenilenebilir elektrik kaynaklarından yaklaşık 10.500 GWh üretilemedi. Bu miktardaki elektrik, bir yıl boyunca yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrikle 3,2 milyondan fazla elektrikli araca güç sağlamak için yeterli olacaktı.

    Yenilenebilir enerjilerdeki değişkenliği telafi etmek amacıyla Fraunhofer Enstitüsü, 2030 yılına kadar pil depolama sistemlerine yönelik talebin 100 GWh'nin üzerinde olacağını tahmin ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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