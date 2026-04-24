Volkswagen Golf ve T-Roc’a tam hibrit motor seçeneği geliyor

Tam Boyutta Gör Volkswagen, hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit arasındaki boşluğu doldurmak için Golf ve T-Roc modellerine yeni bir tam hibrit sistem ekliyor. Sistem, elektrikli araç şarjına ihtiyaç duymadan daha yüksek verimlilik isteyen kullanıcıları hedefliyor. Alman üreticinin bu çözümü özellikle Toyota, Honda ve Nissan gibi markaların hibrit çözümleriyle doğrudan rekabet edecek.

1.5 TSI ve elektrik motoru

Yeni hibrit sistemin merkezinde, Volkswagen’in tanıdık 1.5 litrelik turbo beslemeli dört silindirli TSI motoru yer alıyor. Bu motor, daha gelişmiş bir hibrit modül ile birlikte çalışıyor. Enerji, aracın arka kısmına yerleştirilen 1.6 kWsa kapasiteli NMC kimyasına sahip lityum iyon bataryada depolanıyor. Sistem, rejeneratif frenleme sistemi ve motor üzerinden üretilen enerjiyle dolduruluyor.

Hibrit sistem üç farklı sürüş modu sunuyor: Eco, Comfort ve Sport. Bunun yanında üç ayrı çalışma mantığı bulunuyor. Düşük hızlarda araç tamamen elektrikli modda ilerliyor. “Seri” modda içten yanmalı motor tekerleklere bağlı olmadan yalnızca jeneratör gibi çalışıyor. “Paralel” modda ise 60 km/s üzeri hızlarda ana güç içten yanmalı motora geçiyor. Elektrik motoru ise hızlanma anlarında destek veriyor.

Volkswagen, yeni Golf Hybrid ve T-Roc Hybrid modellerini R-Line donanımıyla tanıttı. Her iki modelin de 2026’nın dördüncü çeyreğinde Avrupa’da satışa çıkması planlanıyor. Aynı hibrit sistemin ilerleyen dönemde Skoda, Seat ve Cupra modellerine de yayılması bekleniyor.

