Volkswagen için Türkiye’de üretim yeniden gündemde: Niyet mektubu imzalandı

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Tam Boyutta Gör Volkswagen’in Türkiye’de binek otomobil üretmesi yeniden gündeme geldi. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Volkswagen ile Türkiye’de üretim seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin niyet mektubu imzalandığını duyurdu.

Açıklamada, “Şirketimiz ile Volkswagen Grup Şirketleri arasında Volkswagen binek marka otomobillerin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin niyet mektubu imzalanmıştır.” ifadelerine yer verildi. İş birliğiyle Türkiye pazarına katma değerli ve yeni teknolojilere uygun ürünler sunulması, ülkenin otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Henüz kesinleşmiş bir fabrika yatırımı yok

Açıklamanın en önemli noktası, tarafların şu aşamada üretim seçeneklerini değerlendirmek üzere anlaşmış olması. Paylaşılan bilgilerde yatırım tutarı, üretim yeri, kapasite, model veya üretime başlama tarihi bulunmuyor. Yeni bir tesis kurulması ya da mevcut bir üretim altyapısından yararlanılması gibi seçeneklerden hangisinin gündemde olduğu da açıklanmış değil.

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Bununla birlikte niyet mektubu, Türkiye’de Volkswagen binek otomobil üretiminin taraflar arasında resmi bir değerlendirme sürecine taşındığını gösteriyor. Açıklamadaki “yeni teknolojilere uygun ürünler” ifadesi oldukça dikkat çekici ancak bu ifadeden elektrikli otomobil üretileceğini çıkarmak oldukça zor.

Manisa yatırımı daha önce iptal edilmişti

Tam Boyutta Gör Volkswagen’in Türkiye’de üretim planı, daha önce Manisa’da kurulması gündeme gelen fabrikayla uzun süre konuşulmuştu. Yaklaşık 1,3 milyar euro yatırım ve yıllık 300 bin araç kapasitesi öngörülen tesiste Volkswagen Passat ile Skoda Superb üretilmesi planlanıyordu. Ancak ertelenen proje, 2020’de siyasi nedenlerle iptal edildi.

“Made in EU” açısından ne anlama geliyor?

Gelişmenin dikkat çeken bir diğer boyutu, Avrupa Birliği’nin sanayide Avrupa üretimini öne çıkaran “Made in EU” yaklaşımının tartışıldığı döneme denk gelmesi. Sanayi Hızlandırma Yasası teklifi kapsamındaki yaklaşım, belirli kamu alımları ve kamu desteklerinde üretimin ve kullanılan içeriğin menşeini önemli hale getiriyor.

Bu gelişmeyi doğrudan Türkiye'nin Made in EU'ya katılacağı şeklinde yorumlamak mümkün değil ancak olası bir Volkswagen yatırımı, Türkiye'nin Avrupa üretim ağındaki yerini güçlendirebilir. Konuyla ilgili gelişmeler ilerleyen süreçte netlik kazanacaktır.

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Volkswagen için Türkiye’de üretim yeniden gündemde

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