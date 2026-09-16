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    Volkswagen ID.3 GTI tanıtıldı: En güçlü GTI artık arkadan itişli

    Volkswagen, GTI tarihinin en güçlü modeli olan elektrikli ID.3 GTI'ı tanıttı. 326 PS gücündeki yeni ID.3 GTI, GTI ailesinde bir ilke imza atarken performansıyla da dikkat çekiyor.

    Volkswagen ID.3 GTI tanıtıldı: En güçlü GTI artık arkadan itişli Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, elektrikli GTI ailesini ID.3 GTI ile genişletiyor. Daha önce tanıtılan ID. Polo GTI'ın ardından markanın ikinci elektrikli GTI modeli olan otomobil, önemli bir ilke de imza atıyor. ID.3 GTI, Volkswagen tarihinde gücünü arka tekerleklere aktaran ilk GTI modeli olarak öne çıkıyor.

    GTI tarihinin en güçlü modeli

    Model, nisan ayında yenilenen ve ID.3 Neo olarak yeniden adlandırılan ID.3 ailesinin sportif amiral gemisi konumunda bulunuyor. Önceki ID.3 GTX Performance modelinin altyapısını temel alan otomobil, GTI kimliğine uygun tasarım ve sürüş özellikleriyle güncelleniyor.

    ID.3 GTI'ın arka aksına yerleştirilen elektrik motoru 240 kW (326 PS) güç ve 545 Nm tork üretiyor. Bu değer, 325 PS güç sunan Golf GTI Edition 50'nin bir beygir üzerinde bulunuyor. Böylece ID.3 GTI, Volkswagen'in seri üretim GTI modelleri arasında en yüksek güç çıkışına sahip araç oluyor.

    Otomobil, 0'dan 100 km/s hıza 5,6 saniyede ulaşabiliyor. Elektronik olarak sınırlandırılan maksimum hızı ise 200 km/s.

    601 kilometre menzil sunuyor

    Volkswagen ID.3 GTI tanıtıldı: En güçlü GTI artık arkadan itişli Tam Boyutta Gör
    Volkswagen ID.3 GTI, gerekli enerjisini 79 kWh net kapasiteli lityum iyon batarya ile çalışıyor. DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya yüzde 10'dan yüzde 80'e yaklaşık 29 dakikada doldurulabiliyor. Maksimum şarj gücü ise 183 kW.

    Modelin WLTP ölçümlerine göre menzili 601 kilometreye kadar çıkıyor. Bu değer, 52 kWh bataryasıyla 424 kilometre menzil sunan ID. Polo GTI'ın önemli ölçüde üzerinde yer alıyor.

    GTI tasarımına elektrik dokunuşu

    ID.3 GTI'ın tasarımında GTI ailesinin klasik detayları elektrikli otomobil çizgileriyle birleştiriliyor. Ön bölümde IQ.LIGHT LED matrix farlar ve aralarında aydınlatmalı Volkswagen logosunun bulunduğu şeffaf ışık şeridi yer alıyor. Farların hemen üzerinde ise 1976 yılında tanıtılan ilk Golf GTI'dan miras kalan kırmızı yatay şerit bulunuyor.

    Parlak siyah bal peteği desenli alt ızgara, tamponun iki yanında yer alan kırmızı dikey parçalar ve motorsporlarından esinlenen splitter tasarımı otomobilin sportif görünümünü güçlendiriyor.

    Volkswagen, ID.3 GTX modelindeki siyah tavan, arka spoyler ve bagaj kapağı yaklaşımını da değiştiriyor. ID.3 GTI'da bu bölümler gövde rengine boyanıyor. Bu tasarım tercihi, otomobilin yan profilinde daha uzun ve sportif bir görünüm oluşturuyor.

    Model için Tornado Red, Moonstone Grey, Scale Silver, Grenadilla Black ve Glacier White olmak üzere beş renk seçeneği sunuluyor.

    GTI modu sürüş karakterini değiştiriyor

    Volkswagen ID.3 GTI tanıtıldı: En güçlü GTI artık arkadan itişli Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, ID.3 GTI'ın yalnızca tasarım değişiklikleriyle sınırlı kalmadığını belirtiyor. Otomobile özel olarak ayarlanan DCC adaptif spor süspansiyon sistemi bulunuyor. Doğrudan tepkiler sunan progresif direksiyon da standart donanım kapsamında bulunuyor.

    Sürücü, direksiyon simidinin alt bölümünde yer alan aydınlatmalı GTI düğmesine basarak özel sürüş modunu etkinleştirebiliyor. GTI modu, elektrik motorunun güç aktarımını, gaz tepkisini, progresif direksiyonu ve DCC spor şasiyi daha sportif bir karaktere taşıyor. Çekiş kontrol de bu mod üzerinden kullanılabiliyor.

    GTI modu etkinleştirildiğinde iç mekan ambiyans aydınlatması kırmızıya dönüyor, ID. Light kısa süreliğine kırmızı renkte yanıyor ve dijital gösterge ekranı GTI arayüzüne geçiyor. Eco, Comfort, Sport ve Individual sürüş modları sunuluyor.

    İç mekan demişken aracın kabininde kırmızı, siyah ve gri renklerin hakim olduğu sportif bir tasarım kullanılıyor. Premium spor koltuklarda, 1976 tarihli Golf GTI koltuklarının ekose desenini yeniden yorumlayan Superclark kumaş deseni bulunuyor.

    Volkswagen, ID.3 Neo ile sunulan iç mekan yeniliklerini GTI modeline de taşıyor. Yeni ve daha büyük dijital kokpit, 12,9 inçlik (32,77 cm) Innovision bilgi-eğlence ekranı ile aynı görsel eksende konumlanıyor. Ekranın altında klima fonksiyonları ve dörtlü flaşör için fiziksel düğmeler yer alıyor. Orta konsola ise ses seviyesini ayarlamak ve şarkılarla radyo istasyonları arasında geçiş yapmak için çevirmeli bir kontrol ekleniyor.

    ID.3 GTI için sunulan opsiyonel donanımlar arasında panoramik cam tavan, masaj ve hafıza özellikli premium spor koltuklar, 480 watt gücünde Harman Kardon ses sistemi ve artırılmış gerçeklik destekli head-up display bulunuyor.

    Volkswagen, ID.3 GTI'ın günlük kullanım alanını genişletmek için araçtan dışarıya enerji aktarımı sağlayan vehicle-to-load (V2L) özelliğini de sunuyor. Opsiyonel PowerSocket adaptörü, şarj bağlantısı üzerinden farklı cihazların çalıştırılmasına veya şarj edilmesine imkan tanıyor.

    Volkswagen ID.3 GTI fiyatı ne kadar olacak?

    Volkswagen, ID.3 GTI'ın Avrupa'da 2027'nin başında ön satışa çıkacağını açıkladı. Teslimatlar da yine ilk çeyrekte olacak. Modelin satış fiyatı henüz paylaşılmadı. Otomobilin ABD pazarında satışa sunulması ise planlanmıyor.

    Önceki ID.3 GTX Performance modelinin Birleşik Krallık'taki fiyatı 46 bin sterlinin üzerinde bulunuyordu. Teknik olarak aynı olan Cupra Born VZ'nin başlangıç ​​fiyatı da yine 46 bin sterlin seviyesinde. Dolayısıyla ID 3 GTI'ın da benzer fiyattan satışa sunulması bekleniyor.

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    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

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