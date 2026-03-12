Volkswagen ID.3, Neo ismiyle güncelleniyor: İşte detaylar

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen kompakt elektrikli hatchback modeli ID.3 için yeni bir güncelleme hazırlıyor. Şirket, Nisan ayının ortasında modelin yenilenmiş versiyonunu tanıtacak ve araç artık ID.3 Neo adıyla anılacak. Güncellenen modelde hem donanım hem de yazılım tarafında çeşitli iyileştirmeler bulunuyor. Bu değişiklikler, aracın önümüzdeki yıllarda rekabetçi kalmasını sağlamayı amaçlıyor. Bu modelin yerini ise ilerleyen dönemde Volkswagen ID. Golf alacak.

Tasarımda ince dokunuşlar

Tanıtım öncesinde şirket, otomobilin resmi tasarım çizimlerini de paylaştı. Görseller, aracın genel formunu koruduğunu gösterse de, tasarım dili yeni nesil elektrikli Volkswagen modellerine daha yakın hale getirilmiş. Bu stil yaklaşımı özellikle yakında gelecek olan Volkswagen ID. Polo ve Volkswagen ID. Cross ile uyumlu görünüyor.

Tam Boyutta Gör Görsel değişikliklerin çoğu aracın ön kısmında toplanıyor. Yeni tasarımda farlar ince bir ızgara şeridiyle birbirine bağlanarak daha bütünleşik bir ön yüz oluşturuyor. Ön tampondaki hava girişleri de daha sade ve temiz bir tasarıma kavuşmuş. Yan profilde ise aracın genel oranları büyük ölçüde korunmuş.

Tam Boyutta Gör Arka tarafta ise LED stop lambalarının grafikleri güncellenmiş. Ayrıca bagaj kapağının alt bölümü artık kontrast bir renk yerine gövde rengiyle boyanıyor. Volkswagen’in bunun yanında yeni dış renk seçenekleri ve jant tasarımları da sunması bekleniyor.

ID.3, Volkswagen'in tamamen elektrikli olarak üretilen ilk modeli olarak 2019'da piyasaya sürüldü ve 2023'te bir makyaj geçirdi. Yakında piyasaya sürülecek olan ID.3 Neo, modelin ilk lansmanından bu yana ikinci büyük güncellemesi olacak.

Tam Boyutta Gör

Yeni yazılım ve fiziksel tuşların geri dönüşü

ID.3 Neo’daki en önemli yeniliklerden biri Innovision adlı yeni bilgi-eğlence sistemi olacak. Bu sistem, müzik ve video platformları, oyunlar, şarj hizmetleri ve otopark uygulamaları için entegre bir uygulama mağazası sunacak.

İç mekanda dikkat çeken bir diğer değişiklik ise direksiyonda gerçekleşecek. Volkswagen, daha önce eleştirilen dokunmatik kontrol yüzeylerini kaldırarak yeniden fiziksel tuşlara dönüyor. Ayrıca yeni dijital anahtar özelliği sayesinde kullanıcılar araçlarını akıllı telefon veya akıllı saatleriyle açıp çalıştırabilecek. Böylece fiziksel anahtar taşımaya ya da ayrı bir uygulama yüklemeye gerek kalmayacak.

Volkswagen, ID serisindeki araçlara Vehicle-to-Load (V2L) özelliğini de getiriyor. Bu teknoloji sayesinde araç bataryasından 230V priz veya adaptör aracılığıyla 3.6 kW’a kadar elektrik çekilebiliyor. Böylece araç, elektrikli bisiklet şarj etmekten kamp ekipmanlarını çalıştırmaya kadar farklı amaçlarla enerji kaynağı olarak kullanılabiliyor.

Yazılım tarafında ayrıca trafik ışığı algılamalı Travel Assist sistemi ve tek pedal sürüş desteği de eklenecek.

ID.4 ve ID.5 için motor ve batarya güncellemesi geliyor

Volkswagen, elektrikli SUV modelleri Volkswagen ID.4 ve Volkswagen ID.5 için de bazı güncellemeler açıkladı. Bu araçların giriş seviyesi Pure versiyonlarında yeni APP 350 elektrik motoru kullanılacak. Bu motor 187 beygir güç üretirken daha yüksek tork ve daha düşük enerji tüketimi sunuyor. Ayrıca yeni 58 kWh lityum demir fosfat (LFP) batarya paketi de sunulacak. Volkswagen’e göre bu değişiklikler sayesinde ID.4’ün WLTP menzili yaklaşık 40 km artacak.

