Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Volkswagen, yeni elektrikli SUV modeli ID. Cross R-Line’ı tanıttı. Almanya’da 37 bin 225 avrodan başlayan model, 135 ve 226 beygirlik iki farklı seçenek sunuyor. Güçlü versiyon 52 kilovatsaatlik bataryasıyla 428 kilometre menzil sağlarken, sportif tasarımı, gelişmiş sürüş modları ve zengin teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor. Modelin güçlü versiyonu Mart 2027’de ön satışa açılacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Volkswagen, elektrikli SUV modeli ID. Cross’un R-Line versiyonunun detaylarını paylaştı. Sportif tasarım ve zengin standart donanımla gelen model, ilk etapta 135 beygirlik motor ve 37 kWsa bataryayla sunulacak. Bu versiyonun Almanya başlangıç fiyatı 37.225 euro olarak açıklandı.

Volkswagen ID. Cross R-Line neler sunuyor❓

R-Line’ı dışarıdan ayıran detaylar arasında özel tasarımlı tampon, dikey gündüz farları, 19 inç alaşım jantlar ve antrasit renkli ayna kapakları bulunuyor. Gövdenin yan tarafındaki R-Line yazılı kaplamalar da görünümü tamamlıyor.

İç mekanda R-Line’a özgü döşemelere sahip sportif koltuklar kullanılıyor. Ön kapılara kadar uzanan ID. Light ışıklı bilgilendirme sistemi, ambiyans aydınlatması ve anahtarsız giriş-çalıştırma standart donanımlar arasında. IQ.LIGHT LED matrix farlar, geri görüş kamerası, adaptif hız sabitleyici ve değişken oranlı direksiyon sistemi de giriş versiyonunda sunuluyor.

En güçlü seçenek Mart sonu

Tam Boyutta Gör Serinin en güçlü seçeneğinde ise 52 kWsa batarya ve 226 beygirlik motor görev yapacak. 290 Nm tork üreten bu versiyon, 0’dan 100 km/s hıza 6,9 saniyede ulaşacak. Azami hız 175 km/s, WLTP menzili ise 428 kilometreye kadar çıkacak. Ön satışlar Mart 2027’nin ikinci yarısında başlayacak ancak bu versiyonun fiyatı henüz paylaşılmadı.

Güçlü versiyon, yürüyen aksamında da farklılaşıyor. Elektronik kontrollü ön diferansiyel kilidi, 15 mm alçaltılmış DCC adaptif süspansiyon ve değişken oranlı direksiyon standart olarak geliyor. Süspansiyonun sertliği yol ve sürüş koşullarına göre ayarlanırken diferansiyel kilidi, ön tekerleklerin tutunmasına yardımcı oluyor.

Yeni KGM Rexton’dan ilk görüntüler: Şarjlı hibrit geliyor 6 sa. önce eklendi

Bu versiyona özel Traction sürüş modu da Eco, Comfort, Sport ve Individual seçeneklerine ekleniyor. Sistem, ıslak veya kaygan zeminlerde motorun güç aktarımını ve ön diferansiyel kilidinin çalışmasını yol koşullarına göre düzenliyor.

ID. Cross, 475 litrelik bagajına ek olarak önde 25 litrelik bir saklama alanı sunuyor. 52 kWsa bataryalı versiyonlarda isteğe bağlı çeki demiriyle 1.200 kilograma kadar çekme kapasitesi sağlanıyor. Açıklanan fiyat ve donanımlar Almanya pazarı için geçerli.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Volkswagen ID. Cross R-Line tanıtıldı: 226 beygire kadar güç

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: