Yapay Zeka Özeti:
- Volkswagen, yeni elektrikli SUV modeli ID. Cross R-Line’ı tanıttı. Almanya’da 37 bin 225 avrodan başlayan model, 135 ve 226 beygirlik iki farklı seçenek sunuyor. Güçlü versiyon 52 kilovatsaatlik bataryasıyla 428 kilometre menzil sağlarken, sportif tasarımı, gelişmiş sürüş modları ve zengin teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor. Modelin güçlü versiyonu Mart 2027’de ön satışa açılacak.
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Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Volkswagen ID. Cross R-Line neler sunuyor❓
R-Line’ı dışarıdan ayıran detaylar arasında özel tasarımlı tampon, dikey gündüz farları, 19 inç alaşım jantlar ve antrasit renkli ayna kapakları bulunuyor. Gövdenin yan tarafındaki R-Line yazılı kaplamalar da görünümü tamamlıyor.
İç mekanda R-Line’a özgü döşemelere sahip sportif koltuklar kullanılıyor. Ön kapılara kadar uzanan ID. Light ışıklı bilgilendirme sistemi, ambiyans aydınlatması ve anahtarsız giriş-çalıştırma standart donanımlar arasında. IQ.LIGHT LED matrix farlar, geri görüş kamerası, adaptif hız sabitleyici ve değişken oranlı direksiyon sistemi de giriş versiyonunda sunuluyor.
En güçlü seçenek Mart sonu
Güçlü versiyon, yürüyen aksamında da farklılaşıyor. Elektronik kontrollü ön diferansiyel kilidi, 15 mm alçaltılmış DCC adaptif süspansiyon ve değişken oranlı direksiyon standart olarak geliyor. Süspansiyonun sertliği yol ve sürüş koşullarına göre ayarlanırken diferansiyel kilidi, ön tekerleklerin tutunmasına yardımcı oluyor.
Bu versiyona özel Traction sürüş modu da Eco, Comfort, Sport ve Individual seçeneklerine ekleniyor. Sistem, ıslak veya kaygan zeminlerde motorun güç aktarımını ve ön diferansiyel kilidinin çalışmasını yol koşullarına göre düzenliyor.
ID. Cross, 475 litrelik bagajına ek olarak önde 25 litrelik bir saklama alanı sunuyor. 52 kWsa bataryalı versiyonlarda isteğe bağlı çeki demiriyle 1.200 kilograma kadar çekme kapasitesi sağlanıyor. Açıklanan fiyat ve donanımlar Almanya pazarı için geçerli.
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Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli