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    Volkswagen'in ucuz elektrikli SUV'u ID. Cross satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Volkswagen’in yeni elektrikli SUV modeli ID. Cross, Almanya’da konfigüratöre açıldı. Satışa sunulan 155 kW’lık ilk versiyon, teşvik indirimiyle 34.025 eurodan başlayan fiyatlarla sipariş edilebiliyor.

    Volkswagen ID. Cross satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Volkswagen’in geçtiğimiz günlerde tanıttığı kompakt elektrikli SUV modeli ID. Cross, Almanya’da resmi olarak siparişe açıldı. Şimdilik yalnızca en güçlü motor seçeneği ve Life ile Style donanım paketleriyle satışa sunulan model, markanın güncel satın alma indirimleriyle birlikte 34.025 euro başlangıç fiyatına sahip.

    Söz konusu giriş fiyatının lansmanda duyurulan 27.995 euroluk baz versiyon olmadığını belirtmekte fayda var. Daha uygun fiyatlı Trend paketinin Ekim ayında siparişe açılması planlanıyor.

    Volkswagen ID. Cross fiyatı

    Volkswagen ID. Cross satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, lansman dönemine özel indirim kampanyasını ID. Cross modeline de uyguluyor:

    Volkswagen ID. Cross fiyatı
    Donanım Motor&Batarya Liste fiyatı İndirim Başlangıç fiyatı
    ID. Cross Life 155 kW&52 kWsa 36.525 euro 2.500 euro 34.025 euro
    ID. Cross Style 155 kW&52 kWsa 39.110 euro 3.500 euro 35.610 euro

    Teknik özellikler

    Volkswagen ID. Cross satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Sipariş sürecinin başında ID. Cross, serinin en güçlü versiyonuyla sunuluyor. MEB+ platformu üzerine yükselen ve önden çekişli mimariye sahip modelin teknik detayları şu şekilde:
    • Motor Gücü: 155 kW (210 PS)
    • Batarya Kapasitesi: 52 kWsa kullanılabilir (NMC)
    • WLTP Menzili: 427 km'ye kadar
    • Ortalama Tüketim: 14,3 - 16,9 kWsa / 100 km
    • Hızlanma (0-100 km/s): 7,1 saniye
    • Maksimum Hız: 160 km/s
    • DC Hızlı Şarj Gücü: 105 kW (%10 - %80 şarj süresi 24 dakika)

    Donanım seviyeleri neler sunuluyor?

    Volkswagen ID. Cross satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Volkswagen ID. Cross, zengin bir standart donanım listesiyle geliyor. Life donanım seviyesinde 18 inç alüminyum alaşım jantlar, LED ön farlar, çift bölgeli otomatik klima, 10,3 inç dijital gösterge paneli, 12,9 inç multimedya ekranı, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, kör nokta uyarısı, park sensörleri ve geri görüş kamerası standart. Style'da ise ek olarak Matrix LED ön farlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, ısıtmalı ön koltuklar ve ısıtmalı direksiyon simidi bulunuyor.

    Ekim ayında daha ucuz versiyonlar gelecek

    Sonbahar döneminde seriye dahil olacak giriş seviyesi versiyonlar şunları içerecek:

    • Trend Paket: Ekim ayı ortasında siparişe açılacak ve 27.995 euro baz fiyat etiketine sahip olacak.
    • Küçük Bataryalı Motor Seçenekleri: 85 kW ve 99 kW gücünde iki yeni versiyon eklenecek. Her iki model de 37 kWsa LFP batarya ve 90 kW DC hızlı şarj desteğiyle gelecek. 85 kW'lık versiyonun yaklaşık 316 km WLTP menzili sunması bekleniyor.

    Volkswagen ID. Cross'un 2027'nin ikinci çeyreğinde Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor. Onun hemen öncesinde ise ID. Polo gelecek.

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