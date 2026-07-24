Volkswagen'in ucuz elektrikli SUV'u ID. Cross satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Söz konusu giriş fiyatının lansmanda duyurulan 27.995 euroluk baz versiyon olmadığını belirtmekte fayda var. Daha uygun fiyatlı Trend paketinin Ekim ayında siparişe açılması planlanıyor.
Volkswagen ID. Cross fiyatı
|Donanım
|Motor&Batarya
|Liste fiyatı
|İndirim
|Başlangıç fiyatı
|ID. Cross Life
|155 kW&52 kWsa
|36.525 euro
|2.500 euro
|34.025 euro
|ID. Cross Style
|155 kW&52 kWsa
|39.110 euro
|3.500 euro
|35.610 euro
Teknik özellikler
- Motor Gücü: 155 kW (210 PS)
- Batarya Kapasitesi: 52 kWsa kullanılabilir (NMC)
- WLTP Menzili: 427 km'ye kadar
- Ortalama Tüketim: 14,3 - 16,9 kWsa / 100 km
- Hızlanma (0-100 km/s): 7,1 saniye
- Maksimum Hız: 160 km/s
- DC Hızlı Şarj Gücü: 105 kW (%10 - %80 şarj süresi 24 dakika)
Donanım seviyeleri neler sunuluyor?
Ekim ayında daha ucuz versiyonlar gelecek
Sonbahar döneminde seriye dahil olacak giriş seviyesi versiyonlar şunları içerecek:
- Trend Paket: Ekim ayı ortasında siparişe açılacak ve 27.995 euro baz fiyat etiketine sahip olacak.
- Küçük Bataryalı Motor Seçenekleri: 85 kW ve 99 kW gücünde iki yeni versiyon eklenecek. Her iki model de 37 kWsa LFP batarya ve 90 kW DC hızlı şarj desteğiyle gelecek. 85 kW'lık versiyonun yaklaşık 316 km WLTP menzili sunması bekleniyor.
Volkswagen ID. Cross'un 2027'nin ikinci çeyreğinde Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor. Onun hemen öncesinde ise ID. Polo gelecek.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: