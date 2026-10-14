365 km elektrikli, 1300 km toplam menzil: Volkswagen ID. Era 8X satışa çıktı

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Tam Boyutta Gör SAIC Volkswagen, yeni menzil uzatıcılı SUV modeli ID. Era 8X’i Çin’de satışa sundu. Dört farklı donanım seçeneğiyle sunulan model; 800 voltluk elektrik mimarisi, büyük batarya seçenekleri ve konfor odaklı donanımlarıyla dikkat çekiyor. SUV’nin kampanyalı başlangıç fiyatı 206.800 yuan, yani yaklaşık 30.900 dolar seviyesinde.

5 metreyi aşan gövde, yeni ışık imzası

Volkswagen’in yeni tasarım dilini benimseyen ID. Era 8X’in ön bölümünde, “Universal Light Wing” adı verilen boydan boya uzanan ışık şeridi ve L biçimli gündüz farları bulunuyor. Yeni far sistemi, karşılama animasyonlarının yanı sıra aracın durumunu yansıtan dinamik ışık efektleri de sunuyor.

SUV; 5.020 mm uzunluğa, 1.997 mm genişliğe ve 1.750 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2.970 mm olarak açıklanıyor. Kısa ön ve arka uzantılar ile alçak duruş, büyük gövdenin daha dinamik görünmesini sağlıyor.

Masajlı koltuklar ve 12 litrelik buzdolabı

Tam Boyutta Gör İç mekanda “Yunqi” adı verilen dijital kokpit kullanılıyor. Sürücü ve ön yolcuya yönelik yüksek çözünürlüklü ekranlara, bilgileri ön cama yansıtan W-HUD sistemi eşlik ediyor. Markanın sektöründe bir ilk olarak tanımladığı “Smart Surface” ekran teknolojisi de kabindeki yenilikler arasında.

Konfor tarafında Nappa deri döşemeler ve 10 noktalı masaj işlevine sahip ön koltuklar öne çıkıyor. “Sıfır yer çekimi” olarak adlandırılan ön koltuklara ek olarak, hem ön hem de arka koltuklarda ısıtma ve havalandırma bulunuyor. İki yönden açılabilen 12 litrelik akıllı buzdolabı da donanım listesini tamamlıyor.

Elektrikle 451 km, toplamda 1.602 km menzil

ID. Era 8X, EA211 motorunu temel alan “Golden Extended-Range System” isimli menzil uzatıcı sistemle geliyor. Benzinli motorda Miller çevrimi ve değişken geometrili VTG turbo teknolojisi kullanılıyor. Paylaşılan performans verilerine göre sistem 660 Nm tork sunarken, SUV’nin 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye sürüyor.

Tam Boyutta Gör 800 voltluk platform üzerine geliştirilen modelde iki batarya seçeneği bulunuyor. Bunlardan ilki Zenergy üretimi 51,1 kWsa LFP, diğeri ise CATL üretimi 65,2 kWsa NMC batarya.

Büyük bataryalı versiyon için CLTC ölçümüne göre 451 km tamamen elektrikli menzil açıklanıyor. Benzinli menzil uzatıcının katkısıyla toplam menzil 1.602 km’ye kadar çıkıyor. Paylaşılan WLTP verileri ise elektrikli kullanımda 365 km, toplamda 1.298 km seviyesinde.

150 mm ayar aralığı sunan havalı süspansiyon

Yeni SUV’de “Xingyun” akıllı şasi sistemi ve kapalı çevrim kontrollü, çift odacıklı havalı süspansiyon kullanılıyor. 150 mm’lik yükseklik ayar aralığı sunan sistem, aracın farklı yol koşullarına uyum sağlamasına yardımcı oluyor.

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Volkswagen ID. Era 8X Çin'de satışa çıktı: İşte özellikleri

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