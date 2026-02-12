Volkswagen ID. Polo kış testinde görüntülendi

Paylaşılan casus fotoğraflar, biri beyaz diğeri siyah olmak üzere iki farklı ID. GTI prototipini gözler önüne seriyor. Kamuflajın oldukça az olması, modelin üretime çok yakın olduğunu gösteriyor. Siyah renkteki versiyon; özel jant tasarımı, daha agresif yan marşpiyeller ve sportif detaylarla dikkat çekiyor. Bu versiyonun R-Line donanım paketi olabileceği belirtiliyor.
Yeni iç mekân: 12 inç ekran ve fiziksel tuşlar
MEB+ platformu ve batarya seçenekleri
Yeni Volkswagen ID. Polo ve ID. Polo GTI, markanın güncellenmiş MEB+ platformu üzerinde yükselecek. Tüm versiyonlarda ön aksta konumlandırılmış elektrik motoru kullanılacak.
Standart ID. Polo versiyonları üç farklı güç seçeneğiyle sunulacak:
- 85 kW (114 hp)
- 99 kW (133 hp)
- 155 kW (208 hp)
Elektrikli hot hatch versiyon olan ID. Polo GTI ise 166 kW (223 hp) güç üretecek.
LFP ve NMC batarya farkı
Daha güçlü 155 kW ve 166 kW’lık versiyonlarda ise 52 kWsa kapasiteli NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya tercih edilecek. Bu batarya paketiyle ID. Polo’nun WLTP’ye göre 450 kilometreye kadar menzil sunması hedefleniyor.
