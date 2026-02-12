Giriş
    Volkswagen ID. Polo kış testinde görüntülendi

    Volkswagen’in ilk elektrikli GTI modeli ID. Polo GTI, 2026’da yollara çıkıyor. 223 beygir güç, 450 km’ye varan menzil ve MEB+ altyapısıyla elektrikli hot hatch dönemini başlatıyor.

    Volkswagen ID. Polo kış testinde görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, ilk elektrikli GTI hot hatch modeli için geri sayıma geçti. Yıl sonunda resmi tanıtımı yapılması beklenen model, kış testleri sırasında neredeyse kamuflajsız şekilde görüntülendi. Böylece 2026 Volkswagen ID. Polo GTI hakkında şimdiye kadarki en net ipuçları ortaya çıkmış oldu.

    Paylaşılan casus fotoğraflar, biri beyaz diğeri siyah olmak üzere iki farklı ID. GTI prototipini gözler önüne seriyor. Kamuflajın oldukça az olması, modelin üretime çok yakın olduğunu gösteriyor. Siyah renkteki versiyon; özel jant tasarımı, daha agresif yan marşpiyeller ve sportif detaylarla dikkat çekiyor. Bu versiyonun R-Line donanım paketi olabileceği belirtiliyor.

    Yeni iç mekân: 12 inç ekran ve fiziksel tuşlar

    Volkswagen ID. Polo kış testinde görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Volkswagen ID. Polo, markanın yeni nesil iç mekân tasarımını da ilk kez sunacak modellerden biri olacak. Kokpitte 12 inçlik merkezi multimedya ekranı ve 11 inçlik dijital gösterge paneli yer alıyor. Dikkat çeken detaylardan biri ise son dönemde eleştirilen tamamen dokunmatik kontrol anlayışından geri adım atılması. Klima ve bazı temel fonksiyonlar için fiziksel tuşlara yeniden yer veriliyor.

    MEB+ platformu ve batarya seçenekleri

    Yeni Volkswagen ID. Polo ve ID. Polo GTI, markanın güncellenmiş MEB+ platformu üzerinde yükselecek. Tüm versiyonlarda ön aksta konumlandırılmış elektrik motoru kullanılacak.

    Standart ID. Polo versiyonları üç farklı güç seçeneğiyle sunulacak:

    • 85 kW (114 hp)
    • 99 kW (133 hp)
    • 155 kW (208 hp)

    Elektrikli hot hatch versiyon olan ID. Polo GTI ise 166 kW (223 hp) güç üretecek.

    LFP ve NMC batarya farkı

    Volkswagen ID. Polo kış testinde görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, maliyetleri düşürmek için giriş seviyesinde LFP (lityum-demir-fosfat) batarya kullanacak. 85 kW ve 99 kW gücündeki versiyonlarda 37 kWsa kapasiteli LFP batarya yer alacak. Ancak LFP bataryalı ucuz versiyonun daha sonra üretileceği belirtiliyor.

    Daha güçlü 155 kW ve 166 kW’lık versiyonlarda ise 52 kWsa kapasiteli NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya tercih edilecek. Bu batarya paketiyle ID. Polo’nun WLTP’ye göre 450 kilometreye kadar menzil sunması hedefleniyor.

