Volkswagen ID. Polo kış testinde görüntülendi

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen, ilk elektrikli GTI hot hatch modeli için geri sayıma geçti. Yıl sonunda resmi tanıtımı yapılması beklenen model, kış testleri sırasında neredeyse kamuflajsız şekilde görüntülendi. Böylece 2026 Volkswagen ID. Polo GTI hakkında şimdiye kadarki en net ipuçları ortaya çıkmış oldu.

Paylaşılan casus fotoğraflar, biri beyaz diğeri siyah olmak üzere iki farklı ID. GTI prototipini gözler önüne seriyor. Kamuflajın oldukça az olması, modelin üretime çok yakın olduğunu gösteriyor. Siyah renkteki versiyon; özel jant tasarımı, daha agresif yan marşpiyeller ve sportif detaylarla dikkat çekiyor. Bu versiyonun R-Line donanım paketi olabileceği belirtiliyor.

Yeni iç mekân: 12 inç ekran ve fiziksel tuşlar

Tam Boyutta Gör Volkswagen ID. Polo, markanın yeni nesil iç mekân tasarımını da ilk kez sunacak modellerden biri olacak. Kokpitte 12 inçlik merkezi multimedya ekranı ve 11 inçlik dijital gösterge paneli yer alıyor. Dikkat çeken detaylardan biri ise son dönemde eleştirilen tamamen dokunmatik kontrol anlayışından geri adım atılması. Klima ve bazı temel fonksiyonlar için fiziksel tuşlara yeniden yer veriliyor.

MEB+ platformu ve batarya seçenekleri

Yeni Volkswagen ID. Polo ve ID. Polo GTI, markanın güncellenmiş MEB+ platformu üzerinde yükselecek. Tüm versiyonlarda ön aksta konumlandırılmış elektrik motoru kullanılacak.

Ford'dan 2008 krizi sonrası en büyük kayıp: 8,2 milyar dolar 14 sa. önce eklendi

Standart ID. Polo versiyonları üç farklı güç seçeneğiyle sunulacak:

85 kW (114 hp)

99 kW (133 hp)

155 kW (208 hp)

Elektrikli hot hatch versiyon olan ID. Polo GTI ise 166 kW (223 hp) güç üretecek.

LFP ve NMC batarya farkı

Tam Boyutta Gör Volkswagen, maliyetleri düşürmek için giriş seviyesinde LFP (lityum-demir-fosfat) batarya kullanacak. 85 kW ve 99 kW gücündeki versiyonlarda 37 kWsa kapasiteli LFP batarya yer alacak. Ancak LFP bataryalı ucuz versiyonun daha sonra üretileceği belirtiliyor.

Daha güçlü 155 kW ve 166 kW’lık versiyonlarda ise 52 kWsa kapasiteli NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya tercih edilecek. Bu batarya paketiyle ID. Polo’nun WLTP’ye göre 450 kilometreye kadar menzil sunması hedefleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Volkswagen ID. Polo kış testinde görüntülendi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: