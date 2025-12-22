Volkswagen ID UNYX 08, 730 km'ye kadar menzil sunacak

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen’in Çin pazarı için hazırladığı ID.Unyx 08, açıklanan yeni teknik detaylarla birlikte markanın elektrikli SUV atağında önemli bir konuma yerleşiyor. Orta-üst segmentte konumlandırılan bu tamamen elektrikli SUV, hem batarya kapasitesi hem de menzil değerleriyle dikkat çekiyor.

ID.Unyx 08, 82,3 kWsa ve 95 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle satılacak. Bu bataryalarla birlikte araç, CLTC'ye göre 630 km, 700 km ve 730 km seviyelerine ulaşan menzil alternatifleri sunacak. Modelin 800V elektrik mimarisi, ultra hızlı şarj desteği sağlayarak uzun yol kullanımında önemli bir avantaj yaratıyor.

Tam Boyutta Gör Boyutlarıyla da segmentini net şekilde ortaya koyan ID.Unyx 08; 5.000 mm uzunluk, 1.954 mm genişlik ve donanıma bağlı olarak 1.672-1.688 mm yükseklik değerlerine sahip. 3.030 mm aks mesafesi, iç mekânda geniş yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

Elektrikli SUV’un kalbinde ise 230 kW (308 beygir) güç üreten bir elektrik motoru yer alıyor. Bu motor, yüksek kapasiteli bataryalarla birlikte hem performans hem de uzun menzil beklentilerini karşılamayı amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Teknoloji tarafında ID.Unyx 08, L2++ seviyesinde gelişmiş sürüş destek sistemleri ile donatılacak. “Parktan parka” otonom sürüş fonksiyonu, günlük kullanımda sürücüye ekstra konfor sağlıyor. Ayrıca büyük dil modeli destekli yapay zekâ asistanı, araç içi etkileşimi daha akıllı hale getiriyor. Ayrıca, OTA (kablosuz) güncellemeleri sayesinde yazılım sürekli güncel tutulabilecek.

Volkswagen Çin tarafından paylaşılan yol haritasına göre marka, 2027’ye kadar 20’den fazla elektrikli ve akıllı modeli pazara sunmayı planlıyor. 2030 itibarıyla ise yaklaşık 30 tamamen elektrikli modelden oluşan geniş bir ürün gamı hedefleniyor. ID.Unyx 08, bu stratejinin merkezinde yer alan modellerden biri olmaya aday.

