Volkswagen ID UNYX 08, 730 km'ye kadar menzil sunacak
Yaklaşık bir ay önce tanıtılan ancak batarya ve menzil seçenekleri açıklanmayan elektrikli Volkswagen ID UNYX 08'den yeni detaylar geldi. Elektrikli SUV'un menzil seçenekleri açıklandı.
ID.Unyx 08, 82,3 kWsa ve 95 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle satılacak. Bu bataryalarla birlikte araç, CLTC'ye göre 630 km, 700 km ve 730 km seviyelerine ulaşan menzil alternatifleri sunacak. Modelin 800V elektrik mimarisi, ultra hızlı şarj desteği sağlayarak uzun yol kullanımında önemli bir avantaj yaratıyor.
Elektrikli SUV’un kalbinde ise 230 kW (308 beygir) güç üreten bir elektrik motoru yer alıyor. Bu motor, yüksek kapasiteli bataryalarla birlikte hem performans hem de uzun menzil beklentilerini karşılamayı amaçlıyor.
Volkswagen Çin tarafından paylaşılan yol haritasına göre marka, 2027’ye kadar 20’den fazla elektrikli ve akıllı modeli pazara sunmayı planlıyor. 2030 itibarıyla ise yaklaşık 30 tamamen elektrikli modelden oluşan geniş bir ürün gamı hedefleniyor. ID.Unyx 08, bu stratejinin merkezinde yer alan modellerden biri olmaya aday.