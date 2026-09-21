Volkswagen, ilk LiDAR'lı elektrikli SUV modelini Çin'de satışa sundu

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Tam Boyutta Gör Küresel pazarda zorlu günlerden geçen Volkswagen Grubu, Çin’deki kan kaybını durdurmak için yerli teknoloji devleriyle kurduğu ortaklıkların ilk somut meyvesini sundu. Çinli FAW ortaklığıyla geliştirilen orta boy elektrikli SUV ID. AURA T6, ön satış fiyatlarının da altına inen oldukça agresif bir etiketle satışa sunuldu.

Pekin Otomobil Fuarı’nda ilk kez sergilenen ve aile kullanımını hedefleyen 5 kişilik model, 4 farklı versiyonla yaklaşık 19.240 dolardan başlayan fiyatlarla alıcı bekliyor. Ön satışlara kıyasla giriş fiyatı 1000 dolara yakın düşürülürken, üst versiyonlarda indirim miktarı daha da artıyor.

Volkswagen’in ilk LiDAR’lı elektrikli SUV’u

Tam Boyutta Gör ID. AURA T6, markanın Çin pazarına özel yeni "AURA" ürün ailesinin ilk üyesi olmasının yanı sıra, Volkswagen logosu altında LiDAR sensörüne sahip ilk elektrikli SUV unvanını taşıyor.

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Modelin üst versiyonlarında kullanılan sürüş destek sistemi, Volkswagen’in yazılım şirketi CARIZAD ile Horizon Robotics ortaklığı olan Carizon tarafından geliştirildi. Model, 192 kanallı LiDAR sensörü ve 420 TOPS işlem gücüne sahip Horizon Robotics Journey 6H çipiyle destekleniyor. Bu sayede şehir içi ve otoyollarda otonom sürüş ile gelişmiş otomatik park asistanı özellikleriyle dikkat çekiyor.

XPeng ortaklığı ve mimari devrim

Tam Boyutta Gör Aracın elektronik altyapısı, Volkswagen ile XPeng ortaklığıyla geliştirilen CEA (China Electronic Architecture) mimarisine dayanıyor. Merkezi bilgi-işlem ve bölge kontrolcülerini birleştiren bu altyapı, kablosuz güncelleme (OTA), nöbetçi modu (Sentry Mode) ve uzaktan araç kontrolünü destekliyor.

Teknik özellikler ve boyutlar

Motor gücü: Tüm versiyonlarda 170 kW (228 beygir) güç üreten tek arka elektrik motoru.

Tüm versiyonlarda 170 kW (228 beygir) güç üreten tek arka elektrik motoru. Batarya seçenekleri: CATL üretimi 59.9 kWsa ve 77.5 kWsa batarya paketleri.

CATL üretimi 59.9 kWsa ve 77.5 kWsa batarya paketleri. Menzil (CLTC): Küçük batarya ile 540 km , büyük batarya ile 660 km sürüş menzili.

Küçük batarya ile , büyük batarya ile sürüş menzili. Boyutlar: 4.811 mm uzunluk, 1.879 mm genişlik, 1.648 mm yükseklik ve 2.836 mm aks mesafesi.

4.811 mm uzunluk, 1.879 mm genişlik, 1.648 mm yükseklik ve 2.836 mm aks mesafesi. Bagaj hacmi: 90 litrelik ön bagaj (frunk) ve 576 litreden 1.796 litreye kadar genişleyen arka bagaj alanı.

Volkswagen, 2026 yılı Çin ürün atağı kapsamında pazara 7’si tamamen yeni enerjili araç (NEV) olmak üzere toplam 13 yeni model sunacak. Alman devinin 2030 hedefi ise Çin’deki satışlarının %60'ını bu tarz yeni nesil elektrikli araçlardan oluşturmak.

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