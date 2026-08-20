Volkswagen'in 1.500 km menzilli yeni devi iddialı geliyor: 5 metre, 510 beygir

Tasarım olarak ailenin amiral gemisi konumundaki ID.Era 9X modelini andıran model yüksek kaput hattı, ince far tasarımı ve ön ile arkada boydan boya uzanan LED ışık şeritleriyle dikkat çekiyor. ID.Era 8X, Touareg modelinden daha büyük boyutlara sahip olsa da abisi 9X'e kıyasla daha kompakt bir yapıda.
Konfor odaklı teknolojik iç mekan
ID.Era 8X'in iç mekanında teknoloji ve konfor odaklı bir yaklaşım benimsenmiş. Sürücü kabininde üstü ve altı düzleştirilmiş sportif direksiyon simidine, kompakt dijital gösterge paneli ve baş üstü gösterge ekranı (HUD) eşlik ederken, ön konsolda iki büyük dokunmatik ekran yer alıyor.
510 beygir güç ve 1.500 km menzil
Yeni ID.Era 8X, 1.5 litrelik benzinli motorun jeneratör görevi üstlendiği menzil uzatıcılı (EREV) bir güç aktarma sistemiyle geliyor. Arkadan itişli versiyon 299 beygir güç üretirken, çift motorlu dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonda bu değer 510 beygire kadar çıkıyor. Modelin maksimum hızı ise elektronik olarak 200 km/s ile sınırlandırılmış.
Batarya tarafında 51.1 kWh ve 65.2 kWh olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor. Bu bataryalar, CLTC standardına göre tamamen elektrikli sürüşte sırasıyla 340 km ve 400 km’nin üzerinde menzil sağlıyor. Benzin deposu ve bataryanın tamamen dolu olduğu durumda ise ID.Era 8X'in toplam menzili versiyona bağlı olarak 1.400 ila 1.500 kilometreye kadar ulaşıyor.