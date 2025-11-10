Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen'in 5 metrelik elektrikli SUV'u ID UNYX 08 ortaya çıktı

    Volkswagen, ID. EVO konseptinden ilham alan ID. UNYX 08’i tanıttı. 700 km menzil, çift motor seçeneği ve yapay zekâ destekli sistemlerle markanın en iddialı elektrikli SUV’u geliyor.

    Volkswagen'in 5 metrelik elektrikli SUV'u ID UNYX 08 ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, yeni elektrikli SUV modeli ID. UNYX 08’in resmi görsellerini ve teknik detaylarını Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na (MIIT) sundu. Bu model, markanın geçtiğimiz dönemde tanıttığı ID. EVO konseptinin üretim versiyonu olarak öne çıkıyor.

    Elektrikli SUV, Alman üretici ve Xpeng arasında 2023 yılında imzalanan ortaklığın ilk ürünü olarak karşımızda. 800V elektrik mimarisine sahip olan model, tek motorlu ve çift motorlu olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak.

    ID. UNYX 08'in gövde tasarımı markanın global modellerinden tamamen farklı. Ön bölümde tamamen kapalı bir ızgara, yukarı doğru incelen farlar ve ortada konumlanan klasik Volkswagen logosu dikkat çekiyor. Siyah A sütunları sayesinde “yüzer tavan” etkisi yaratılmış.

    Yan tarafta ise dinamik bir silüet, gizli kapı kolları ve sportif jantlar dikkat çekiyor. Elektrikli SUV'un arka kısmında ince stop lambaları, kırmızı aydınlatmalı VW logosu ve alt bölümde yer alan “ID.UNYX” yazısı göze çarpıyor.

    Volkswagen'in 5 metrelik elektrikli SUV'u ID UNYX 08 ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli SUV; 5.000 mm uzunluğa, 1.954 mm genişliğe 1.688 mm yüksekliğe ve 3.030 mm’lik aks mesafesine sahip. Bu sayede beş koltuklu yaşam alanında geniş bir iç hacim sunuyor.

    Tek motorlu versiyon 230 kW güç üretirken, çift motorlu versiyonda önde 140 kW, arkada 230 kW’lık iki motor bulunuyor. Her iki seçenekte de CATL tarafından tedarik edilen lityum demir fosfat (LFP) bataryalar kullanılmış. Kapasite açıklanmamış olsa da CLTC ölçümlerine göre 700 km’nin üzerinde menzil sunacağı belirtiliyor.

    ID. UNYX 08, seviye 2++ gelişmiş sürücü destek sistemleriyle donatılmış. Araç, şehir içi ve otoyolda “park yerinden park yerine” otonom sürüş işlevini destekliyor. Yazılım güncellemeleri ise OTA yöntemiyle uzaktan yapılabiliyor. Bunun yanı sıra araçta, büyük dil modeline dayalı yapay zekâ destekli bir dijital asistan yer alıyor. Bu sistem, sürüş sırasında doğal bir iletişim deneyimi sunmayı hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kediler cips yer mi salamura tuzu ve kaya tuzu farkı jandarma trafik ceza sorgulama pirelli mi goodyear mı en iyi alkoller

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum