Volkswagen'in 5 metrelik elektrikli SUV'u ID UNYX 08 ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Volkswagen, yeni elektrikli SUV modeli ID. UNYX 08’in resmi görsellerini ve teknik detaylarını Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na (MIIT) sundu. Bu model, markanın geçtiğimiz dönemde tanıttığı ID. EVO konseptinin üretim versiyonu olarak öne çıkıyor.

Elektrikli SUV, Alman üretici ve Xpeng arasında 2023 yılında imzalanan ortaklığın ilk ürünü olarak karşımızda. 800V elektrik mimarisine sahip olan model, tek motorlu ve çift motorlu olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak.

ID. UNYX 08'in gövde tasarımı markanın global modellerinden tamamen farklı. Ön bölümde tamamen kapalı bir ızgara, yukarı doğru incelen farlar ve ortada konumlanan klasik Volkswagen logosu dikkat çekiyor. Siyah A sütunları sayesinde “yüzer tavan” etkisi yaratılmış.

Yan tarafta ise dinamik bir silüet, gizli kapı kolları ve sportif jantlar dikkat çekiyor. Elektrikli SUV'un arka kısmında ince stop lambaları, kırmızı aydınlatmalı VW logosu ve alt bölümde yer alan “ID.UNYX” yazısı göze çarpıyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli SUV; 5.000 mm uzunluğa, 1.954 mm genişliğe 1.688 mm yüksekliğe ve 3.030 mm’lik aks mesafesine sahip. Bu sayede beş koltuklu yaşam alanında geniş bir iç hacim sunuyor.

Tek motorlu versiyon 230 kW güç üretirken, çift motorlu versiyonda önde 140 kW, arkada 230 kW’lık iki motor bulunuyor. Her iki seçenekte de CATL tarafından tedarik edilen lityum demir fosfat (LFP) bataryalar kullanılmış. Kapasite açıklanmamış olsa da CLTC ölçümlerine göre 700 km’nin üzerinde menzil sunacağı belirtiliyor.

ID. UNYX 08, seviye 2++ gelişmiş sürücü destek sistemleriyle donatılmış. Araç, şehir içi ve otoyolda “park yerinden park yerine” otonom sürüş işlevini destekliyor. Yazılım güncellemeleri ise OTA yöntemiyle uzaktan yapılabiliyor. Bunun yanı sıra araçta, büyük dil modeline dayalı yapay zekâ destekli bir dijital asistan yer alıyor. Bu sistem, sürüş sırasında doğal bir iletişim deneyimi sunmayı hedefliyor.

