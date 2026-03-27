Volkswagen'in Avrupa pazarını kıskandıran 730 km menzilli dev SUV'u satışa çıktı: İşte fiyatı

Tam Boyutta Gör Alman otomobil devi Volkswagen, Çin pazarına yönelik elektrikli araç hamlesini vites büyüterek sürdürüyor. Markanın yeni dev SUV modeli ID. UNYX 08 hem farklı tasarımı hem de sunduğu teknik verilerle Avrupa pazarını kıskandıracak cinsten. Çin'de 30 bin euro seviyesindeki başlangıç fiyatı ile ön satışa açılan aracın 16 Nisan'da resmi olarak görücüye çıkması bekleniyor.

F segmentinde yer alan ID. UNYX 08, Volkswagen'in Çin birimi tarafından geliştirilen yepyeni bir tasarım dilini temsil ediyor. Aracın ön kısmında, merkeze yerleştirilmiş aydınlatmalı logoya eşlik eden ince ve şık gündüz farları mevcut. Sisteme entegre edilen 400'den fazla bağımsız LED, aracın kullanım durumuna göre kişiselleştirilmiş animasyonlar oluşturabiliyor. Arka bölümde ise Wolfsburg'un ikonik kurt ambleminin yer aldığı üçüncü fren lambası gibi özel detaylar göze çarpıyor.

İç mekanda teknolojik devrim

Aracın kabini tamamen teknoloji odaklı bir yaklaşımla tasarlanmış. 5 metre uzunluğa ve 3.03 metre aks mesafesine sahip olan SUV, oldukça geniş bir iç hacim sunuyor. İç mekanda 2.4K çözünürlüğünde 15 inçlik çift ekran ve iki kollu çok fonksiyonlu direksiyon mevcut. Ayrıca araçta yüksek performanslı yeni nesil bir işlemciye yer verilmiş. 3D avatarlı akıllı asistan, çevrimdışı sesli komut sistemi ve kişiselleştirilebilir üç farklı ambiyans seçeneği sürüş deneyimini modern bir boyuta taşıyor.

Tam Boyutta Gör 800V mimarisi üzerine inşa edilen ID. UNYX 08, bu sayede daha hızlı şarj ve yüksek verimlilik vaat ediyor. Arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli versiyonları bulunan araçta, CATL tarafından tedarik edilen 82 kWh ve 95 kWh kapasiteli batarya seçenekleri mevcut. Büyük batarya paketi, Çin'in CLTC döngüsüne göre 730 km'ye kadar menzil sunarken, bu değerin Avrupa standartlarında (WLTP) yaklaşık 650 km'ye tekabül ettiği belirtiliyor.

Kamera ve sensör ordusu

Güvenlik tarafında ise araç adeta bir sensör ordusuyla donatılmış diyebiliriz. Sistemin kalbinde 11 kamera, 3 milimetrik dalga radarı ve 12 ultrasonik sensör görev yapıyor. Seviye 2 otonom sürüş yeteneğine sahip olan model, şehir içi ve otoyollarda noktadan noktaya navigasyon yapabiliyor. En dikkat çekici özelliği ise hafızası. Sık kullanılan park yerlerini ezberleyen sistem, sürücü müdahalesine gerek duymadan tüm manevraları kendi başına gerçekleştirerek park edebiliyor.

Çin'de tam gaz, Avrupa'da kontrollü politika

Volkswagen ID. UNYX 08 ayrıca yoldaki tümsekleri kameralarla analiz ederek süspansiyon sertliğini gerçek zamanlı ayarlayan adaptif havalı süspansiyon sistemine de sahip. Alman markanın bu teknoloji harikası SUV modeli şimdilik sadece Çin pazarında piyasaya sürüldü. Uzmanlar bu durumu dev bir "stratejik ayrışma" olarak nitelendiriyor. Avrupalı devler Çin'deki acımasız rekabette hayatta kalmak için tüm teknolojilerini en ucuza sahaya sürerken, kendi evleri olan Avrupa'da yüksek fiyat ve yenilikleri yavaş yavaş sunma politikasından ödün vermeye henüz cesaret edemiyorlar.

