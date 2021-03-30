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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen'in ABD pazarındaki yeni adı Voltswagen olabilir

    Eğer gördüklerimiz birer 1 Nisan şakasından ibaret değilse, Alman markanın ABD biriminin adı elektrikli araç dönüşümü kapsamında 'Voltswagen of America' olarak değişiyor. İşte detaylar:
    30 Mart 2021, 18:00 (1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen'in ABD pazarındaki yeni adı Voltswagen olabilir

    Otomotiv üreticilerinin elektriğe geçiş süreci kapsamında marka kimliklerini ve logolarını yenilediklerine şahit olduğumuz bu dönemde Volkswagen'den oldukça ilginç bir adım geldi.

    Buna göre şirketin ABD pazarındaki adı 'Voltswagen of America' olarak değişecek ve bu değişim Mayıs 2021'de gerçekleşecek. Aslında bu durum dün, şirketin konuyla ilgili basın bültenini yanlışlıkla erken paylaşması sonucu ortaya çıkmıştı. Fakat paylaşıldığı dönem nedeniyle 1 Nisan şakası olabileceği düşünülmüştü. Öte yandan şirket basın bültenini bugün tam haliyle yeniden paylaştı ve söz konusu 'dönüşüm' gerçek gibi görünüyor.

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    Ayrıca Bkz. "Volkswagen'den Avrupa'ya yeni coupe SUV model geliyor: Volkswagen Taigo"

    Bunun bir isim değişikliğinden çok daha fazlası olduğu dile getirilen açıklamada "İsmimizdeki K harfini T ile değiştiriyor olabiliriz ama markamızın herkes için sınıfının en iyisi araçlar üretme konusundaki hedefini değiştirmiyoruz. 'Halkın arabası' fikri varlığımızın temel dokusudur. Elektriğe geçiş sürecinin başından beri milyonerler için değil milyonlar için elektrikli araç üreteceğimizi söylüyoruz. Bu isim değişikliği gelecekte firmamızın 'halkın elektrikli arabası' olacağı yönündeki inancımızı temsil ediyor" ifadelerine yer verildi.

    Volkswagen'in ABD pazarındaki yeni adı Voltswagen olabilir

    Yapılan açıklamaya göre Volkswagen'in içten yanmalı motora sahip modellerinde şirketin kısa süre önce güncellediği koyu mavi tondaki logo kullanılacak. Elektrikli modellerde ise bu logo açık mavi renkte yer alacak. Ayrıca yine elektrikli araçlarin gövdesinde logonun yanı sıra 'Voltswagen' rozeti yer alırken, içten yanmalı motorlu modellerde yalnızca bilindik Volkswagen logosu olacak. Öte yandan bu yeni marka ismi bugünden itibaren şirketin reklamlarında, resmi internet sitesinde ve sosyal medya kanallarında yer almaya başlayacak.

    Volkswagen'in bu adımı bizlere hala 1 Nisan şakasi gibi gelse de şirket bu konuda ciddi gibi görünüyor. Öte yandan bazı yabancı yayın organları bu haberin ismi açıklanmayan kaynaklar tarafından doğrulandığını ve isim değişikliğinin kalıcı olacağını açıklamıştı.

    Alman üreticinin şimdilik ABD pazarında yalnızca bir tane tamamen elektrikli modeli bulunuyor: Volkswagen ID.4. Fakat şirketin bu konudaki hedefleri büyük. Buna göre Volkswagen, 2025'e kadar dünya genelinde bir milyon adet elektrikli araç satmayı planlıyor. 



    https://media.vw.com/en-us/releases/1499
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    L
    lterlemez 6 saat önce

    Güzel fikir...

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    -Nomad- (no name) 6 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Amerika piyasası adamı madam eder
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    daswagen (???????????? ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Böyle dikkat çekici güzel çalışmaları stratejik olarak hep yapıyor Volkswagen, mesela daha önce de Golf 5 yeni tanıtıldığında Wolfsburg’un adı Golfsburg olmuştu bir süre.
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    TheCaliph_ 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence güzel bir kelime oyunu ve elektrikli araç için güzel bir marka ismi.
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    gun (Gün Oksay) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şaka gibi gerçekten üreten adamın ismini değiştiriyorlar.
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    büdünün kaşı 1 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    bizim doğudaki passatçılar için isotswagen yapmadılar ama.
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Git gide daha kötü araçlar üstetmeye başlıyor vw.
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